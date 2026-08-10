La previsión de la AEMET para el eclipse solar mejora en buena parte de España mientras las nubes amenazan estos puntos

El boletín especial mantiene nubes bajas en el Cantábrico y el norte de Galicia, además de nubosidad de evolución en el tercio este. El calor superará los 35 ºC en muchos interiores.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé estabilidad durante el eclipse solar del miércoles 12 de agosto. Los cielos estarán poco nubosos o despejados en gran parte de España. El boletín elaborado el domingo 9 mantiene nubes bajas en el Cantábrico y el norte de Galicia. También sitúa nubosidad de evolución en las montañas del norte, Andalucía oriental y el tercio este. Esas zonas concentran el mayor riesgo de perder visibilidad durante el máximo, previsto alrededor de las 20:30 horas en España.

Las zonas con mejores opciones de ver el eclipse sin nubes

El escenario más favorable se extiende por buena parte del oeste, el centro peninsular, las mesetas y Baleares. AEMET también espera cielos despejados en amplias zonas de la mitad sur. En Canarias, la nubosidad quedará concentrada en las vertientes norte de las islas montañosas. El principal obstáculo puede ser la baja posición del Sol. El IGN recuerda que el fenómeno llegará al atardecer y exigirá una vista limpia hacia el oeste.

Castilla y León reúne algunas de las mejores perspectivas, especialmente en León, Palencia, Burgos y Soria. Zaragoza también mantiene una previsión favorable fuera de las áreas montañosas. Quienes busquen recintos organizados pueden consultar los más de 380 puntos de observación habilitados en España. El desplazamiento debe planificarse por la afluencia esperada y las posibles restricciones de acceso.

La previsión por ciudades cambia entre el norte, el centro y el este

Las predicciones municipales de AEMET son automáticas y pueden diferir del boletín especial elaborado por sus predictores. Ese matiz explica que Oviedo aparezca poco nuboso en su ficha, mientras el documento nacional mantiene riesgo de nubes bajas. Esta síntesis combina ambos productos con los datos astronómicos del IGN. AEMET actualizará su boletín especial diariamente hasta el miércoles.

Ciudad Previsión de AEMET para el miércoles 12 Visibilidad del eclipse A Coruña Muy nuboso por la mañana y nuboso por la tarde, con 26 ºC Total, con máximo a las 20:28 Oviedo Poco nuboso y 30 ºC, aunque persiste el riesgo cantábrico de nubes bajas Total Bilbao Nuboso por la mañana y despejado por la tarde, con 36 ºC Total Burgos Poco nuboso y después despejado, con 37 ºC Total, con máximo a las 20:29 Madrid Despejado, 38 ºC y 0 % de precipitación Parcial Zaragoza Despejado y después poco nuboso, con 40 ºC Total València Poco nuboso, 33 ºC y 0 % de precipitación Total Palma Despejado, 36 ºC y 0 % de precipitación Total, con el Sol a dos grados

Las fichas municipales respaldan el escenario favorable en Burgos, Madrid, Zaragoza, València y Palma. En A Coruña aparece una previsión más adversa, mientras Oviedo y Bilbao presentan diferencias frente al boletín general.

En Madrid capital, el eclipse será parcial, mientras AEMET mantiene una previsión de cielo despejado y 38 ºC. Palma sí entra en la totalidad, pero el Sol estará a dos grados durante el máximo. Allí, un edificio, una arboleda o una elevación cercana pueden ocultar el fenómeno. La elección debe priorizar un horizonte despejado hacia el oeste, incluso cuando el pronóstico sea favorable.

El calor superará los 35 grados y bajará durante el eclipse

El cielo despejado llegará acompañado por una jornada muy calurosa. AEMET prevé más de 35 ºC en la mayoría de los interiores peninsulares y Baleares. Los valles del Guadalquivir y del Ebro podrán superar los 40 ºC. Durante el eclipse, la temperatura habrá descendido entre dos y cinco grados respecto al máximo diario.

El Índice de Peligro de Incendios Forestales alcanzará niveles muy altos o extremos en gran parte de la Península y Baleares. AEMET pide extremar las precauciones durante las salidas al campo o la montaña. Las personas que acudan a miradores deben respetar cierres, aforos y prohibiciones de acceso. También deben evitar cualquier conducta capaz de originar un incendio.

Qué hacer si aparecen nubes y cómo elegir el punto de observación

Las nubes bajas y densas pueden ocultar el disco solar y la corona. Las capas altas y finas suelen permitir la observación, aunque reducen el contraste. En el Cantábrico o Canarias, ganar altura puede ayudar cuando exista un mar de nubes estable. El acceso a cumbres debe realizarse solo por zonas autorizadas y seguras.

En el este peninsular, alejarse de las sierras reduce la exposición a nubosidad de evolución y tormentas aisladas. La costa o las llanuras pueden ofrecer mejores opciones. La protección ocular es obligatoria durante todas las fases parciales.

La ONCE y la FECYT distribuyen gafas gratuitas para el eclipse, que deben cumplir la norma ISO 12312-2. Antes de salir, debe consultarse la actualización especial de AEMET y la predicción local.