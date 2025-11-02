Un empleado de Action cuenta cuánto cobra al mes y desata el interés por trabajar en la empresa

La cadena holandesa de descuento, con más de 3.000 tiendas en Europa y 47 en España, mantiene sueldos iguales en toda la marca y añade beneficios extra para sus equipos.

Un empleado con dos años en Action Francia ha contado sin rodeos: “Gano exactamente 1.747 euros brutos al mes por un puesto a tiempo completo”. Su testimonio, difundido por el medio francés Herloop, vuelve a poner el foco en la política salarial de una enseña que se expande con fuerza y presume de transparencia retributiva.

Salarios en Action: cuánto se gana por categoría, responsabilidad y jornada laboral

Action aplica una red salarial uniforme: da igual el punto de venta o el volumen de ventas, el sueldo base de cada puesto es el mismo, variando solo por categoría y responsabilidad. ¿Cuánto se cobra en tienda? Las cifras orientativas son claras y ayudan a hacerse una idea rápida.

A continuación, un resumen con los importes brutos mensuales según el puesto. Recuerda que pueden aumentar con complementos y que, en los puestos más bajos, en Francia se sitúan cerca del salario mínimo.

Puesto en tienda Sueldo bruto mensual (aprox.) Observaciones Parcial 1.198 € Puede subir según horas trabajadas Tiempo completo 1.747 € Declarado por un empleado en Francia Jefe/a de departamento 2.141 € Varía por responsabilidad Responsable de tienda 2.757 € Puede alcanzar este importe

Como ves, la horquilla se mueve entre 1.198 y 2.757 euros brutos al mes, con margen para crecer por complementos y variables. ¿Cuadra con tus expectativas?

Beneficios adicionales y política salarial uniforme que se aplica en toda la red

Además del salario, la compañía ofrece ventajas que marcan la diferencia en el día a día. Un empleado destaca: “Recibimos un 15% de descuento en todas nuestras compras en tienda, lo que supone un ahorro significativo en nuestro presupuesto personal”. A ello se suman bonificaciones por objetivos —que premian el rendimiento individual y en equipo— y vales de comida para simplificar las comidas diarias. Nada mal para redondear el fin de mes.

La filosofía de la empresa, resumida por Robin Roy, Director de Operaciones de Action France, es clara: “Nuestra política de remuneración no se limita al salario bruto. Hemos desarrollado un conjunto de beneficios para fidelizar a nuestros equipos y atraer nuevos talentos”. Por lo tanto, la retribución no se queda en la nómina: incorpora descuentos, incentivos y ayudas de uso cotidiano.

Presencia de Action en Europa y motivos de su crecimiento con 47 tiendas en España

Action opera ya en 14 países y supera las 3.000 tiendas por toda Europa. En España suma 47 centros, consolidándose como una opción laboral en expansión. De ahí que muchas personas miren a la cadena como oportunidad para entrar en el comercio minorista con condiciones claras y sueldos publicados sin letras pequeñas.

Si estás valorando enviar tu candidatura, conviene repasar los puntos clave que definen la oferta laboral de la marca.

Sueldos iguales en toda la red, con variaciones solo por puesto y responsabilidad.

Horquillas salariales en tienda: de 1.198 € a 2.757 € brutos mensuales.

Beneficios: 15% de descuento en compras, bonificaciones por objetivos y vales de comida.

Testimonio real de empleado a tiempo completo: “Gano exactamente 1.747 euros brutos al mes”.

Expansión en España con 47 centros y una política de transparencia salarial.

En consecuencia, quien busque estabilidad, una estructura salarial homogénea y extras que sumen al sueldo encontrará en Action un entorno atractivo. ¿Te ves trabajando en una de sus tiendas?