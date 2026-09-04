Un estudio con 11.861 turistas revela quién reserva hoteles por internet y quién sigue usando agencias

La investigación con visitantes de Maldivas relaciona el canal elegido con la distancia, la duración del viaje, la experiencia previa y el tipo de hotel.

Reservar un hotel por internet no ha hecho desaparecer a las agencias, los intermediarios ni las llamadas telefónicas. Un estudio publicado el 13 de agosto de 2026 analizó las decisiones de 11.861 turistas que visitaron Maldivas. Los investigadores identificaron dos grupos con comportamientos diferentes. La elección varió según el origen, la duración de la estancia, las visitas anteriores, el tipo de alojamiento y el motivo del viaje.

Las estancias cortas no conducen siempre al mismo canal de reserva

El primer grupo identificado reunía a viajeros procedentes de mercados cercanos que visitaban Maldivas por primera vez y planeaban estancias cortas. Dentro de este perfil, la probabilidad de reservar mediante una agencia de viajes era mayor. Los autores no presentan esta conducta como una regla automática, sino como una tendencia observada después de analizar conjuntamente las características de cada turista.

El segundo grupo ofreció un resultado diferente. Los visitantes primerizos de países próximos, interesados en estancias cortas y menos inclinados a elegir hoteles de lujo, tendían a utilizar internet. Dos viajeros con una distancia y una duración parecidas podían escoger canales distintos por pertenecer a perfiles diferentes. Esta convivencia de opciones también aparece en productos como las reservas de los viajes del Imserso, comercializados mediante agencias y vías digitales.

El teléfono conserva peso en viajes lejanos y entre clientes que regresan

Las llamadas telefónicas tampoco quedaron relegadas a un comportamiento residual. En el primer grupo, los turistas procedentes de destinos de larga distancia mostraban una mayor tendencia a reservar por teléfono. Esta vía puede conservar valor entre personas que necesitan resolver cuestiones específicas antes de confirmar un desplazamiento internacional, aunque el estudio no analiza las razones personales de cada llamada.

En el segundo grupo, el teléfono aparecía con más frecuencia entre quienes repetían su visita y procedían de mercados de corta distancia. La experiencia previa con el destino no conducía necesariamente hacia internet. Para determinados viajeros podía coincidir con un canal que facilita el contacto directo. Los resultados muestran asociaciones estadísticas, pero no determinan que el teléfono sea más económico, seguro o conveniente.

Los intermediarios también ocuparon una posición diferenciada. En el primer grupo eran más habituales entre visitantes repetidores procedentes de países cercanos. En el segundo aumentaba su presencia entre turistas que viajaban por motivos distintos a los perfiles principales estudiados. Esta categoría puede incluir diversas fórmulas de comercialización. Las plataformas de alojamiento turístico forman parte del actual ecosistema de reservas, aunque la investigación no compara empresas concretas.

El modelo separa perfiles que un promedio general habría ocultado

Los investigadores utilizaron un modelo logit multinomial de mezcla finita, conocido por las siglas FMMNL. Esta herramienta permite detectar grupos que no aparecen identificados previamente en la base de datos. Después calcula cómo cambia la probabilidad de escoger internet, teléfono, agencias u otros intermediarios dentro de cada uno de esos segmentos.

El método evita tratar a los 11.861 turistas como un conjunto completamente homogéneo. Un análisis basado únicamente en promedios habría podido concluir que las estancias breves favorecen un único canal. La separación en dos grupos mostró que una estancia corta podía relacionarse con las agencias en un perfil y con internet en otro.

La investigación también indica que ninguna característica explica por sí sola la decisión. La primera visita, la distancia o la categoría del hotel adquieren significado al combinarse con otros elementos. Por ese motivo, los resultados no permiten afirmar que todos los viajeros jóvenes, internacionales o interesados en alojamientos económicos actuarán de la misma manera.

Los hoteles pueden ajustar sus canales sin convertir el estudio en una regla universal

Los resultados sugieren que los hoteles deberían adaptar su distribución a los perfiles que reciben. Un establecimiento orientado a primeras visitas desde mercados cercanos puede necesitar una estrategia distinta a otro centrado en clientes repetidores. El estudio tampoco respalda abandonar los canales tradicionales. Agencias, internet, teléfono e intermediarios siguen apareciendo asociados a segmentos concretos.

Las conclusiones se circunscriben a turistas que visitaron Maldivas. No deben trasladarse automáticamente a España, a cualquier destino vacacional o a todos los establecimientos. Los datos proceden de la Maldives Visitor Survey, una encuesta oficial del Ministerio de Turismo de Maldivas. Los autores trabajaron con información secundaria, anonimizada y sin datos personales identificables.

El artículo fue elaborado por investigadores de la Universidad Tongji y la Universidad Nacional de Maldivas. Está publicado como una versión aceptada y revisada por pares que todavía puede recibir correcciones editoriales. Cuenta con un DOI permanente y puede consultarse en el estudio original publicado por Humanities and Social Sciences Communications.