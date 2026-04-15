Soluciones para acabar con la arquitectura de la desigualdad y decir adiós a las colas en los baños de mujeres

Quien haya estado en un concierto, una estación o un centro comercial conoce bien la escena. La cola del baño de mujeres parece no terminar nunca, mientras en el de hombres todo va bastante más rápido. No es una manía ni una exageración de pasillo, los cronómetros lo confirman. Las mujeres tardan más tiempo en usar el aseo y, además, en muchas situaciones necesitan ir con más frecuencia. Hay razones biológicas, de vestimenta y de diseño que explican esa diferencia. Por eso, el problema no se arregla repartiendo los mismos metros cuadrados y dando el asunto por resuelto.

¿Por qué las colas en los baños de mujeres duran más?

Los datos del estudio El papel higiénico: Observaciones sobre el tiempo de permanencia en el baño, publicado en la Revista de Ingeniería de la Construcción, dejan poco margen para la duda. Un hombre tarda de media 116,7 segundos, es decir, 1 minuto y 56 segundos, en ir al baño. Una mujer necesita 172 segundos, o 2 minutos y 52 segundos. La media general por persona, cuando no hay congestión, es de 155 segundos.

Antes de entrar en las causas, conviene mirar las cifras de frente, porque aquí el atasco no nace de una sensación, sino de una diferencia de uso bastante clara.

Uso del baño Tiempo medio Hombre 116,7 segundos Mujer 172 segundos Media general sin congestión 155 segundos

A partir de ahí, el dato importante es este: las mujeres pasan, de media, entre un 22% y un 47% más de tiempo que los hombres en el baño. A eso se suman factores biológicos, la ropa y el propio espacio disponible. También influyen procesos como la menstruación o el embarazo, que aumentan no solo el tiempo de uso, sino también la frecuencia.

Por eso la imagen se repite con una precisión casi matemática en cualquier evento masivo. Ellas esperan y ellos entran y salen con más agilidad. Lo que durante años se ha tratado como una anécdota, en realidad es un fallo de diseño urbano con consecuencias muy concretas.

El diseño igual en metros no es equidad real

Aquí aparece una idea clave: la igualdad no siempre es equidad. Dicho de forma sencilla, no basta con dar el mismo espacio sobre el plano si las necesidades reales son distintas. Laura Cambra Rufino, arquitecta y experta en diseño inclusivo de la Universidad Politécnica de Madrid, lo resume así en una entrevista publicada en RTVE Noticias: «la igualdad no es equidad; no se puede hacer tabla rasa cuando las necesidades son diferentes».

En el ámbito técnico, este problema se ha descrito como «micromachismo de diseño», un sesgo aparentemente pequeño que consiste en proyectar espacios desde la experiencia masculina como si sirviera para toda la población. Y claro, sobre el papel puede parecer muy ordenado, pero la cola no entiende de buenas intenciones.

El ejemplo más claro está en el aprovechamiento del espacio. En un bloque de aseos con los mismos metros cuadrados, el baño de hombres ofrece más servicios porque los urinarios ocupan mucho menos sitio que las cabinas cerradas que necesitan las mujeres. Clara Greed, autora del estudio Join the queue, sostiene que, a través de las normativas de construcción del Imperio Británico, se ha «exportado la desigualdad de género y las colas para el baño al resto del mundo».

De ahí que el problema no sea solo arquitectónico, sino también normativo. Si el diseño parte de una referencia equivocada, la desigualdad acaba incrustada en la pared, en la puerta y en el tiempo de espera.

Por qué un baño neutro no funciona si solo se cambia el cartel

Ante este problema, muchos gestores han apostado por los baños de género neutro o GNT, es decir, aseos compartidos por cualquier persona. La idea puede parecer moderna y práctica, pero la evidencia que recoge la propia investigación avisa de algo importante: si solo se cambia el letrero de la puerta, la cola femenina puede empeorar.

El caso del Barbican Arts Centre de Londres en 2017 lo dejó bastante claro. Tras convertir sus baños en neutros, las colas para las mujeres aumentaron de forma drástica. Según advierte Greed, «Cambiar simplemente las etiquetas de la puerta es una simplificación excesiva que ignora los patrones de uso».

La explicación es sencilla. En el Barbican, los hombres mantuvieron sus urinarios, ahora etiquetados como neutros, pero las mujeres tuvieron que competir también por los cubículos cerrados, que pasaron a ser compartidos con hombres. Resultado: menos recursos disponibles para ellas, aunque sobre el cartel todo sonara muy igualitario.

La solución real, por tanto, no pasa por pintar otra palabra en la entrada. Pasa por un rediseño completo con privacidad absoluta, es decir, paredes del suelo al techo y aislamiento acústico, además de un mayor número de cubículos para compensar la falta de urinarios para quienes los necesitan.

