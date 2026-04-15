Este histórico taller de zapatos y llaves echa el cierre tras 36 años aunque su dueño busca a alguien que continúe el negocio

Sergio Marcos se jubila y cerrará su taller el 24 de abril tras una vida dedicada a arreglar zapatos y hacer llaves. El negocio se traspasa, pero todavía no ha encontrado relevo.

Calzados Marcos cerrará definitivamente el 24 de abril en Pere Garau después de 36 años de actividad. La jubilación de Sergio Marcos pone fin a un negocio tradicional del Carrer de Pere Llobera que ha sido referencia en el barrio, apenas unas semanas después del cierre de Herboristería Integral. La imagen es clara: dos comercios históricos diciendo adiós en muy poco tiempo, que se suman a otros cierres, referentes en gastronomía, como la pizzería Giovanini.

¿Hay relevo para el negocio? La respuesta, por ahora, es no. Marcos está en conversaciones con una pareja, pero todavía no ha encontrado a alguien que tome el testigo de un oficio que, como él mismo deja entrever, no se aprende de un día para otro.

El cierre de Calzados Marcos en Pere Garau refleja el cambio del barrio

Sergio Marcos explica que abrió el negocio en 1990 junto a su mujer, Mari Carmen, cuando llegaron a Mallorca con su hija mayor, que tenía un año. Eligieron esa zona porque el Mercat de Pere Garau generaba movimiento y visibilidad, algo clave para sacar adelante un pequeño comercio. No fue fácil: el local era una vivienda antigua sin instalación de luz y tuvieron que reformarlo entero.

En este sentido, el cierre no responde a una caída repentina, sino al final natural de una etapa. Marcos cumplirá 65 años el 2 de mayo y dejará atrás una rutina de madrugar, trabajar de pie durante horas y atender a una clientela con la que ha construido una relación cercana.

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El propio zapatero resume también cómo ha cambiado el entorno: menos familias de antes, más vecinos que se han marchado y menos negocios tradicionales. Según relata, esa transformación también se nota en otros oficios y hasta en los payeses del mercado.

El traspaso de Calzados Marcos evidencia la falta de relevo artesanal

¿Qué necesita el negocio para continuar? Ambición, ganas de trabajar y conocer un oficio manual. Marcos considera que quien entre podría incluso ampliar servicios, como llaves con chip o mando, y mejorar una base que ya existe. Estas son las claves que deja sobre la mesa:

el taller mantiene clientela consolidada;

el traspaso sigue abierto;

el relevo exige experiencia o voluntad real de aprender;

la falta de profesionales afecta a muchos gremios.

Dado lo anterior, el cierre de Calzados Marcos no solo supone la jubilación de un comerciante. También retrata una dificultad cada vez más visible: los oficios manuales pierden continuidad a medida que sus profesionales se retiran. Y claro, cuando una persiana así baja, el barrio lo nota.