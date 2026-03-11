Interior activa una convocatoria récord para Policía Nacional y Guardia Civil con 6.094 nuevas plazas de acceso libre y promoción interna

El Consejo de Ministros aprueba 6.094 nuevas plazas y una tasa de reposición del 125 por ciento, con 273 millones de euros para reforzar las Fuerzas de Seguridad del Estado. El Ministerio del Interior ha convocado para 2026 un total de 6.094 plazas para ampliar las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil, la mayor oferta pública de empleo de los últimos quince años para estos cuerpos.

La mayor oferta pública de empleo para Policía Nacional y Guardia Civil en quince años

La convocatoria aprobada incluye 2.854 plazas para la Policía Nacional y 3.240 para la Guardia Civil. A ellas se suman 81 plazas de oficiales autorizadas hace una semana dentro de la oferta de empleo público de las Fuerzas Armadas.

La tasa de reposición se sitúa en el 125 por ciento. Desde 2018, Interior apuesta por tasas superiores al 100 por ciento para cubrir las bajas del año anterior y recuperar los efectivos perdidos entre 2011 y 2017, reforzando progresivamente las plantillas de ambos cuerpos, que no es poca cosa.

Cómo se reparten las 6.094 plazas y la inversión entre Policía Nacional y Guardia Civil

Para financiar la oferta de 2026, el Ministerio del Interior destinará 273 millones de euros. ¿Cómo se reparte este presupuesto? La inversión se distribuye entre ambos cuerpos, con partidas diferenciadas según el tipo de plaza y la vía de acceso. El siguiente resumen recoge las plazas previstas y la dotación global para cada cuerpo:

Cuerpo Plazas 2026 Inversión prevista (millones de euros) Policía Nacional 2.854 130 Guardia Civil 3.321 143

Esta financiación permite reforzar las plantillas y, al mismo tiempo, impulsar la promoción interna. Dicho de forma sencilla, se abre la puerta tanto a nuevos agentes como a la mejora de la carrera profesional de quienes ya forman parte de las Fuerzas de Seguridad.

Detalle de las plazas de Policía Nacional y Guardia Civil convocadas para 2026

En la publicación del Ministerio del Interior, se observa que en la Policía Nacional, la oferta incluye 150 plazas en la Escala Ejecutiva y 2.704 en la Escala Básica. De estas últimas, 541 se reservan a militares profesionales de tropa y marinería con al menos cinco años de servicios, de acuerdo con la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. Las plazas reservadas que no se cubran se acumularán al turno libre. Además, se convocan 225 plazas en la Escala Ejecutiva a las que solo se podrá acceder mediante promoción interna desde la categoría de subinspector.

En la Guardia Civil, la oferta para ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias asciende a 3.240 plazas. De ellas, 1.296 están reservadas a militares profesionales de tropa y marinería y 240 a los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes. Las plazas que no se cubran por estas vías se sumarán al turno de acceso libre.

La convocatoria también impulsa la promoción profesional en la Guardia Civil, con 522 plazas entre las escalas de Oficiales y Suboficiales, y una financiación total de 143 millones de euros, de los que 138 se destinan a las 3.240 plazas de ingreso directo y el resto a la promoción interna.