El BOE confirma nuevas subvenciones del SEPE para contratar trabajadores en proyectos de desarrollo local

Las subvenciones del Plan de Fomento de Empleo Agrario permitirán financiar proyectos de interés general y social en Almería, Córdoba y Granada. Están dirigidas a entidades locales y buscan crear empleo temporal entre personas desempleadas.

El Servicio Público de Empleo Estatal ha publicado en el BOE del 15 de mayo nuevas convocatorias de ayudas para la contratación temporal de desempleados en obras y servicios municipales. Estas subvenciones forman parte del Plan de Fomento de Empleo Agrario, conocido como PFEA, y se aplican en tres provincias andaluzas: Almería, Córdoba y Granada.

La medida no está pensada para que la pidan trabajadores de forma directa, sino ayuntamientos y entidades locales. Ahora bien, quienes pueden acabar beneficiándose son las personas desempleadas contratadas para ejecutar estos proyectos. Y aquí está la clave: hablamos de empleo temporal, pero vinculado a actuaciones públicas con impacto en los municipios.

Qué ayuntamientos pueden pedir las ayudas del SEPE para contratos temporales

Las convocatorias están destinadas exclusivamente a ayuntamientos, diputaciones provinciales y otras entidades locales de Almería, Córdoba y Granada. Los particulares y las empresas privadas no pueden solicitarlas directamente.

¿Entonces cómo puede beneficiarse una persona desempleada? A través de las contrataciones que realicen las corporaciones locales cuando sus proyectos sean aprobados. En la práctica, el dinero sirve para financiar obras o servicios que generen empleo temporal en cada territorio. Estas son las líneas principales publicadas para cada provincia:

Provincia Tipo de proyectos subvencionados Almería Obras y servicios de interés general y social que generen empleo temporal Córdoba Proyectos de creación de empleo con vocación de estabilidad Granada Actuaciones de garantía de rentas y desarrollo rural

Tras esta publicación, cada entidad local deberá revisar su convocatoria provincial, ya que los plazos de presentación varían según el territorio. Vamos, que no sirve una fecha única para todos los casos.

Requisitos que deben cumplir los proyectos para recibir las subvenciones del PFEA

Para acceder a estas ayudas, los proyectos deberán ajustarse a las bases reguladoras del Plan de Fomento de Empleo Agrario. El requisito principal es que estén directamente vinculados a la contratación temporal de personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo.

Además, las actuaciones deben responder a necesidades reales de interés general y social. No basta con presentar una idea: hay que justificar su utilidad para el municipio y su impacto laboral. Entre las actuaciones subvencionables pueden incluirse:

Mejora y conservación de espacios públicos, servicios a colectivos vulnerables, proyectos medioambientales o iniciativas de promoción del patrimonio cultural local.

Después de definir el proyecto, las entidades deberán presentar una memoria técnica, un presupuesto detallado, la justificación del número de contrataciones previstas y el compromiso de cumplir la normativa laboral vigente.

Por qué estas ayudas del SEPE son importantes para el empleo rural

El PFEA es un programa del Gobierno de España destinado a paliar el desempleo en zonas rurales de Andalucía y Extremadura. Su objetivo es garantizar una renta mínima a trabajadores eventuales del campo mediante proyectos que creen empleo temporal en municipios adheridos.

En este caso, el SEPE gestiona las subvenciones en coordinación con las administraciones correspondientes. Las ayudas permiten a los ayuntamientos ejecutar obras de utilidad pública mientras ofrecen oportunidades laborales a desempleados, especialmente en periodos de menor actividad agraria.

¿Puede un ayuntamiento presentar más de un proyecto? Sí, siempre que cada propuesta cumpla los requisitos y exista presupuesto suficiente en la convocatoria. La aprobación final dependerá de la evaluación técnica del SEPE y de los fondos asignados a cada provincia.