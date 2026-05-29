Un pasajero paga su billete de tren 17 segundos más tarde de la salidad y acaba multado con 140 euros

A veces, perder unos segundos parece una tontería. En un tren, sin embargo, esos 17 segundos pueden salir bastante caros. Eso le ocurrió a Marco, que subió a un regional entre Solothurn y Berna, en Suiza, junto a su novia. Ambos compraron el billete desde el móvil cuando el tren ya empezaba a moverse. El sistema permitió pagar, pero la validación llegó tarde: 17 segundos después de la salida oficial en su caso y 32 segundos después en el de ella. La consecuencia fue una multa de 130 francos suizos, unos 140 euros, y una polémica que ha vuelto a poner el foco en las sanciones automáticas del transporte público.

¿Qué pasó en el tren entre Solothurn y Berna?

Marco y su novia corrieron para subirse a un tren regional entre Solothurn y Berna, en Suiza. Lograron entrar al vagón justo antes de que el tren arrancara, una de esas escenas bastante reconocibles para cualquiera que alguna vez haya apurado demasiado en una estación.

Una vez dentro, compraron el billete desde el móvil mientras el convoy comenzaba a moverse. En principio, todo parecía resuelto: el viaje estaba pagado y los dos tenían ticket. Pero el detalle clave estaba en la hora exacta de validación, esa letra pequeña digital que puede convertir un trayecto normal en un disgusto de manual.

El billete de Marco quedó validado 17 segundos después de la salida oficial del tren. El de su pareja, 32 segundos después. Muy poco tiempo sobre el papel, sí, pero suficiente para activar la maquinaria sancionadora, que en estos casos no parece tener demasiado sentido del humor.

¿Por qué le pusieron una multa si el billete ya estaba pagado?

Apenas unos minutos después de arrancar el trayecto, aparecieron los revisores en el convoy. Para entonces, los billetes ya estaban comprados y pagados, pero la compañía ferroviaria consideró que habían sido emitidos demasiado tarde.

El resultado fue una sanción de 130 francos suizos para Marco, unos 140 euros, y otra de 90 francos suizos para su novia. A ella le redujeron parte de la multa por cortesía, pero a él no le aplicaron ninguna flexibilidad porque ya había tenido anteriormente otro incidente similar relacionado con el sistema digital Easy Ride.

Lo que más indignó a Marco no fue solo la existencia de la norma, sino la sensación de absurdo. Según su versión, en ningún momento intentó viajar gratis: el billete existía, estaba abonado y la revisión se produjo varias estaciones después. En otras palabras, la cartera ya había pasado por caja, pero el reloj ganó la partida.

Qué es la «trampa de los segundos» y por qué enfada tanto a los usuarios

El caso ha reabierto en Suiza el debate sobre la llamada «trampa de los segundos». La expresión se usa para describir situaciones en las que un pasajero paga el viaje, pero recibe una sanción porque el billete se valida unos segundos después de la salida oficial del tren.

Para muchos usuarios, el problema está en que la sanción se parece demasiado a la que recibiría alguien que intenta colarse deliberadamente. Y no es exactamente lo mismo pagar tarde por unos segundos que no pagar, aunque para el sistema la diferencia pueda quedar bastante difuminada.

Marco, que trabaja en el sector de la movilidad y simpatiza políticamente con Los Verdes, cree que este tipo de experiencias perjudican al transporte público. Lo resumió así: «Si queremos que la gente use el transporte público, tiene que ser atractivo. Con experiencias así espantas a los pasajeros».

¿Qué dicen las compañías ferroviarias suizas sobre estas multas?

El operador regional explicó que existe una normativa nacional aplicable a todas las compañías. Según esa posición, los revisores no pueden ponerse a valorar en cada caso si el pasajero dice la verdad o si compró el billete por despiste, por prisa o porque vio venir el control.

El argumento del sector es claro: si se permite demasiada flexibilidad, algunos viajeros podrían comprar el billete solo cuando aparecen los revisores. Es decir, pagar únicamente cuando el susto ya viene por el pasillo, una estrategia poco elegante pero fácil de imaginar.

Las autoridades del transporte suizo calculan que los viajes sin pagar generan pérdidas de unos 200 millones de francos al año. Por eso las compañías mantienen una postura muy estricta, aunque casos como el de Marco muestran el otro lado del asunto: cuando el sistema castiga igual un retraso de segundos que una infracción clara, la sensación de injusticia crece rápido.

Por qué el Gobierno pidió revisar el sistema en 2024

La polémica no es nueva. La Oficina Federal de Transporte de Suiza ya pidió en 2024 revisar este sistema, al considerar que sancionar automáticamente a alguien por unos pocos segundos «ya no era algo adaptado a los tiempos actuales».

Desde entonces se han introducido mejoras técnicas y campañas informativas para evitar errores. Aun así, el problema sigue produciéndose, como demuestra el caso de Marco y su novia.

La paradoja está en que la propia aplicación permitió comprar el billete después de la salida del tren. Eso hizo pensar a Marco que el ticket seguía siendo válido. El sistema le dejó pagar el viaje, pero después lo trató como si no lo hubiera hecho a tiempo. Y claro, ahí es donde a muchos usuarios se les queda cara de haber entendido poco y pagado mucho.

Qué puede hacer un viajero para evitar una multa por unos segundos

Este caso deja una lección bastante práctica: en este tipo de sistemas, pagar no siempre basta si el billete queda validado después de la salida oficial. La clave no está solo en tener el ticket, sino en cuándo aparece emitido.

Para evitar un susto parecido, conviene quedarse con estas ideas básicas:

Comprar y validar el billete antes de la salida oficial del tren. No confiarse aunque la aplicación permita pagar cuando el tren ya está en marcha. Revisar la hora de emisión del ticket, especialmente si se compra desde el móvil. Tener presente que unos segundos de retraso pueden activar una sanción automática. Si hay reclamación, explicar el caso con todos los datos disponibles, aunque eso no garantiza que la multa se retire.

La parte más incómoda del asunto es precisamente esa: Marco había pagado, su novia también, y aun así acabaron sancionados. El debate queda servido, porque entre combatir a quienes viajan sin billete y penalizar a quien paga 17 segundos tarde hay una frontera que muchos pasajeros consideran demasiado estrecha.