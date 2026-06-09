Un albañil revela cuánto se puede ganar en la obra y por qué faltan trabajadores

La construcción afronta una falta de mano de obra que preocupa al sector, mientras cada vez más trabajadores superan los 45 años. Santiago Carpintero, conocido como “el albañil del TikTok”, cree que este oficio será cada vez más valorado.

El sector de la construcción calcula que será necesario incorporar cerca de 700.000 albañiles para afrontar el déficit de vivienda en España y cumplir con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según advierte la Confederación Nacional de la Construcción. A este problema se suma otro igual de importante: el envejecimiento de la plantilla.

La construcción necesitará más albañiles mientras la plantilla envejece en España

Santiago Carpintero lo tiene claro. Durante su participación en el pódcast “Sector Oficios”, lanzó un mensaje directo: “El día de mañana vamos a estar solos y se va a ganar mucho dinero en la construcción”.

No habla solo de albañiles. También incluye otros trabajos vinculados a la obra, como fontaneros, electricistas, pintores o carpinteros. De hecho, en algunas zonas de España ya cuesta encontrar profesionales disponibles y las esperas pueden alargarse durante semanas o incluso meses.

¿Quién va a levantar las casas si cada vez hay menos jóvenes dispuestos a entrar en el sector? Esa es una de las grandes dudas. Y ojo, no es un detalle menor, porque los precios de estos servicios también han aumentado en los últimos años.

Cuánto puede ganar un albañil y por qué faltan jóvenes en este oficio

Hijo de albañil, Carpintero cuenta que desde pequeño acompañaba a su padre a la obra: “desde pequeño iba con mi padre; más que ayudar, estorbaba un poco, pero me encantaba”. Aunque estudió un grado medio de telecomunicaciones, acabó reconociendo que su verdadera vocación estaba en la construcción.

Sobre el salario, asegura que un peón puede ganar entre 1.500 y 1.600 euros al mes, mientras que un oficial puede situarse entre 1.800 y 2.000 euros. Además, destaca la satisfacción de ver terminado un trabajo hecho con las propias manos. Estos son algunos de los motivos que señala el joven albañil:

Es un oficio bien pagado y con futuro.

Cada vez hay menos personas que quieran dedicarse a la obra.

La construcción seguirá necesitando profesionales cualificados.

No obstante, también reconoce la parte dura del trabajo, especialmente en verano: “a las tres de la tarde no hay un alma en la calle y nosotros seguimos ahí”.

Los datos reflejan una falta de relevo en varios oficios de construcción

El informe “La escasez de mano de obra en el sector de la construcción”, elaborado por BBVA Research, refleja el envejecimiento progresivo de la fuerza laboral. Aunque la edad media de los albañiles bajó ligeramente en 2024 respecto a 2022, el 65% supera los 45 años.

Oficio o grupo Dato destacado Construcción Más del 55% de los ocupados supera los 45 años Albañiles El 65% tiene más de 45 años en 2024 Fontaneros El 52% supera los 45 años Pintores El 43% tiene más de 45 años Electricistas Aumenta el peso de profesionales de 30 a 44 años

El informe también advierte de que la construcción en España mantiene una proporción de trabajadores con baja cualificación por encima de la media europea. Además, el porcentaje de empleados con estudios superiores sigue por debajo del registrado en otros países del entorno.

Para Carpintero, la clave está en cambiar la percepción del oficio. “Es un oficio para toda la vida”, defiende. Y cuando termina una obra desde cero y entrega las llaves al cliente, asegura que la satisfacción es enorme.