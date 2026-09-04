Vivienda destina 45 millones para crear 1.525 alojamientos universitarios asequibles

El plan prevé financiar siete proyectos en seis comunidades y fijará precios máximos con electricidad, agua y conexión wifi incluidos.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinará 45 millones de euros a siete entidades para impulsar una primera fase de 1.525 alojamientos asequibles. Estarán dirigidos a estudiantes y al personal docente e investigador, con actuaciones en seis comunidades autónomas. El anuncio se realizó el 31 de agosto de 2026. Ese mismo día se activó la audiencia pública del Real Decreto que articulará las subvenciones.

Siete entidades concentran los proyectos previstos en la primera fase

La cartera incluye actuaciones en Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León y Comunidad Valenciana. La mayor dotación corresponde a la Universidad Autónoma de Madrid, con 13,36 millones de euros. La medida pretende ampliar la oferta y reducir el alto precio del alquiler en las ciudades universitarias.

Entidad beneficiaria Territorio Financiación prevista Universidad Autónoma de Madrid Comunidad de Madrid 13.365.000 euros Universidad de Castilla-La Mancha Albacete 8.197.200 euros Universidad Pablo de Olavide Sevilla 6.504.300 euros Universidad de Burgos Burgos 5.940.000 euros Universitat Jaume I Castelló 4.455.000 euros Universidad de Jaén Jaén 2.974.500 euros Ayuntamiento de Lleida Lleida 2.974.500 euros

La Universidad Autónoma de Madrid concentra casi el 30% de los 45 millones anunciados. Las dos universidades andaluzas suman 9.478.800 euros entre Sevilla y Jaén. La suma de las siete partidas detalladas asciende a 44.410.500 euros. Son 589.500 euros menos que la cifra global anunciada. La información facilitada no explica el destino de esa diferencia.

El precio máximo incluirá electricidad, agua y conexión wifi

Las promociones deberán conservar su finalidad pública y ofrecer precios asequibles. El Ministerio fijará los importes máximos mediante las resoluciones o convenios correspondientes. Esa cantidad incluirá servicios como la electricidad, el agua y la conexión wifi. Los documentos definitivos podrán incorporar otros conceptos relacionados con el alojamiento.

Todavía no se han detallado las rentas mensuales, los límites de ingresos ni los criterios para acceder a cada alojamiento. Tampoco aparecen fechas de apertura, procedimientos de solicitud o plazas asignadas a cada proyecto. Estos datos serán esenciales para que los futuros residentes comparen el coste real. Quienes busquen apoyo pueden consultar otras ayudas para vivienda y estudios.

El Real Decreto debe concretar las obras y los plazos

La audiencia pública afecta al Real Decreto que permitirá conceder subvenciones directas a las siete entidades. Todas cuentan con proyectos concretos y viabilidad a corto plazo, según la información ministerial. No se trata de una ayuda individual que los estudiantes puedan pedir ahora. El acceso dependerá de las condiciones aprobadas para cada promoción.

La financiación procede del protocolo interministerial firmado en octubre de 2024. Participaron Vivienda, Ciencia y Economía para promover alquiler universitario asequible. La medida se vincula al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y a la movilización de suelo público o institucional. Talent24h recoge además otros programas para universitarios.

CRUE reclama continuidad para incorporar más universidades públicas

CRUE ha valorado la financiación porque considera que el encarecimiento de la vivienda limita la igualdad de oportunidades. También advierte de que faltan plazas suficientes en residencias públicas. Esa combinación dificulta el acceso universitario y la movilidad académica de quienes tienen menos recursos.

La organización informó de un compromiso para volver a poner en marcha la actuación en 2027. Esa continuidad permitiría incorporar a más universidades públicas. Todavía no se conocen la dotación ni los proyectos de esa siguiente fase. CRUE también pide a otras administraciones que aporten suelo para crear residencias con alquileres sociales.