Un caso sin precedentes en la Policía Nacional de Baleares: un agente solicita ser llamada “Mari Carmen” y usar vestuarios femeninos

La petición de que la llamen «Mari Carmen» y el acceso a espacios compartidos abre un debate interno sobre derechos, seguridad y convivencia.

Un caso inédito en la Jefatura Superior de Policía Nacional de Baleares enfrenta a mandos y plantilla: un agente que cambió el sexo en su DNI a femenino solicita ser tratada con su nuevo nombre y utilizar los vestuarios de mujeres en Palma.

La petición de ser llamada «Mari Carmen» y acceder al vestuario femenino en Palma

Tras completar los trámites, su documentación oficial ya figura como femenina. A partir de ahí, planteó dos demandas: que la llamen «Mari Carmen» y que pueda entrar al vestuario femenino. En este contexto, el Gobierno ha reforzado su apoyo a mujeres de más de 45 años, ofreciendo una ayuda mensual de 480 euros. Esta medida está pensada para mejorar su situación económica y garantizarles mayor autonomía. Para más detalles, puedes leer sobre esta ayuda en el refuerzo del apoyo a mujeres mayores.

Sin duda, una iniciativa que contribuye a la igualdad de oportunidades y a la independencia financiera de este colectivo. Sería el primer caso dentro del cuerpo en Baleares, aunque en otros colectivos de seguridad ya se han dado cambios similares. Por tanto, el asunto ha llegado a la dirección para buscar una salida práctica.

Por qué la discrepancia entre DNI y apariencia física complica la convivencia

El debate se intensifica porque, según se comenta entre compañeros de la Policía Nacional, su aspecto físico apenas habría variado. Algunos la describen como de porte «muy masculino», y ese contraste alimenta dudas sobre cómo gestionar el uso de un espacio íntimo compartido.

Además, la petición no ha pasado desapercibida: varias compañeras habrían mostrado incomodidad al conocerla. Y ahí está el lío, porque no se trata solo de un cambio en un documento, sino de la rutina diaria en la comisaría.

Las soluciones que estudian los mandos: baños individuales, vestuarios cerrados u horarios

Desde la Jefatura se insiste en el respeto a los derechos de la agente, pero se reconoce la dificultad de autorizar vestuarios compartidos sin afectar a la seguridad y la comodidad del resto. Se estudian medidas como:

baños individuales y dependencias con llave;

vestuarios cerrados o de uso exclusivo;

horarios diferenciados para evitar coincidencias.

Según fuentes internas, la opción de baños individuales y espacios con llave no habría sido aceptada, lo que prolonga la situación.

Un debate interno que puede marcar un antes y un después en Baleares

El conflicto está, de momento, en pausa porque la agente de la Policía Nacional se encuentra de baja. Aun así, la discusión sigue abierta. «Es un tema delicado, pero también realista», sostienen. Y añaden: «Queremos ser respetuosos, pero no podemos ignorar la seguridad ni la comodidad de nuestras compañeras». En este contexto, el Gobierno ha activado recientemente una convocatoria histórica para la Policía Nacional y la Guardia Civil, con la creación de 6.094 nuevas plazas de acceso libre y promoción interna. Esta medida busca mejorar la estabilidad y las condiciones laborales de los cuerpos de seguridad.

Algunos expertos en derechos laborales y diversidad avisan de que casos parecidos podrían repetirse y que harán falta protocolos claros. ¿Cómo se equilibra inclusión y convivencia en espacios compartidos? La respuesta, a juzgar por lo ocurrido, no es sencilla.