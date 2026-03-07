Una joven asegura que no llega ni a mil euros y vive con sus padres mientras su abuelo jubilado cobra 580 euros más

Un jubilado con 43 años cotizados: 1.780 euros de pensión frente a los 1.200 de sus hijas

El testimonio de Curro Cordero en ‘Y Ahora Sonsoles’ destapa la brecha entre pensiones y sueldos de los jóvenes en plena precariedad laboral. Su caso, con 43 años cotizados, una pensión de unos 1.780 euros y dos hijas que cobran 1.200 euros, ha reabierto la conversación sobre quién sale ganando en el reparto de rentas entre generaciones.

Brecha generacional entre pensiones de jubilados y salarios de jóvenes trabajadores

Bajo el título ‘Pensionistas más ricos y jóvenes cada vez más pobres’, se analizaron datos y testimonios sobre la evolución de ingresos desde 2008, con una idea central: las pensiones han avanzado más rápido que muchos salarios de los menores de 35 años.

Según las cifras aportadas, los nuevos jubilados perciben de media 1.750 euros mensuales, mientras que los menores de 35 años cobran en torno a 1.670 euros brutos. También se indicó que los jóvenes han perdido un 3% de renta desde 2008 y los jubilados habrían ganado un 18% en el mismo periodo. Para ver de forma rápida esta diferencia, el programa resumió los datos de la siguiente manera:

Colectivo Ingreso o evolución comentada en el programa Nuevos jubilados 1.750 euros/mes de media Trabajadores menores de 35 años 1.670 euros brutos/mes de media Jóvenes desde 2008 Pérdida del 3% de renta Jubilados desde 2008 Ganancia del 18% de renta

Estos números muestran una realidad incómoda: parte de la juventud gana menos que quienes ya se han retirado, pese a estar en plena etapa laboral. ¿Cómo no va a haber debate cuando dos generaciones avanzan por caminos tan distintos?

Testimonios reales que muestran la diferencia entre pensiones y sueldos actuales

Curro Cordero lleva dos años jubilado, tras 43 años cotizados, y completa ingresos con pequeños trabajos como figurante de cine. En el programa explicó que tiene “más pensión que el sueldo de mis hijas”, que trabajan en un supermercado y como ayudante a domicilio.

Desde el lado de los jóvenes, José Manuel Morales relató una precariedad persistente: “no cobro ni mil euros y tengo que vivir con mis padres”. También intervino María González, que comparó su salario con la pensión de su abuelo y subrayó que este percibe mayores ingresos tras la jubilación. Para entender mejor qué representa cada perfil, el programa reunió testimonios que condensan la brecha entre generaciones:

Curro Cordero, jubilado con 43 años cotizados y una pensión de unos 1.780 euros frente a los 1.200 euros de sus hijas.

José Manuel Morales, trabajador joven que no llega a mil euros y vive con sus padres.

María González, que ve cómo su abuelo cobra más que ella tras jubilarse.

Estos casos ponen nombre a un problema que muchos espectadores reconocen en su entorno. ¿Quién no tiene un hijo, un nieto o un amigo en una situación parecida?

Un debate sobre pensiones que busca evitar un conflicto generacional directo

El economista Rubén de Gracia, invitado al debate, atribuyó estas diferencias a factores “coyunturales” de la economía española y al modo en que se gestionan las partidas de pensiones en los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, apuntó a decisiones de política económica más que a una culpa de los mayores.

La periodista María Manjavacas advirtió del riesgo de alimentar un choque entre generaciones. Recordó que “los jubilados no son responsables de la precariedad laboral actual ni de los bajos sueldos. Se está alineando un enfrentamiento generacional que no corresponde”.

Al fin y al cabo, el reto pasa por garantizar pensiones dignas sin dejar atrás a quienes hoy sostienen el mercado laboral. No nos engañemos: hablar de sueldos y pensiones toca el bolsillo y eso siempre escuece, por lo que la discusión sigue abierta en muchas casas.