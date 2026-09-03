Un tren de la CAF recorre 273 kilómetros sin usar diésel ni alimentación eléctrica externa

El tren de baterías de CAF, una unidad Class 557, funcionó sin alimentación exterior en Wildenrath. El fabricante utilizará las mediciones en futuros proyectos regionales.

CAF comunicó el 28 de agosto de 2026 que una unidad eléctrica Class 557 recorrió 273 kilómetros utilizando únicamente sus baterías. La prueba se realizó en el centro de ensayos de Wildenrath, en Alemania, con un tren de la plataforma Civity destinado al consorcio regional VRR. El resultado demuestra una capacidad concreta bajo condiciones controladas. No equivale a una autonomía garantizada para cualquier ruta, horario o carga de pasajeros.

La unidad Class 557 funcionó sin catenaria durante todo el recorrido

El ensayo tuvo lugar en el Siemens Test and Validation Center. CAF utilizó la versión corta del Class 557 y baterías LTO de producción en serie. La innovación ferroviaria también incluye paneles solares entre raíles. El tren completó los 273 kilómetros sin recibir alimentación exterior durante el recorrido.

Los ingenieros midieron la gestión energética, el control del vehículo y el comportamiento de las baterías. Esos registros servirán para comparar las simulaciones con datos reales. La compañía también sometió el sistema de tracción a condiciones exigentes para estudiar su respuesta. Las mediciones se incorporarán al desarrollo de futuros proyectos BEMU.

Los trenes de baterías pueden sustituir al diésel en algunos tramos

Un tren BEMU toma electricidad de la catenaria cuando circula por una sección electrificada y almacena parte de esa energía. Después puede continuar por trayectos sin tendido aéreo utilizando las baterías. Esta fórmula permite operar sin emisiones locales en líneas donde electrificar todos los kilómetros resultaría costoso o difícil.

La alternativa no es idéntica al tren europeo de hidrógeno. El modelo de CAF depende de la electricidad almacenada, mientras una pila de combustible produce energía a bordo a partir de hidrógeno. Cada tecnología exige infraestructuras, mantenimiento y cálculos de explotación diferentes. La elección depende de la longitud del tramo, la frecuencia y las oportunidades de recarga.

Los 273 kilómetros no representan una cifra universal de autonomía

CAF no detalla en su comunicado la velocidad media, la energía inicial, el perfil completo del circuito ni el margen restante al finalizar. Factores como las pendientes, las paradas, la climatización, la temperatura y el número de viajeros modifican el consumo. Un operador comercial necesita además reservas para incidencias, desvíos y variaciones meteorológicas.

El fabricante presentará una unidad Class 557 en InnoTrans 2026 y trasladará los datos a futuros proyectos BEMU. La utilidad del ensayo reside en haber probado un vehículo de serie y contrastado sus sistemas. El comunicado técnico de CAF sitúa los 273 kilómetros como resultado de Wildenrath, no como homologación aplicable a cualquier servicio ferroviario.