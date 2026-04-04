Adiós a la nieve y el hielo en las carreteras: la nueva moda de calefacción que ya se instala en chalets de lujo y vale 300 euros por metro cuadrado

Las carreteras con calefacción son una tendencia creciente en algunas áreas exclusivas, como las urbanizaciones de lujo y los chalets de ricos, donde se busca ofrecer una experiencia de confort y seguridad superior, especialmente en lugares donde la nieve y el hielo son comunes durante el invierno.

Este tipo de tecnología ha avanzado considerablemente y tiene un impacto significativo en el costo de construcción de carreteras y accesos. Un ejemplo claro de ello es la pintura innovadora utilizada en ciertas carreteras, que, aunque mejora la visibilidad y la seguridad, alcanza un costo elevado, como se menciona en este artículo. Este tipo de inversión puede resultar en un desafío económico para muchos proyectos, pero también destaca el potencial de las soluciones tecnológicas para resolver problemas urbanos.

¿Cómo funciona este sistema en las carreteras?

El sistema de calefacción en carreteras es comparable al de un suelo radiante, pero adaptado a grandes superficies de asfalto. Se instala una red de cables calefactores bajo la superficie de la carretera, lo que permite mantener la calzada libre de nieve y hielo.

Este sistema es particularmente útil en zonas de alta altitud o donde las condiciones climáticas son extremas, y ayuda a evitar los riesgos asociados a las placas de hielo, mejorando la seguridad vial y la comodidad.

Coste y sostenibilidad de montar carreteras calefactadas

El coste de implementar este sistema es considerablemente elevado, 300 euros por metro cuadrado, lo que hace que sea una opción costosa tanto para las infraestructuras públicas como para las privadas, como en el caso de chalets y urbanizaciones de lujo.

A esto hay que añadirle el mantenimiento constante y la energía que consume, lo que puede generar un alto impacto medioambiental, dada la gran cantidad de energía necesaria para mantener estas carreteras calientes. Una de las empresas españolas la cual están construyendo este tipo de carreteras en Eurovía.

¿Vale la pena?

Para las urbanizaciones exclusivas, la calefacción de las calles y accesos de los chalets ofrece una ventaja en términos de comodidad y seguridad. En zonas donde las condiciones invernales son severas, este sistema permite a los residentes acceder a sus propiedades sin preocuparse por las inclemencias del tiempo.

Sin embargo, el costo y el consumo energético asociado al sistema siguen siendo puntos de debate, dado que podría considerarse un lujo innecesario, en particular cuando existen métodos más tradicionales y menos costosos para mantener las carreteras transitables durante el invierno, como el uso de sal y productos químicos. No obstante, en la actualidad, ya existen alternativas más eficientes que podrían cambiar este panorama. Por ejemplo, nueva tecnología en vitrocerámica llega para ofrecer opciones más rápidas, seguras y con menos gasto energético, lo que podría ser la solución a muchos de los problemas actuales relacionados con el consumo.

Este tipo de tecnología representa la vanguardia en la ingeniería vial, pero también refleja las diferencias económicas y las prioridades de ciertos sectores de la sociedad que prefieren invertir en soluciones de alto nivel para mejorar su calidad de vida.