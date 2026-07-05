El Ayuntamiento de Madrid aprueba el proyecto que cambiará una zona industrial abandonada de Vallecas (antigua fábrica Borondo) en 1.400 viviendas

El Ayuntamiento de Madrid aprueba de forma provisional la transformación de una zona industrial sin uso en Puente de Vallecas. El proyecto incluye vivienda protegida, zonas verdes, equipamientos públicos y nuevas conexiones peatonales y ciclistas.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado provisionalmente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para crear el Área de Planeamiento ‘Tubos Borondo’, una de las primeras grandes actuaciones de la Estrategia del Sur. La operación permitirá levantar 1.400 viviendas en los terrenos de la antigua fábrica Borondo, en el barrio de Palomeras Sureste, y queda pendiente del visto bueno definitivo de la Comunidad de Madrid.

Así será la transformación de la antigua fábrica Borondo en Vallecas

La actuación se desarrollará sobre una superficie de más de 137.000 metros cuadrados, delimitada por la calle de la Arboleda, la carretera de Vicálvaro a Vallecas, la avenida de la Albufera y el Campus Politécnico de Vallecas.

El ámbito incluye el actual polígono industrial La Arboleda y buena parte de los terrenos que ocupaba la antigua fábrica Borondo, dedicada a los prefabricados de hormigón. Sus naves fueron demolidas en 2021 y, desde entonces, el espacio se encuentra sin actividad.

El Consistorio sostiene que esta parcela se había convertido en una barrera física entre barrios y equipamientos relevantes, como el Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid, el Hospital Infanta Leonor o el Centro Deportivo Municipal Palomeras. La nueva ordenación busca mejorar la conexión urbana y la accesibilidad en esta zona de Puente de Vallecas.

Cuántas viviendas protegidas tendrá el nuevo desarrollo urbanístico del sur

El proyecto prevé la construcción de 1.400 viviendas, de las que el 35% tendrá algún tipo de protección pública. Esta reserva supera la exigencia legal del 20%, según la información difundida por el Ayuntamiento de Madrid.

La ordenación urbanística apostará por manzanas con edificios de distintas alturas, tamaños y formas. Las nuevas viviendas estarán rodeadas de zonas verdes y se integrarán en un entorno con equipamientos públicos y privados, además de espacios destinados a actividad económica.

La actuación forma parte de la Estrategia del Sur, el plan municipal dirigido a impulsar la transformación urbana, económica y medioambiental de Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro y San Blas-Canillejas.

El Área DEMO 360 Vallecas ganará zonas verdes y movilidad sostenible

La aprobación provisional de Tubos Borondo supone también un avance en la definición del Área DEMO 360 Vallecas, un proyecto de innovación urbana y sostenibilidad situado entre la A-3, la M-40, la red ferroviaria y la avenida de la Albufera.

El Ayuntamiento plantea mejoras de movilidad sostenible, nuevos itinerarios para peatones y ciclistas, espacios verdes, equipamientos y actividad económica. La reconfiguración de la calle de la Arboleda pretende crear una conexión más segura entre el Campus Universitario, el Pueblo de Vallecas, la estación de Cercanías de Vallecas y Metro Sierra de Guadalupe.

El entorno cuenta además con más de una decena de líneas de autobuses urbanos de EMT Madrid, lo que refuerza su papel como nodo de transporte público en el sur de la capital.

Dentro de esta nueva centralidad se incluyen también otros ámbitos industriales en desuso, como Santa Luisa y la subestación de Vallecas. En conjunto, suman más de 360.000 metros cuadrados llamados a convertirse en viviendas, zonas verdes, equipamientos y espacios para nuevos usos urbanos.

El proyecto contempla criterios bioclimáticos en el espacio público y edificaciones orientadas a las bajas emisiones y la arquitectura pasiva. También se prevé la regeneración del entorno del Hospital Infanta Leonor mediante nuevas zonas verdes, entre ellas un parque público, una conexión con el Bosque Metropolitano y un espacio terapéutico.