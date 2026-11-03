Un jefe de recepción pierde su indemnización tras quedarse con 20 euros de propina y cambiar una encuesta

El despido del jefe de recepción fue declarado procedente al valorar conjuntamente los indicios. La ausencia de una grabación directa no impidió acreditar los hechos.

Un jefe de recepción perdió la indemnización reconocida inicialmente tras un despido relacionado con una propina de 20 euros y una encuesta sustituida. El TSJ de Canarias avaló el cese en su sentencia 223/2026, del 18 de febrero. La Razón difundió el caso el 27 de octubre y EmpleoJob el día 31. La resolución examinó conjuntamente fotografías, accesos y explicaciones contradictorias. El dinero había desaparecido de una villa de un hotel de Fuerteventura.

Veinte minutos y dos accesos permitieron ordenar lo sucedido

El empleado trabajaba en el establecimiento desde 2014 y era jefe de recepción desde 2022. El 10 de mayo de 2025, unos huéspedes dejaron una encuesta y una propina. Según las informaciones consultadas, mantenimiento fotografió ambos objetos a las 8:05. El acceso del jefe de recepción quedó registrado a las 8:21. Una camarera entró a las 8:25 y ya no los encontró. La investigación relacionó esa secuencia con la aparición posterior de un cuestionario diferente.

Entre la fotografía y la entrada de la camarera transcurrieron veinte minutos; entre ambos accesos registrados, cuatro. Esa cronología acota la desaparición, pero los horarios aislados no explican por sí solos toda la decisión judicial. También importan la fiabilidad de cada dato y su relación con las demás pruebas. En asuntos de abuso de confianza laboral, el artículo 54.2.d del Estatuto permite valorar la conducta dentro de la relación de trabajo. No fija una cantidad mínima de dinero que convierta automáticamente cualquier incidente en despido.

La explicación del jefe de recepción cambió durante la investigación

El recepcionista negó inicialmente que alguien de su departamento hubiera entrado. Después reconoció su acceso y alegó que el billete y el cuestionario habían aparecido rotos en una papelera. Repuso 20 euros de su bolsillo. La Razón informa de que admitió durante el juicio que aquella explicación no era cierta. Además, el cuestionario presentado posteriormente mostraba diferencias y unas imágenes lo recogían manipulando papeles, aunque no identificaban directamente los documentos ni grababan la sustracción.

La prueba por indicios tiene límites legales. El artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige partir de hechos admitidos o probados. Entre ellos y la conclusión debe existir una conexión precisa y directa, razonada en la sentencia. La persona perjudicada puede aportar prueba en contrario y cuestionar tanto los hechos iniciales como la inferencia. Por eso, no disponer de una filmación del instante exacto tampoco autoriza a convertir una sospecha en certeza. El tribunal debe justificar cómo alcanza su conclusión.

El recurso del hotel cambió el resultado obtenido en el juzgado

El primer juez consideró insuficientes los indicios y declaró improcedente el despido. Entre sus dudas figuraba la posibilidad de otra entrada sin registro electrónico. El hotel recurrió y defendió una valoración conjunta. La Sala aceptó esa tesis: los accesos, las contradicciones, la reposición y el cuestionario sustituido componían una secuencia probatoria suficiente. Revocó la primera resolución y declaró procedente la extinción comunicada el 23 de mayo de 2025, según coinciden las dos coberturas consultadas.

La consecuencia deriva del artículo 55.7 del Estatuto: un despido disciplinario procedente extingue el contrato sin indemnización ni salarios de tramitación. Esa calificación exige que se acredite el incumplimiento imputado, conforme al apartado cuarto del mismo artículo. El artículo 54.1 requiere, además, gravedad y culpabilidad. La cuantía de la propina no funciona como una tarifa sancionadora ni permite anticipar el resultado de otros conflictos. Tampoco estamos ante una condena penal: el procedimiento analizado resolvió la legalidad laboral de una decisión empresarial.

La empresa debe probar los motivos y respetar la comunicación del despido

El artículo 105 de la Ley reguladora de la jurisdicción social atribuye al empresario la prueba de los hechos imputados. También impide justificar el despido mediante motivos distintos de los recogidos en la comunicación escrita. La carta de despido delimita así el conflicto que debe discutirse. El artículo 55 exige expresar los hechos y la fecha de efectos. La existencia de pruebas sobre una conducta no elimina esas exigencias ni sustituye el cumplimiento de las formalidades que correspondan.

La resolución admitía recurso de casación para unificación de doctrina, según La Razón. No consta en las fuentes consultadas una confirmación posterior de firmeza. Para quien reciba un despido, el plazo general de impugnación es de veinte días hábiles, conforme al artículo 59.3 del Estatuto. Conservar la carta y las comunicaciones permite contrastar las acusaciones con las pruebas disponibles. Una reclamación debe atender las circunstancias documentadas del caso, sin deducir de este fallo que cualquier diferencia de veinte euros justifique necesariamente perder el empleo.