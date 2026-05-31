Gorriones y pinzones urbanos convierten las colillas en una inesperada defensa para sus nidos

En una ciudad, hasta un nido acaba contando algo de nuestra vida diaria. No siempre está hecho solo de ramas, hojas secas o plumas. A veces aparecen hilos, plásticos, papel, fibras artificiales y otros restos que los humanos dejamos por ahí, como si el suelo fuera un cajón desastre. Entre todos esos materiales, las colillas de cigarrillo han llamado especialmente la atención de los científicos.

Lo que parecía basura incorporada por accidente podría tener una función concreta: reducir la presencia de ectoparásitos, es decir, pequeños organismos que viven a costa de las aves en el nido. Un estudio publicado en Biology Letters, de la Royal Society, analizó este comportamiento en gorriones y pinzones urbanos de Ciudad de México.

¿Por qué algunas aves urbanas meten colillas en sus nidos?

La clave está en lo que queda dentro del filtro después de fumar. Las colillas retienen nicotina y otras sustancias que pueden actuar como repelentes frente a artrópodos, que son pequeños animales como ácaros y otros parásitos presentes en los nidos.

En la investigación, los científicos observaron que la cantidad de acetato de celulosa procedente de colillas se relacionaba de forma negativa con la cantidad de parásitos. Dicho en sencillo: cuando aparecía más material de filtros de cigarrillo, había menos carga de ectoparásitos. La jugada, desde luego, no parece casual.

Cómo comprobaron los científicos que las colillas podían tener un efecto antiparasitario

El estudio no se quedó solo en mirar qué materiales llevaban las aves al nido. También se hicieron pruebas experimentales para comprobar cómo reaccionaban los parásitos ante distintos tipos de filtros.

Según los datos aportados, los parásitos fueron menos atraídos por trampas con filtros de cigarrillos fumados que por filtros no fumados. Esa diferencia refuerza la idea de que las sustancias retenidas en los filtros usados podrían tener un papel repelente. Vamos, que la colilla no era precisamente un detalle decorativo de mal gusto, aunque tampoco conviene romantizarla.

Por qué esto no es simplemente reciclaje animal

El hallazgo se parece a una conducta ya conocida en aves: muchas especies incorporan plantas aromáticas a sus nidos, posiblemente por sus efectos contra los parásitos. En entornos urbanos, donde esas plantas pueden ser menos accesibles y la basura humana abunda, las colillas podrían funcionar como una versión accidental y moderna de ese recurso natural.

Pero aquí viene la parte menos amable. Que las colillas puedan ayudar a reducir parásitos no significa que sean beneficiosas sin coste. Un trabajo posterior mostró que los pinzones domésticos pueden añadir colillas cuando detectan parásitos, pero también advirtió de posibles daños genotóxicos, es decir, daños relacionados con el material genético de los organismos expuestos.

Qué puede hacer el lector ante este fenómeno urbano

Este caso no debe leerse como una historia simpática de animales limpiando la ciudad. Las aves no están haciendo una campaña de reciclaje ni aprovechando basura inocua. Están respondiendo, como pueden, a un ambiente alterado por los humanos, con materiales que ofrecen ventajas puntuales y riesgos al mismo tiempo. Para aterrizarlo en lo práctico, la lectura es bastante clara:

No dejar colillas en calles, parques o zonas verdes, porque son residuos contaminados.

No presentar este comportamiento como un ejemplo positivo de reciclaje natural.

Entender que la presencia de colillas en nidos refleja una adaptación urbana, no una solución limpia ni segura.

Recordar que los beneficios frente a parásitos pueden ir acompañados de posibles daños genotóxicos.

Por lo tanto, el mensaje no es que las colillas sean útiles, sino que algunas aves urbanas han aprendido a sacar partido de un problema que no han creado ellas. Y ahí está lo llamativo del caso: incluso un residuo tan poco amable como una colilla puede acabar formando parte de una estrategia de supervivencia.

La gran capacidad de adaptación de gorriones y pinzones urbanos

El caso de Ciudad de México muestra la enorme plasticidad de algunas especies urbanas. Gorriones y pinzones conviven con edificios, ruido, tránsito, calor artificial y residuos, y aun así encuentran formas de proteger sus nidos.

La imagen puede parecer sorprendente, incluso un poco incómoda. Una colilla, símbolo bastante claro de suciedad urbana, termina convertida en una herramienta contra parásitos. Eso sí, con una advertencia importante: que algo funcione en un momento concreto no significa que sea bueno para el animal ni para el entorno.