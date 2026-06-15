La Seguridad Social avisa de la nueva obligación que afecta a quienes cobran una prestación por incapacidad temporal

La Seguridad Social refuerza el uso de los canales digitales para comunicar resoluciones, requerimientos y avisos a trabajadores de baja médica y beneficiarios de prestaciones.

La Seguridad Social avanza en su proceso de digitalización y este cambio afecta de lleno a los trabajadores que estén de baja laboral, tengan reconocida una incapacidad o mantengan abierto algún expediente relacionado con prestaciones.

Las novedades ya aparecen recogidas en el BOE y modifican, sobre todo, la forma en la que los ciudadanos recibirán las comunicaciones oficiales. El objetivo es reducir trámites, agilizar procedimientos y dejar atrás parte del papeleo, aunque también obliga a estar más pendiente de las plataformas digitales.

La Seguridad Social apuesta por las notificaciones electrónicas para agilizar trámites

Hasta ahora, muchos avisos, resoluciones o requerimientos se recibían por correo postal. No obstante, la Administración está dando cada vez más peso a los canales electrónicos habilitados para comunicarse con los ciudadanos.

Este cambio afecta especialmente a quienes cobran una prestación por incapacidad temporal, a las personas que tramitan una incapacidad permanente y a quienes tengan cualquier procedimiento abierto con la Seguridad Social u otro organismo público.

En la práctica, esto quiere decir que una comunicación importante puede llegar por vía digital y no necesariamente mediante una carta en casa. Por eso, conviene revisar estos canales con cierta frecuencia. Más vale prevenir que llevarse un susto con los plazos.

Qué comunicaciones pueden recibir los trabajadores que estén de baja médica

Los trabajadores de baja laboral podrán recibir por vía electrónica distintos avisos relacionados con su expediente. Entre ellos figuran requerimientos de documentación, revisiones médicas, resoluciones administrativas o modificaciones vinculadas a la prestación.

La clave está en que estas comunicaciones pueden tener efectos aunque el ciudadano no las haya leído. En muchos procedimientos, los plazos empiezan a contar desde el momento en que la notificación se considera realizada.

¿Y qué implica esto para el trabajador? Que ignorar una comunicación no paraliza el procedimiento. De ahí que revisar las notificaciones digitales sea ya una parte importante del seguimiento de cualquier baja o prestación.

La DEHú será clave para consultar las notificaciones oficiales de la Administración

Dentro de este nuevo sistema cobra protagonismo la Dirección Electrónica Habilitada Única, conocida como DEHú. Esta plataforma centraliza notificaciones electrónicas procedentes de diferentes organismos públicos, incluida la Seguridad Social.

A través de ella, los ciudadanos pueden consultar comunicaciones sin esperar a recibir una carta en el domicilio. Además, este cambio sigue la línea iniciada con los partes de baja, ya que desde abril de 2023 los trabajadores dejaron de estar obligados a entregar en papel las copias de baja, confirmación y alta médica a sus empresas.

Actualmente, son los servicios sanitarios quienes remiten esa información al INSS, que después la pone a disposición de las empresas.

Qué deben hacer los afectados para no perder ninguna notificación importante

La recomendación principal es revisar periódicamente las plataformas oficiales habilitadas por la Seguridad Social. Esto es especialmente importante si se está pendiente de una revisión médica, de aportar documentación o de recibir una resolución.

No obstante, la digitalización también genera preocupación por la brecha digital. Las personas mayores o quienes tienen menos conocimientos tecnológicos pueden encontrar más dificultades para acceder a estas comunicaciones, sobre todo si no disponen de ordenador, teléfono móvil o internet.