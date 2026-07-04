Estas son las 48 playas de España que aparecen en el informe Banderas Negras 2026 por vertidos, contaminación y mala gestión

Ecologistas en Acción publica su informe Banderas Negras 2026, con los principales casos de contaminación y mala gestión ambiental del litoral español.

El litoral español vuelve a aparecer señalado por problemas ambientales que se repiten cada verano. Ecologistas en Acción ha otorgado 48 banderas negras en 2026, dos por cada provincia costera y ciudad autónoma, tras analizar los más de 8.000 kilómetros de costa. El informe incluye un mapa interactivo con las playas y zonas afectadas, además de tablas y resúmenes por territorio.

Qué significa aparecer en el mapa de playas con bandera negra 2026

Las banderas negras no son un distintivo turístico ni un ranking oficial de las peores playas. Funcionan como una denuncia pública sobre espacios afectados por contaminación, deterioro ambiental o decisiones administrativas que, según la organización, agravan la situación del litoral.

El informe se publica desde 2005 y este año vuelve a señalar 48 casos. La organización insiste en que no recoge todos los problemas existentes, sino una selección de los más significativos. Entre las afecciones más repetidas figuran los vertidos de aguas residuales, las deficiencias en la depuración, la contaminación química, la urbanización de la costa y la pérdida de biodiversidad.

Los vertidos y la contaminación química concentran las principales denuncias

El mayor número de banderas corresponde a vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento y graves problemas de depuración, con 14 casos. Le siguen las afecciones a la biodiversidad, con 9 banderas; la urbanización de la costa y la invasión del dominio público marítimo-terrestre, con 8; y la contaminación química, con 7. También aparecen basuras, plásticos y microplásticos, obras portuarias mal gestionadas, daños al patrimonio histórico y presión turística.

Entre los puntos destacados figuran la Bahía de Portmán y el Mar Menor, en Murcia, señalados por contaminación química y por los impactos acumulados sobre dos ecosistemas especialmente sensibles. También aparecen lugares como Las Teresitas, la Bahía de Algeciras, la playa de Maro, la Charca de Salobreña, la Albufereta y Cap de l’Horta, la costa de Ferrolterra, Cala Galdana, Sant Adrià del Besòs y Bañugues por problemas vinculados a vertidos o saneamiento.

En Andalucía, el informe señala 10 banderas negras, dos por cada provincia costera. En Cataluña y la Comunidad Valenciana se asignan seis en cada territorio, con casos como l’Ametlla de Mar, Sant Adrià del Besòs, el Golfet de Palafrugell, la playa de la Paella de Torredembarra, la Almadrava, el Surrach de Benicarló y las playas del entorno del Puerto de Valencia.

Qué reclama Ecologistas en Acción para recuperar el litoral español

La edición de 2026 incorpora una novedad relevante: una veintena de propuestas de restauración ecológica para recuperar espacios degradados. La organización plantea actuaciones en marismas, dunas, playas, desembocaduras de ríos, entornos portuarios y hábitats contaminados.

Ecologistas en Acción pide mejorar los sistemas de saneamiento y depuración, proteger el dominio público marítimo-terrestre y frenar un modelo de crecimiento que aumenta la presión urbanística y turística sobre la costa. La entidad considera que estos problemas requieren respuestas de las administraciones para evitar que los mismos puntos vuelvan a aparecer en futuras ediciones del informe.