Qué cuesta una cola eterna en trabajo, salud y vida diaria

Esperar para entrar al baño no solo fastidia un rato, y más cuando tienes algún tipo de problema, también limita la movilidad y la participación económica. Un estudio en Málaga pone el foco en conductoras de taxi o Uber que pierden clientes porque tienen que planificar sus rutas buscando aseos sin colas. La propia Greed lo resume con una frase muy directa: «Los viajes de las personas están limitados espacialmente por la necesidad de ir al baño».

Ese impacto se vuelve todavía más grave en el plano internacional. Según la información facilitada en este reportaje, el 50% de las niñas en África abandonan la escuela al comenzar la menstruación por la falta de baños privados y limpios. Ya no hablamos solo de comodidad, sino de educación, autonomía y acceso básico a derechos muy cotidianos que, cuando faltan, dejan de ser tan cotidianos.

Incluso en Occidente, el cierre de aseos públicos por políticas de austeridad tiene efectos sanitarios. Obligar a las personas a aguantar durante horas aumenta los casos de infecciones urinarias y de vejiga distendida, es decir, una vejiga forzada por retener la orina más tiempo del debido. Lo que parece una simple cola acaba teniendo una factura social y de salud bastante seria.

Cómo la IA y las normas 2:1 apuntan a la solución

La tecnología ya está entrando en esta discusión con herramientas bastante concretas. En Hong Kong se ha implantado un sistema de gestión basado en el Internet de las Cosas o IoT, es decir, sensores y dispositivos conectados, y en Deep Learning, una técnica de inteligencia artificial que aprende patrones a partir de datos. El sistema usa sensores de ocupación, contadores de personas y sensores de olor capaces de detectar niveles de amoníaco y sulfuro de hidrógeno.

Con esa información, un modelo de inteligencia artificial llamado CBLM predice cuándo un baño estará sucio o cuándo se agotará el papel higiénico antes de que ocurra. Los autores liderados por Eric W. K. See-To destacan que se trata de «la primera aplicación de gestión de mantenimiento proactivo para una instalación sanitaria pública». Mantenimiento proactivo, dicho claro, significa limpiar, reponer o intervenir antes de que aparezca el problema.

Pero la tecnología sola no basta. La arquitectura de soluciones plantea que el diseño cambia cuando cambian las prioridades de quienes diseñan. Cambra Rufino pone como ejemplo los paritorios: antes eran «quirófanos» donde la mujer era un sujeto pasivo; ahora, diseñados por mujeres, incorporan lianas, pelotas de pilates y bañeras para respetar el proceso fisiológico.

Ese mismo enfoque de diseño basado en evidencias, es decir, pensado a partir de datos reales y no de costumbres heredadas, se reclama para los baños. Si el dato dice que la mujer tarda más, el diseño debe darle más espacio. Por eso países como Malasia y Japón ya exigen una proporción de dos inodoros para mujeres por cada uno para hombres, 2:1, y en EE. UU. unos veinte estados han adoptado leyes de «Potty Parity» para garantizar ese derecho por ley.

Qué puede reclamar el lector para que la cola deje de ser normal

Todo esto no se queda en una discusión teórica. También sirve para saber qué pedir en un centro comercial, una estación, una oficina o un evento. La clave no es exigir metros iguales sin más, sino soluciones que respondan al uso real del espacio.

Pedir más cubículos para mujeres cuando haya reformas o nuevos diseños, tomando como referencia la proporción 2:1 que ya aplican Malasia y Japón. Desconfiar de los baños neutros que solo cambian el cartel y no rediseñan el interior, porque pueden empeorar la cola femenina. Exigir privacidad real, con cabinas cerradas del suelo al techo y aislamiento acústico. Reclamar mejor mantenimiento y sistemas de gestión anticipada, para que no falte papel higiénico ni se llegue a situaciones de suciedad que desanimen su uso.

En consecuencia, la próxima vez que alguien despache este asunto como una simple manía o una exageración, conviene volver a los datos. Las colas no aparecen por casualidad ni por capricho. Responden a un diseño pensado durante décadas sin tener en cuenta necesidades distintas.

Y ahí está el fondo del problema. Acabar con las colas no exige milagros, sino voluntad política, cifras precisas y una arquitectura que deje de pedir paciencia a la mitad de la población. Como concluye Clara Greed, «La provisión de baños no es un lujo moderno, sino una necesidad absoluta para la salud mundial».

Este reportaje se apoya en investigaciones de la Universidad del Oeste de Inglaterra, la Universidad de Greenwich, el Consejo Nacional de Investigación de Canadá y el estudio de gestión de IA en Hong Kong.