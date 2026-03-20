A falta de gasolina, este invento hace circular un Fiat usando tan solo carbón vegetal

Un pequeño Fiat Polski adaptado para funcionar con carbón vegetal ha puesto el foco sobre una solución a la falta de gasolina tan llamativa como arriesgada. En plena escasez de combustible en Cuba, el invento se ha convertido en símbolo de supervivencia e ingenio.

En un contexto marcado por la falta de gasolina, las colas y los apagones, un cubano ha conseguido que su coche siga andando con un sistema poco habitual: un gasógeno instalado en la parte trasera del vehículo. La adaptación, atribuida a Juan Carlos Pino y difundida en imágenes y vídeos por Odalys Almeida, ha despertado curiosidad dentro y fuera de la isla.

¿Pero cómo puede moverse un coche sin una gota de combustible fósil? La clave está en una tecnología antigua que hoy vuelve a llamar la atención por pura necesidad.

Cómo funciona el gasógeno que permite a un Fiat moverse con carbón vegetal

Aunque pueda parecer una ocurrencia improvisada, detrás del invento hay una base técnica real. El sistema utiliza carbón vegetal dentro de un reactor metálico con una cantidad limitada de oxígeno. A partir de ese proceso se genera una mezcla de gases combustibles, sobre todo monóxido de carbono e hidrógeno.

Después, ese gas se filtra y se enfría antes de entrar al motor, donde sustituye parcialmente a la gasolina. El resultado es claro: el coche puede circular. No es poca cosa en un lugar donde el combustible aparece y desaparece con frecuencia.

Además, no se trata de una novedad absoluta. Esta tecnología tiene más de un siglo y ya se utilizó de forma masiva en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de vehículos fueron modificados para seguir funcionando con madera o carbón.

Los riesgos y las desventajas del Fiat con carbón en plena escasez

Ahora bien, que funcione sin gasolina no significa que sea una solución perfecta. La primera desventaja es la pérdida de potencia. Los motores que usan gasógeno suelen rendir entre un 30 % y un 50 % menos, por lo que la velocidad y la aceleración quedan muy lejos de lo habitual.

Pero el problema más serio está en la seguridad. El sistema produce monóxido de carbono, un gas tóxico, incoloro e inodoro que puede causar intoxicaciones graves en pocos minutos si se acumula en un espacio cerrado. De ahí que una fuga en tuberías o conexiones pueda convertirse en un peligro real para conductor y pasajeros.

Por otro lado, el reactor puede alcanzar temperaturas de hasta 1.000 grados Celsius, lo que eleva el riesgo de incendio si el montaje no está bien aislado. En consecuencia, el invento demuestra creatividad, sí, pero también deja claro que la necesidad empuja a soluciones límite.