La Seguridad Social endurece la jubilación anticipada involuntaria en 2027 con una nueva edad mínima

La edad ordinaria de jubilación quedará fijada en 67 años en 2027, aunque algunos trabajadores podrán retirarse antes. La clave estará en los años cotizados y en si el acceso a la jubilación anticipada se produce por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

2027 será un año clave para las pensiones. Termina el periodo transitorio de la reforma y la edad ordinaria de jubilación quedará establecida de forma definitiva en los 67 años. Aun así, la Seguridad Social permitirá adelantar el retiro en determinados casos, especialmente para quienes acrediten una larga carrera de cotización.

Quién podrá acceder a la jubilación anticipada involuntaria en 2027

La jubilación anticipada involuntaria se situará en los 63 años en 2027. Esto supone dos meses más que en 2026 y permite adelantar el retiro hasta 48 meses respecto a la edad ordinaria, que será de 67 años.

Esta modalidad está pensada para trabajadores que han perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad, como un ERE o un despido, y que se encuentran a pocos años de alcanzar la edad legal de jubilación. En estos casos, la Seguridad Social permite acceder antes a la pensión, aunque no sin condiciones.

Para poder acogerse a esta opción será necesario acreditar al menos 33 años cotizados. Además, no se exigirá cumplir con la carencia específica, es decir, tener dos años cotizados dentro de los 15 anteriores. Un detalle importante, porque puede marcar la diferencia para muchos trabajadores.

Los años cotizados que permitirán jubilarse antes sin perder pensión

No todos los trabajadores tendrán que esperar hasta los 67 años. Aquellas personas que acumulen al menos 38 años y seis meses cotizados podrán jubilarse a los 65 años sin ver reducida su pensión.

Además, si el trabajador cumple con los requisitos de cotización para acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años, también podrá adelantar la jubilación anticipada involuntaria hasta los 61 años. Dicho de otra forma: una vida laboral larga seguirá teniendo recompensa.

Ahora bien, conviene revisar bien cada caso antes de dar el paso. ¿Compensa retirarse antes aunque la pensión baje? Ahí está la cuestión, porque no siempre adelantar la jubilación sale a cuenta.

La penalización que puede reducir la pensión de jubilación anticipada

La jubilación anticipada no es gratuita. La Seguridad Social aplicará coeficientes reductores que pueden recortar la cuantía de la pensión, y la reducción puede llegar hasta el 30%.

Por tanto, los trabajadores deben pensarlo dos veces antes de solicitar esta modalidad. Aunque permite dejar el mercado laboral antes, también puede traducirse en una prestación más baja durante toda la jubilación.

En consecuencia, 2027 traerá un cambio importante: la edad ordinaria quedará fijada en 67 años, la jubilación anticipada involuntaria subirá a los 63 y solo quienes acrediten una carrera de cotización suficiente podrán retirarse antes en mejores condiciones.