Confirmado por el SEPE: ni más años trabajados ni más días cotizados aseguran cobrar más tiempo el paro

La prestación por desempleo del SEPE se calcula por tramos y no aumenta de forma progresiva con cada día trabajado. Por eso, acumular más cotización no siempre se traduce en más meses de ayuda.
Perder el empleo es uno de esos momentos complicados en los que toca rehacerse y empezar de nuevo. Mientras se busca otro trabajo, muchas personas recurren al paro, pero conviene tener algo claro: haber cotizado más días no significa, automáticamente, cobrar durante más tiempo esta prestación. El SEPE lo ha recordado y ha explicado que el derecho se fija mediante escalones concretos.
Cómo calcula el SEPE cuánto tiempo se cobra el paro según los días cotizados
Una de las ideas más extendidas es que por cada año trabajado corresponden cuatro meses de paro. Sin embargo, no funciona exactamente así. El cálculo se hace por tramos y eso puede generar confusión entre quienes creen que cada día sumado amplía el tiempo de cobro.
¿Dónde está la clave? En que el periodo no se alarga poco a poco, sino solo cuando se alcanza el siguiente tramo. Así, una persona que haya cotizado 360 días tiene derecho a 120 días de paro, pero otra con 500 días cotizados seguirá cobrando exactamente lo mismo: 120 días. A continuación, esta es la tabla con los tramos de cotización y el tiempo de prestación que corresponde en cada caso:
|Días trabajados
|Tiempo de paro
|360 a 539 días
|4 meses
|540 a 719 días
|6 meses
|720 a 899 días
|8 meses
|900 a 1.079 días
|10 meses
|1.080 a 1.259 días
|12 meses
|1.260 a 1.439 días
|14 meses
|1.440 a 1.619 días
|16 meses
|1.620 a 1.799 días
|18 meses
|1.800 a 1.979 días
|20 meses
|1.980 a 2.159 días
|22 meses
|2.160 días o más
|24 meses
Por tanto, no basta con haber trabajado más tiempo que otra persona para cobrar más meses. Todo depende del escalón en el que se encuadren los días cotizados.
Qué significa que la prestación por desempleo del SEPE se cobre por tramos y no por días sueltos
Este sistema hace que dos trabajadores con periodos distintos de cotización puedan tener reconocido el mismo tiempo de paro. De ahí que muchas personas se lleven una sorpresa al comprobar que no ganan meses extra aunque hayan seguido trabajando tras entrar en un tramo. Para entenderlo mejor, estas son las claves básicas:
- El paro se reconoce por tramos de días cotizados.
- No aumenta de forma continua con cada día trabajado.
- Solo se amplía cuando se alcanza el siguiente escalón.
- El máximo que se puede cobrar es de 24 meses.
En consecuencia, revisar en qué tramo se encuentra cada trabajador es lo que realmente permite saber cuánto tiempo podrá percibir esta ayuda. ¿Pensabas que cada día cotizado sumaba más paro? Pues no siempre es así.