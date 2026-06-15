Buenas noticias para camareros y cocineros que encadenan turnos largos en hostelería: el Supremo pone fin a esta práctica habitual

Los trabajadores de bares y restaurantes tienen derecho a disfrutar el descanso entre jornadas y el descanso semanal sin que uno tape al otro. La sentencia obliga a las empresas a revisar cuadrantes y turnos para evitar incumplimientos.

El descanso en hostelería ya no admite atajos. El Tribunal Supremo ha fijado criterio sobre una práctica habitual en bares y restaurantes: encajar los turnos de forma que el descanso semanal absorbiera las horas mínimas entre una jornada y la siguiente.

Esto afecta de lleno a camareros, cocineros, personal de sala y otros empleados del sector, especialmente cuando se enlazan cierres tardíos con días libres mal calculados. ¿La clave? El descanso diario y el semanal son derechos distintos y deben disfrutarse de forma independiente.

El descanso diario en hostelería no puede quedar incluido dentro del descanso semanal

Durante años, muchos cuadrantes han funcionado con una lógica muy favorable para la empresa. Si un trabajador terminaba tarde un sábado y libraba el domingo, se daba por hecho que las horas entre jornadas ya estaban dentro de ese día libre.

La Sentencia 274/2026 del Tribunal Supremo, de 12 de marzo de 2026, rechaza este sistema. El tribunal considera que permitir ese solapamiento vacía de contenido el derecho al descanso diario.

Dicho de otra forma: no vale hacer encaje de bolillos con los turnos para que parezca que todo cuadra. A partir de este criterio, las empresas deberán organizar las plantillas garantizando ambos descansos por separado.

Cómo se calculan las horas de descanso que deben respetar bares y restaurantes

La cuenta es sencilla, aunque sus efectos son importantes. El Estatuto de los Trabajadores reconoce 12 horas mínimas entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente.

A ello se suma el descanso semanal, que como mínimo es de día y medio ininterrumpido, aunque muchos convenios de hostelería lo amplían a 2 días. En ese caso, el trabajador tendría derecho a 60 horas consecutivas de descanso: 12 horas diarias más 48 horas semanales.

Por ejemplo, si un camarero termina el domingo a las 00:00, su descanso entre jornadas llega hasta las 12:00 del lunes. Solo desde ese momento empieza a contar el descanso semanal correspondiente.

El registro digital de jornada será clave para detectar incumplimientos

La nueva doctrina llega acompañada de un mayor control sobre los horarios. Desde 2026, la Inspección de Trabajo exige sistemas digitales de fichaje inalterables y con acceso remoto en tiempo real.

Estos registros permiten comprobar si se han respetado los bloques mínimos de descanso. Además, no cumplirlos puede considerarse infracción grave, con multas de hasta 10.000 euros por empleado.

Para los negocios de hostelería, esto supone rediseñar cierres, aperturas y relevos. Incluso cuando existan flexibilidades en temporadas de alta demanda, la compensación posterior será obligatoria y el descanso semanal seguirá siendo independiente.

El VI Acuerdo Laboral de Hostelería refuerza esta protección, especialmente cuando haya discrepancias sobre horarios y sanciones. En la práctica, el trabajador gana respaldo frente a turnos que no respeten sus descansos.