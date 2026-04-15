Una nueva norma para las terrazas va a hacer que muchos bares tengan que reducir mesas y horario en plena temporada alta en Bilbao

La nueva ordenanza del Ayuntamiento entra en su fase final y afectará a bares, restaurantes, vecinos y al uso del espacio público.

Las terrazas de Bilbao están a punto de dejar de funcionar como hasta ahora. El Consistorio quiere que la nueva regulación esté lista antes del verano y no será un retoque menor: cambiarán las mesas permitidas, la ocupación de las aceras y el horario entre semana, en un contexto en el que también crece la atención sobre control laboral en hostelería, lo que anticipa un escenario de mayor vigilancia para el sector.

La nueva ordenanza de terrazas en Bilbao reducirá mesas y cambiará espacios

El cambio más importante afecta al número de mesas en el exterior. La norma fija que no podrán superar el aforo interior del local, lo que obligará a muchos negocios a replantear su terraza si en los últimos años habían ganado espacio en la calle.

Además, en las aceras más estrechas ya no se podrá combinar terraza y barra exterior. Algunos establecimientos tendrán que elegir una de las dos opciones. ¿Qué supone esto en la práctica? Menos veladores en ciertos puntos y una imagen más ordenada del espacio público.

Los nuevos criterios de accesibilidad en Bilbao obligarán a reorganizar veladores

La regulación también endurece las condiciones de accesibilidad. El Ayuntamiento admite que aplicar al máximo estos requisitos podría recortar de forma importante el número de mesas, incluso cerca de la mitad en algunos casos, aunque finalmente se ha optado por una solución intermedia que garantice el paso accesible en la primera línea.

A esto se añaden otras medidas que afectan al día a día de los locales. Las mamparas deberán ser visibles para personas con dificultades de visión y no se podrá arrastrar mobiliario, con la idea de reducir molestias y ruido. Dicho de forma clara: habrá más control y menos margen para ocupar la calle.

El cambio de horarios en las terrazas de Bilbao ya enfrenta a vecinos y hosteleros

El horario también cambia, y ojo, esa media hora puede notarse. Entre semana, las terrazas deberán recogerse a las 22:30 frente a las 23:00 actuales. En cambio, fines de semana y festivos mantendrán el cierre a medianoche entre octubre y mayo y hasta la una de la madrugada en verano.

La ordenanza llega, además, en pleno desacuerdo. Algunas asociaciones vecinales creen que se queda corta, mientras parte del sector hostelero la considera demasiado restrictiva. Durante la tramitación se han presentado más de cien enmiendas y aún queda un periodo de información pública para alegaciones.

Si se cumplen los plazos previstos, la normativa podría entrar en vigor antes del verano. Por tanto, los cambios empezarían a notarse en plena temporada alta de terrazas en Bilbao.