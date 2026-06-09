El caso de Oswaldo, el jubilado que trabajó 22 años en España y cobra 900 euros de pensión

La pensión media de jubilación se sitúa en 1.572 euros mensuales en mayo de 2026, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, no todos los pensionistas alcanzan esa cuantía.

En España, la pensión de jubilación es una prestación clave para garantizar ingresos al finalizar la vida laboral. Pero su importe no es igual para todos. Depende de los años cotizados, la edad de retiro y las aportaciones realizadas a la Seguridad Social.

La pensión de jubilación depende de los años cotizados y las aportaciones realizadas

El caso de Oswaldo Martín refleja esa diferencia entre la pensión media y lo que cobran algunos jubilados. Este pensionista, nacido en Argentina y de 75 años, percibe unos 900 euros al mes después de haber trabajado 22 años como panadero en España.

En una entrevista, explica su situación de forma clara: “Me hicieron la jubilación de acuerdo a lo aportado. No es lógico, pero más no se puede pedir”.

¿Dónde está la clave? En que el sistema calcula la prestación teniendo en cuenta, entre otros factores, el tiempo de cotización y las cantidades aportadas durante la vida laboral. Y eso, en el bolsillo, se nota.

Dato Información aportada Pensionista Oswaldo Martín Edad 75 años Profesión Panadero Pensión aproximada 900 euros al mes Años trabajados en España 22 años Pensión media de jubilación 1.572 euros mensuales en mayo de 2026

La diferencia con la pensión media de jubilación muestra que cada trayectoria laboral tiene un impacto directo en la cuantía final.

Un panadero jubilado cuenta cómo afecta cobrar 900 euros al mes

Durante la entrevista, Oswaldo también muestra su preocupación por la situación de otros trabajadores, especialmente los autónomos. Según cuenta, conoce casos de personas con 30 o 40 años de aportes que acaban jubilándose con 700 euros mensuales.

El jubilado compara además la situación salarial con la de otros países. Su hija vive en Francia “y gana mucho más”, mientras que en Almería, según explica, los salarios son “medios bajos”. No obstante, también señala que el coste de vida en esta zona es inferior al de otros territorios.

En su caso, el oficio de panadero fue exigente. Oswaldo recuerda que su jornada comenzaba “a las 12:30 o la 1 de la noche” y terminaba sobre las 12 del mediodía. Vamos, una rutina dura de verdad.

Por qué los españoles retrasan cada vez más la edad de jubilación

La situación de Oswaldo se conoce en un contexto en el que los españoles retrasan cada vez más su salida del mercado laboral y se alejan de la jubilación anticipada. Entre los factores que influyen en la pensión de jubilación destacan los siguientes:

Los años cotizados a la Seguridad Social.

Las aportaciones realizadas durante la vida laboral.

La edad a la que se accede a la jubilación.

La trayectoria profesional de cada trabajador.

Por tanto, aunque la pensión media alcance los 1.572 euros mensuales, hay jubilados que quedan por debajo de esa cifra. El caso de Oswaldo Martín lo resume bien: después de más de dos décadas trabajando en España, cobra unos 900 euros al mes y asume que su jubilación se calculó conforme a lo aportado.