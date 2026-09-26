Angelina Jolie compró 39 hectáreas en Camboya y lleva 23 años protegiendo un bosque con cientos de especies

La iniciativa comenzó en 2003 y tres años después asumió responsabilidades de conservación en Samlaut. Hoy combina vigilancia forestal, biodiversidad y nuevas fuentes de ingresos para las comunidades locales.

Angelina Jolie lleva 23 años vinculada a un proyecto ambiental y comunitario en el noroeste de Camboya. La historia partió de una propiedad de 39 hectáreas junto a Samlaut y terminó conectada con un área protegida de 60.994 hectáreas. Esa superficie es unas 1.564 veces mayor que la finca inicial, aunque no significa que la actriz sea propietaria de todo el bosque. La documentación de la fundación confirma que Samlaut es un espacio protegido sobre el que trabaja junto al Gobierno camboyano.

La propiedad de 39 hectáreas no equivale al bosque de 60.994 hectáreas

Ese matiz permite entender mejor una historia que durante años se ha simplificado. Samlaut Multiple Use Area ya había sido declarada zona protegida en 1993 por el rey Norodom Sihanouk. La Maddox Foundation sitúa el inicio de su actividad en Camboya en 2003, primero con trabajos relacionados con terrenos afectados por minas. En 2006 amplió sus proyectos y asumió responsabilidades para proteger el bosque de Samlaut frente a la tala y la caza ilegal.

La propia organización distingue ahora entre el tamaño total de la zona y la superficie sobre la que mide directamente su trabajo. Su página de impacto habla de más de 40.000 hectáreas protegidas dentro de Samlaut y de un equipo formado completamente por personal local. La conservación se acompaña de agricultura, salud, educación e iniciativas ligadas a la agricultura sostenible.

Un estudio encontró cientos de especies y confirmó la presencia de animales amenazados

La importancia ambiental de Samlaut cuenta con información científica reciente. Fauna & Flora realizó entre octubre de 2021 y junio de 2022 un amplio estudio encargado por la fundación, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente de Camboya. El trabajo analizó aves, mamíferos, murciélagos, orquídeas, invertebrados, reptiles y anfibios. También utilizó cámaras trampa para detectar especies difíciles de observar.

Los investigadores documentaron más de 140 especies de aves, cerca de 30 mamíferos, alrededor de 15 especies de murciélagos y 50 tipos de orquídeas. El estudio confirmó especies amenazadas como el elefante asiático, el dhole y el pangolín de Sunda. Las cámaras también detectaron señales de amenazas humanas. La Maddox Foundation informó después de que sus patrullas retiraron cerca de 7.800 metros de alambre para trampas durante 2025.

La protección del bosque también se convirtió en una fuente de empleo

Jolie explicó años atrás que su proyecto incorporó como guardabosques a personas que anteriormente se dedicaban a la caza furtiva. Esa decisión permitía aprovechar su conocimiento del terreno mientras se creaba una alternativa laboral. La historia oficial de la fundación señala que los guardabosques reclutados y formados localmente pasaron en 2016 a ser funcionarios supervisados por el Ministerio de Medio Ambiente.

El modelo se ha extendido a otras actividades económicas. La fundación forma a habitantes de la zona en apicultura y asegura que producen entre 800 y 1.500 litros de miel anuales. En 2025 alcanzaron 1.392 litros. A 15 dólares por litro, el valor equivalente alcanzaría 20.880 dólares si toda esa producción obtuviera ese precio. Además, las colmenas pasaron de 40 en septiembre de 2025 a 90 en enero de 2026, un aumento del 125%. Es una actividad que conecta con otras experiencias de apicultura profesional como fuente de ingresos rurales.

Angelina Jolie mantiene su relación con Samlot en 2026

La intervención no pertenece únicamente al pasado. El 1 de abril de 2026, Jolie visitó el instituto de Samlot, en la provincia de Battambang, para conocer la situación académica y las condiciones de los estudiantes alojados en sus residencias. La agencia pública camboyana AKP confirmó la visita y recordó el trabajo ambiental, sanitario y comunitario desarrollado durante dos décadas en la región.

La evolución de Samlaut muestra cómo la conservación se ha vinculado a servicios públicos y oportunidades económicas. La fundación asegura que sus instalaciones sanitarias atienden cada año a más de 10.000 residentes y mantiene programas agrícolas, educativos y de agua potable. El caso conecta conservación y proyectos de empleo rural sin confundir la propiedad privada inicial con las 60.994 hectáreas del área protegida camboyana.