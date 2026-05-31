Bruselas mantiene a España entre las grandes economías que más crecerán en Europa en 2026

La Comisión Europea mantiene a España entre las grandes economías europeas con mejores previsiones para 2026. El crecimiento llegará pese al aumento del precio de la electricidad y los combustibles, que sigue presionando el bolsillo de los ciudadanos.

La economía española vuelve a colocarse en una posición destacada dentro de Europa. Bruselas calcula que el PIB crecerá un 2,4% en 2026, una décima más que en sus estimaciones anteriores, aunque por debajo del 2,8% registrado en 2025.

España crecerá un 2,4% en 2026 pese al precio de la energía

La Comisión Europea confirma que España mantendrá un ritmo sólido de crecimiento en 2026, incluso en un contexto económico más complicado. El repunte del precio de la energía, provocado por el conflicto en Oriente Próximo, está afectando a buena parte del continente y reduciendo las expectativas económicas.

¿Y por qué España destaca tanto? Porque, según Bruselas, seguirá creciendo muy por encima de la eurozona y del conjunto de la Unión Europea. Dicho claro: aunque el escenario no es fácil, la economía española aguanta mejor que otras grandes potencias europeas. Estos son los principales datos que dibujan el escenario previsto para 2026:

Economía Previsión de crecimiento en 2026 España 2,4% Eurozona 0,9% Unión Europea 1,1% Alemania 0,6%

La diferencia es notable. España se mantiene por encima de la media europea, mientras que Alemania avanzaría con mucha más cautela, lejos de las previsiones más optimistas que manejaba anteriormente la Comisión Europea.

Por qué Bruselas sitúa a España por encima de la eurozona y la UE

Las previsiones económicas muestran un escenario desigual dentro de la Unión Europea. Mientras algunos países mantienen un crecimiento moderado, España continuará liderando entre las grandes economías del euro. Según la información trasladada por Bruselas, el avance de la economía española se apoyará principalmente en varios factores:

El impulso del consumo.

El crecimiento de la inversión.

La mejora del empleo.

El aumento de la población por la llegada de migrantes.

La situación financiera relativamente estable de muchas familias.

Estos elementos permitirán sostener la actividad económica durante los próximos años. Por lo tanto, aunque el crecimiento será menor que el registrado en 2025, España seguirá teniendo un papel relevante dentro del crecimiento europeo.

El encarecimiento energético sigue frenando las expectativas económicas en Europa

El principal freno para la economía europea vuelve a ser la energía. El aumento del precio de la electricidad y los combustibles está debilitando el ritmo económico en buena parte del continente, según la Comisión Europea.

Este encarecimiento no solo afecta a las empresas, sino también a los hogares. Al final, cuando sube la energía, se nota en el día a día, y eso puede reducir el margen de gasto de muchas familias.

No obstante, Bruselas mantiene una visión favorable para España. Sus previsiones apuntan a que la economía conservará un crecimiento sólido durante 2026 y 2027, apoyada en el consumo, la inversión y el empleo.