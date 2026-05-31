El Ministerio de Trabajo pone el foco en los WhatsApp laborales enviados fuera de la jornada: multas de hasta 7.500 euros

Llegar a casa después de trabajar y ver un mensaje del jefe en el móvil no es precisamente el plan soñado. Menos aún si ese mensaje pide una respuesta inmediata, adelanta tareas o rompe ese momento en el que, por fin, uno intenta desconectar. El Ministerio de Trabajo endurece las sanciones para las empresas que no respeten el derecho a la desconexión digital.

La medida busca proteger la salud mental de los trabajadores y garantizar que el tiempo libre no se convierta en una prolongación silenciosa de la oficina. Las multas pueden ir de 750 a 7.500 euros, que no es poca cosa para un WhatsApp mal colocado fuera de hora. La clave está en que llamadas, correos o mensajes de trabajo fuera de la jornada pueden ser considerados una infracción grave.

Por qué las empresas pueden recibir multas de hasta 7.500 euros por llamar fuera de horario

La normativa española considera una infracción grave que una empresa envíe comunicaciones laborales una vez terminada la jornada diaria pactada. Esto afecta a llamadas, correos electrónicos y mensajes enviados fuera del horario de trabajo, especialmente cuando exigen una respuesta o una actuación inmediata por parte del empleado.

Las sanciones previstas oscilan entre los 750 y los 7.500 euros. Además, la cuantía puede ser superior si la actuación de la empresa acaba afectando a la salud del trabajador, algo especialmente relevante cuando la presión se repite y termina invadiendo los descansos.

Este derecho está reconocido en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y en el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores. Dicho de forma sencilla: el trabajador tiene derecho a no responder mensajes, llamadas o correos de trabajo cuando ya ha terminado su jornada y así no quemarse con el trabajo.

Qué mensajes, llamadas y correos quedan prohibidos fuera de la jornada laboral

La desconexión digital afecta a herramientas muy habituales, como WhatsApp, una de las vías donde más se difuminan los límites entre lo profesional y lo personal. La norma protege al trabajador frente a comunicaciones que interrumpan su descanso, ya sean mensajes individuales, grupos de empresa, llamadas o correos electrónicos.

Quedan prohibidos los mensajes que pidan una respuesta inmediata o que adelanten tareas para el día siguiente fuera del horario laboral. Es decir, no vale aquello de mandar un aviso por la noche para que el empleado lo tenga resuelto antes de volver a su puesto. Muy práctico para quien lo envía, sí, pero bastante menos para quien intenta descansar.

La única excepción prevista es que exista una situación de fuerza mayor o una emergencia empresarial catastrófica e imprevisible. En el resto de casos, los flujos organizativos ordinarios deben limitarse al tiempo de prestación de servicios pactado en el contrato o en el convenio colectivo.

Cómo protege la ley el descanso diario, las vacaciones y la conciliación familiar

La desconexión digital busca proteger la conciliación familiar y evitar la fatiga tecnológica. Este término se refiere al desgaste que provoca estar siempre pendiente del móvil, del correo o de las instrucciones del trabajo, incluso cuando la jornada ya ha terminado.

La ley también vigila los descansos obligatorios, incluidas las vacaciones y el descanso diario de 12 horas entre jornadas. Por tanto, si una empresa interfiere de forma recurrente en esos periodos, puede estar vulnerando el horario pactado y exponiéndose a sanciones.

Cuando la empresa necesite comunicar información que no sea urgente, deberá programar el envío para que el trabajador la reciba al reincorporarse a su puesto. La idea es sencilla: si no es una emergencia, puede esperar. Y sí, aunque el botón de enviar esté muy a mano.

Qué puede hacer un trabajador si su jefe le escribe al acabar la jornada

Si recibes mensajes, llamadas o correos de forma constante al terminar tu jornada, lo más importante es guardar pruebas. No se trata de montar un archivo secreto digno de una película, pero sí de conservar todo aquello que permita demostrar cuándo se produjo la comunicación y qué se pedía exactamente. Estos son los pasos prácticos que puedes seguir:

Recopila capturas de pantalla de los mensajes recibidos, incluyendo la hora.

No borres los registros de llamadas entrantes ni los correos electrónicos.

Informa de la situación a los representantes de los trabajadores o al comité de seguridad y salud de tu centro.

Si la empresa ignora los avisos internos, presenta una denuncia formal y anónima ante la Inspección de Trabajo.

Estas pruebas pueden servir para fundamentar el caso de forma sólida. En consecuencia, si la dirección mantiene esa conducta y no respeta el descanso, la Inspección de Trabajo podrá actuar y aplicar las multas correspondientes a las empresas infractoras.