Un nuevo tren de hidrógeno promete cambiar el futuro de las líneas ferroviarias más antiguas de Europa

Stadler y la operadora sarda ARST han presentado en Suiza el primer tren de hidrógeno diseñado para líneas de vía estrecha. Entrará en servicio en Cerdeña a partir de 2028 y permitirá ahorrar más de 2.100 toneladas de CO₂ al año frente a los convoyes diésel.

El ferrocarril regional italiano da un paso relevante hacia la movilidad sostenible. El fabricante suizo Stadler y ARST han desarrollado un tren capaz de circular por redes de 950 milímetros, habituales en zonas como Cerdeña, Calabria y Sicilia, donde las limitaciones de peso y ancho impedían utilizar modelos de hidrógeno ya existentes para vías estándar.

Por qué este tren de hidrógeno puede circular por líneas ferroviarias muy estrechas

Las líneas de vía estrecha italianas arrastran una herencia ferroviaria del siglo XIX. Su menor anchura obliga a diseñar vehículos con cargas por eje más bajas, algo que ha condicionado durante años la modernización de estos corredores regionales.

Para resolverlo, Stadler ha creado un tren específico, con un perfil adaptado y materiales ligeros. La compañía explica que el vehículo está pensado para cumplir con las exigencias de estas infraestructuras sin renunciar a la propulsión limpia.

Las primeras unidades circularán desde 2028 en líneas operadas por ARST, conectando Alghero Airport con Mamuntanas, Sassari con Alghero y Sassari con Sorso. Antes de transportar pasajeros, deberán completar las pruebas exigidas por la Agencia Nacional para la Seguridad de los Ferrocarriles e Infraestructuras Viarias y Autopistas de Italia, ANSFISA.

Un Power Pack central para producir electricidad sin emisiones durante el viaje

El sistema de propulsión utiliza hidrógeno y pilas de combustible. La electricidad generada alimenta y recarga las baterías de tracción, que son las encargadas de mover el tren.

La diferencia técnica está en la distribución de los componentes. Stadler ha concentrado las pilas de combustible, los depósitos de hidrógeno y el sistema de refrigeración en un coche central denominado Power Pack. Según la ficha técnica del fabricante, cada unidad cuenta con dos coches de pasajeros y este módulo intermedio, una solución pensada para mantener una carga por eje reducida.

El diseño también incorpora interiores climatizados, ventanas panorámicas, acceso de piso bajo para personas con movilidad reducida, zonas para bicicletas y sillas de ruedas, WiFi, enchufes USB y tomas de 220 voltios en los asientos.

Cerdeña, Calabria y Sicilia prueban una nueva red ferroviaria descarbonizada

ARST ha encargado diez trenes de hidrógeno dentro del acuerdo marco firmado con Stadler. La sustitución de unidades diésel permitirá ahorrar más de 2.100 toneladas de CO₂ al año, una cifra que Stadler compara con unos 450 viajes en coche alrededor del planeta.

El proyecto añade otro elemento relevante: el hidrógeno se producirá con energía solar. Stadler señala que la electricidad necesaria para generarlo procederá al 100% de esta fuente renovable, creando un sistema sin emisiones desde la producción energética hasta la propulsión del tren.

La iniciativa no se limitará a Cerdeña. Stadler también está fabricando nueve trenes para Ferrovie della Calabria y dos unidades para Ferrovia Circumetnea, en Sicilia. Todos se producirán en la sede de Bussnang, en Suiza, dentro de un plan italiano para descarbonizar el transporte ferroviario regional en líneas no electrificadas.