Suiza aprovecha las vías del tren para generar electricidad y resuelve uno de los grandes retos de la energía solar

Una startup suiza prueba con éxito una instalación fotovoltaica entre los raíles de una línea ferroviaria activa. Más de 11.000 trenes han circulado por encima de los paneles sin incidencias.

Suiza ha encontrado una nueva forma de aprovechar la energía solar sin consumir suelo agrícola, espacios naturales ni cubiertas de edificios. La startup Sun-Ways ha instalado paneles fotovoltaicos entre los raíles de una vía ferroviaria en Buttes, en el cantón de Neuchâtel, dentro de un proyecto piloto que ya ha superado su primer gran examen técnico.

La prueba comenzó el 24 de abril de 2025 sobre un tramo de 100 metros de vía activa. Desde entonces, más de 11.000 trenes han pasado por encima de los módulos sin que se hayan registrado problemas de seguridad, circulación o mantenimiento, según el balance recogido por Swissinfo.

Los paneles solares entre raíles permiten generar electricidad sin ocupar nuevos terrenos

El proyecto de Sun-Ways aborda uno de los grandes límites de la energía fotovoltaica: la falta de espacio disponible. Frente a las instalaciones que requieren grandes superficies, esta solución aprovecha corredores ferroviarios ya construidos y mantiene intacto el uso principal de la infraestructura.

La planta piloto cuenta con 48 paneles solares de 380 W instalados entre los carriles, con una potencia total de 18 kWp. SNCF, el grupo ferroviario francés, confirma que la instalación forma parte de una fase de pruebas que analiza la colocación de los paneles, el posible deslumbramiento, la inspección de la vía, el mantenimiento, la producción eléctrica y la acumulación de suciedad.

La electricidad generada se vierte en la red local. Desde mayo de 2025, la instalación ha producido más de 16.000 kWh pese a una parada de aproximadamente un mes por nieve y trabajos técnicos. Sun-Ways calcula que, si se aplicara en los tramos adecuados de la red ferroviaria suiza, el sistema podría generar hasta 1.000 millones de kWh al año.

La instalación desmontable facilita el mantenimiento de las vías ferroviarias solares

Uno de los puntos más relevantes del sistema es que los paneles pueden retirarse con rapidez. Esta característica resulta esencial en una vía ferroviaria, donde las revisiones, la sustitución de traviesas o los trabajos de soldadura exigen acceso directo a la infraestructura.

Según Joseph Scuderi, fundador de Sun-Ways, un módulo formado por tres paneles y seis metros de longitud puede desconectarse de la red eléctrica y retirarse en unos 10 minutos. La empresa ferroviaria Scheuchzer también ha desarrollado maquinaria específica para colocar y retirar estos módulos, lo que permite acelerar el despliegue en futuros tramos.

La prueba ha servido además para despejar dudas sobre la suciedad. La compañía había planteado un sistema de limpieza con cepillos, pero el paso de los trenes genera una corriente de aire que arrastra el polvo acumulado. En ese tramo, los convoyes alcanzan hasta 90 km/h.

El transporte de la electricidad será el gran reto para ampliar el proyecto

La tecnología todavía tiene un desafío pendiente: transportar la electricidad a distancias largas. Julien Pouget, profesor asociado de la Escuela Universitaria de Ciencias Aplicadas de Valais, advierte de que los tramos superiores a 500 metros necesitan una arquitectura eléctrica específica para elevar la tensión y mover la energía con eficiencia.

El interés internacional ya está abierto. SNCF participa en el seguimiento técnico del piloto suizo y estudiará los datos hasta abril de 2028. También hay contactos con Rete Ferroviaria Italiana y con socios en Asia, mientras Sun-Ways busca acortar la fase experimental y lograr la autorización definitiva.