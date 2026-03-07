Un detector de metales llevó a un buscador de oro a encontrar un fragmento del sistema solar de 4.600 millones de años

Un buscador de oro australiano guardó en casa una roca de 17 kilos hallada en Maryborough que resultó ser una condrita H5 de unos 4.600 millones de años. En 2015 salió con su detector de metales al Maryborough Regional Park, en el sureste de Australia, con la intención de encontrar oro. En lugar de una pepita brillante desenterró una roca muy pesada y compacta que le pareció lo bastante misteriosa como para no dejarla allí.

El meteorito de Maryborough, condrita H5, pasó años olvidado en la casa de su descubridor

El protagonista es David Hole, buscador de oro en una región marcada por la antigua fiebre aurífera. Cuando su detector señaló la presencia de metal, cavó y encontró un bloque rojizo extremadamente denso. Pensó que podía ocultar metal precioso y quiso abrirlo a toda costa.

Probó golpes, herramientas e incluso productos químicos, pero la roca no se dejaba partir. ¿Quién no habría sospechado entonces que algo raro pasaba? Sin respuesta clara, terminó almacenándola en casa, donde pasó años sin más función que alimentar su curiosidad.

En 2018 decidió llevar la pieza a Museums Victoria para pedir opinión a los especialistas. Los geólogos sospecharon enseguida que no era una piedra corriente: por su aspecto y por su peso, todo apuntaba a que podía tratarse de un meteorito antiguo caído en la zona.

Cómo la roca del buscador de oro fue identificada como meteorito del sistema solar

Para confirmar el origen de la muestra, los especialistas cortaron una lámina del bloque con una sierra de diamante. En el interior vieron pequeños condrulos, esferas incrustadas en una matriz cristalizada, las “gotas” minerales típicas de los materiales formados en la nebulosa solar primitiva.

El análisis clasificó la roca como condrita ordinaria H5, un meteorito rico en hierro y níquel con una matriz muy recristalizada. En resumen, una roca espacial calentada y transformada que aún conserva información sobre la mezcla de polvo y metal que dio lugar a los planetas. Para tener una visión rápida del hallazgo, se pueden resumir los datos principales en la siguiente tabla:

Dato básico Detalle del meteorito de Maryborough Tipo Condrita ordinaria H5 Peso aproximado 17 kilogramos Tamaño estimado Cerca de 39 x 14 x 14 centímetros Edad Alrededor de 4.600 millones de años

No se trata de un fragmento pequeño recogido tras ver la caída, sino de un bloque voluminoso que pasó años en una vivienda particular. No es poca cosa para una roca encontrada en una salida de prospección aparentemente rutinaria. Entre sus rasgos más importantes hay un aspecto clave que explica el interés de los científicos:

Su antigüedad y su estructura con condrulos incrustados, que actúan como archivo de procesos muy tempranos en la formación del sistema solar.

Ese detalle convierte a la roca de Maryborough en una especie de cápsula del tiempo que permite estudiar materiales casi intactos desde los primeros momentos de la historia del sistema solar.

Por qué este meteorito de condrita H5 ayuda a entender mejor el origen del sistema solar

Los meteoritos como el de Maryborough se consideran archivos geológicos porque conservan pistas sobre choques, calentamientos y mezclas de materiales ya imposibles de observar directamente. Por eso ayudan a reconstruir qué ocurrió antes de que la Tierra terminara de formarse.

El geólogo Dermot Henry señaló que estas rocas permiten retroceder en el tiempo y entender la edad, la formación y la química del sistema solar. ¿Qué vale entonces una roca que no se puede vender como oro, pero sí responde a estas preguntas? Mucho más de lo que pensó su descubridor aquel día.

La ironía es evidente: en una zona ligada al oro, lo excepcional no era una pepita brillante, sino un fragmento oscuro cuyo verdadero valor es científico, porque conecta una búsqueda casual en el campo con los primeros capítulos del sistema solar.