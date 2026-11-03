GXO busca 1.000 personas para trabajar en Marchamalo por 12,98 euros por hora: Cómo enviar el CV

La oferta de GXO en Marchamalo figura en Jobandtalent con inicio previsto el próximo lunes. La ficha publica una tarifa horaria, sin detallar el salario neto.

La oferta de GXO en Marchamalo reúne dos datos que llaman la atención de quienes buscan empleo logístico esta semana. La ficha consultada el 3 de noviembre anuncia 1.000 puestos y una remuneración de 12,98 euros por hora. La incorporación está señalada para el lunes 9 de noviembre. El anuncio corresponde a tareas de almacén en la avenida Arriaca, en Guadalajara. Antes de calcular cuánto se cobraría cada mes, hay que comprobar qué condiciones aparecen realmente publicadas.

La oferta de GXO en Marchamalo exige distinguir dos anuncios

La convocatoria principal incluye recepción y almacenamiento de mercancías, preparación de pedidos y mantenimiento del orden en las instalaciones. La selección se tramita mediante la ficha de Jobandtalent, que identifica a GXO Logistics ES como empresa. El contador muestra 1.000 puestos disponibles, aunque esa cifra puede cambiar mientras avanza el proceso. El anuncio no concreta la duración contractual ni una jornada semanal. Tampoco permite presentar la tarifa como una cantidad neta. La diferencia importa al entender la nómina, donde aparecen conceptos y descuentos distintos.

En el mismo portal figura otra selección de GXO para 50 puestos, con inicio el 16 de noviembre y 11,68 euros por hora. Esa segunda ficha sí menciona vehículo propio, disponibilidad de lunes a domingo y turnos fijos de mañana, tarde o noche. También indica dos días de descanso y que no hace falta experiencia. Sus condiciones pertenecen exclusivamente a ese anuncio. No pueden trasladarse automáticamente a la convocatoria de 1.000 puestos. Tampoco procede sumar ambas cifras como 1.050 contrataciones diferentes sin conocer posibles coincidencias.

Qué representa la tarifa por hora en un cálculo mensual

Una tarifa de 12,98 euros multiplicada por 160 horas da 2.076,80 euros. Si se utilizasen 80 horas, el resultado sería 1.038,40 euros. Son ejemplos aritméticos, no mensualidades prometidas por la empresa. El anuncio no garantiza ninguno de esos volúmenes de trabajo. Tampoco detalla aquí cómo se distribuyen pagas extraordinarias, complementos o descansos retribuidos. Por tanto, ese cálculo sirve para comparar escenarios, pero no permite anunciar un sueldo fijo de más de 2.000 euros para cualquier candidatura aceptada.

La diferencia entre las dos tarifas publicadas alcanza 1,30 euros por hora. Sobre el mismo ejemplo de 160 horas, equivale a 208 euros. Aun así, elegir únicamente por ese importe dejaría fuera otros elementos del puesto. El horario puede afectar al transporte disponible, mientras que la jornada determina cuántas horas se retribuyen. También resulta necesario conocer la duración del contrato y los conceptos incluidos en el precio anunciado. La comparación útil exige enfrentar condiciones equivalentes y pedir que las condiciones económicas queden identificadas por escrito.

Los derechos que deben respetarse si contrata una ETT

La Ley 14/1994 reconoce una protección concreta cuando una empresa de trabajo temporal cede personal a otra compañía. Durante esa puesta a disposición, deben aplicarse las condiciones esenciales correspondientes al mismo puesto en la empresa usuaria. La regla abarca remuneración, jornada, horas extraordinarias, descansos, trabajo nocturno, vacaciones y festivos. No basta con comparar una cantidad aislada del anuncio. El artículo 11 incluye componentes fijos y variables vinculados al puesto, además de determinadas partes proporcionales. La empresa usuaria debe cuantificar las percepciones en el contrato de puesta a disposición.

La misma norma impide cargar al trabajador gastos de selección, formación o contratación. Además, exige comprobar que dispone de la preparación preventiva necesaria para las funciones asignadas. Cuando esa formación sea necesaria, debe impartirse antes de comenzar efectivamente el trabajo. Son derechos aplicables cuando existe contratación mediante ETT, no una descripción adicional inventada para esta oferta. La documentación laboral permitirá identificar quién contrata y bajo qué modalidad. Después, el servicio de consulta de contratos ayuda a revisar la información comunicada al SEPE.

Cómo presentar la candidatura y comprobar las condiciones pendientes

El acceso a la selección principal está en la ficha de 1.000 puestos, mediante el botón para conseguir ese trabajo. Conviene confirmar que siguen apareciendo el centro, la tarifa y la incorporación del 9 de noviembre antes de continuar. La candidatura debe corresponder al anuncio elegido, porque la otra ficha incorpora requisitos y fechas diferentes. Haber enviado datos no equivale a estar contratado. La confirmación del proceso deberá aclarar la jornada, los turnos y la documentación necesaria para incorporarse.

Quienes comparen ambas opciones pueden preparar una relación breve de las condiciones que necesitan conocer. Entre ellas están el número de horas, la distribución semanal y los posibles complementos. También interesa confirmar si el importe indicado incluye prorratas y cómo se abonarán las pagas extraordinarias. El anuncio por sí solo no resuelve esas cuestiones. La fecha prevista de entrada hace recomendable revisar pronto la ficha oficial. Cualquier cambio posterior en las plazas o condiciones deberá comprobarse directamente en la oferta vigente antes de aceptar.

La oferta de GXO en Marchamalo figura en Jobandtalent con inicio previsto el próximo lunes. La ficha publica una tarifa horaria, sin detallar el salario neto.

La oferta de GXO en Marchamalo reúne dos datos que llaman la atención de quienes buscan empleo logístico esta semana. La ficha consultada el 3 de noviembre anuncia 1.000 puestos y una remuneración de 12,98 euros por hora. La incorporación está señalada para el lunes 9 de noviembre. El anuncio corresponde a tareas de almacén en la avenida Arriaca, en Guadalajara. Antes de calcular cuánto se cobraría cada mes, hay que comprobar qué condiciones aparecen realmente publicadas.