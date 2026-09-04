Ceuta y Melilla reciben 21,5 millones por el elevado coste de garantizar el abastecimiento de agua

La dotación ordinaria mantiene el mismo total que en 2025. Ceuta alcanzará 9,2 millones al añadir la partida ligada a la crisis migratoria.

El Consejo de Ministros aprobó el 1 de septiembre de 2026 un Real Decreto con 21,5 millones de euros en subvenciones directas. Las ayudas financiarán actuaciones de interés general en Ceuta y Melilla. La cantidad ordinaria se divide en 7,2 millones para Ceuta y 14,3 millones para Melilla. Además, el Gobierno anunció otros 2 millones para Ceuta por la crisis migratoria del 30 y 31 de julio. Esta partida viajará en un Real Decreto-ley específico.

Ceuta alcanzará 9,2 millones con la partida extraordinaria

Los 21,5 millones aprobados pertenecen al programa ordinario destinado a las dos ciudades autónomas. Los 2 millones extraordinarios para Ceuta no están incluidos en esa cifra. Cuando se incorporen mediante la norma específica, la suma global alcanzará los 23,5 millones. Ceuta pasará de 7,2 a 9,2 millones, mientras que Melilla mantendrá una aportación de 14,3 millones.

Destino Subvención ordinaria Partida extraordinaria Total resultante Ceuta 7,2 millones 2 millones 9,2 millones Melilla 14,3 millones No anunciada 14,3 millones Total 21,5 millones 2 millones 23,5 millones

Las beneficiarias directas son las ciudades de Ceuta y Melilla, no sus residentes a título individual. Por tanto, el acuerdo no abre un plazo para que familias o particulares presenten solicitudes. Las personas interesadas en ayudas dirigidas directamente a ciudadanos pueden consultar otras prestaciones vigentes y sus respectivos requisitos.

La desalinización explica por qué el Estado mantiene estas subvenciones

El Gobierno justifica estas aportaciones por las circunstancias geográficas de ambas ciudades. Ceuta y Melilla apenas disponen de los recursos de agua convencionales presentes en buena parte de España y Europa. Esta situación obliga a utilizar fuentes alternativas, como la desalinización del agua de mar. Su coste es considerablemente superior, por lo que la Administración General del Estado contribuye a financiarlo.

El apoyo mantiene el mismo importe ordinario aprobado en 2025. El Real Decreto 845/2025 también movilizó 21,5 millones de euros. Aquella norma reservó 8 millones para las plantas desalinizadoras, 3,25 millones para otras actuaciones en Ceuta y 10,25 millones para Melilla. La referencia de 2026 ofrece las cantidades de cada ciudad, pero todavía no detalla si repetirá esa distribución interna.

Los 2 millones adicionales para Ceuta irán en una norma separada

La aportación extraordinaria responde a la crisis migratoria registrada en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio de 2026. El Gobierno ha señalado que estos recursos se incluirán en el Real Decreto-ley preparado para responder a aquella situación. Esta diferencia jurídica permite separar los 21,5 millones ordinarios de los 2 millones vinculados a la emergencia.

La referencia oficial del Consejo de Ministros confirma la aprobación, pero no identifica todavía el número del nuevo Real Decreto. Tampoco señala su fecha de publicación en el BOE, su entrada en vigor o el procedimiento de concesión. Esos datos deberán tomarse del texto definitivo. Hasta entonces, no debe presentarse la medida como una convocatoria abierta a particulares.