DGT avisa a los vehículos con estas matrículas de que deben pasar la ITV en 2026 para evitar una multa de 200 euros

Los turismos y motocicletas matriculados en 2022 afrontan su primera inspección al cumplir cuatro años, con especial atención a las series comprendidas entre LVV y MDF.

Los conductores de turismos y motocicletas matriculados durante 2022 deberán pasar su primera ITV en 2026 al cumplirse cuatro años desde su matriculación. El aviso afecta principalmente a los vehículos con matrículas comprendidas entre LVV y MDF, cuyos propietarios deben comprobar la fecha exacta para evitar circular con la inspección caducada y exponerse a una multa de 200 euros.

La obligación no depende del uso habitual del vehículo. Aunque permanezca estacionado durante largos periodos o recorra pocos kilómetros, deberá superar la inspección cuando alcance la antigüedad establecida legalmente.

Los agentes tampoco necesitan comprobar únicamente la pegatina del parabrisas. Como explica esta información sobre cómo detecta la Guardia Civil una ITV caducada, la vigencia de la inspección puede consultarse en los registros oficiales del vehículo.

Qué matrículas L y M deben pasar su primera ITV durante 2026

La primera ITV de los turismos particulares debe realizarse cuando hayan transcurrido cuatro años desde su primera matriculación. Por este motivo, durante 2026 llegará el turno de los automóviles matriculados a lo largo de 2022, cuyas placas se encuentran principalmente entre las series LVV y MDF.

El calendario aproximado permite identificar en qué momento del año puede corresponder la inspección:

Mes aproximado de 2026 Matrículas afectadas Enero Desde LVV hasta LWD Marzo Desde LWR hasta LXD Junio Desde LYJ hasta LYZ Septiembre Desde LZZ hasta MBN Diciembre Desde MCR hasta MDF

Estas series tienen carácter orientativo. La fecha que determina la obligación es la de primera matriculación que figura en el permiso de circulación y en la documentación técnica del vehículo.

Dos coches con letras parecidas pueden tener fechas de vencimiento distintas si fueron matriculados en días diferentes. Por ello, el propietario debe consultar el día y el mes exactos y no esperar únicamente a que llegue el periodo asociado a su matrícula.

La ITV puede realizarse hasta 30 días naturales antes de la fecha de vencimiento sin que se modifique la fecha prevista para la siguiente inspección. Esta posibilidad permite reservar cita con antelación y evitar que el vehículo quede temporalmente con la revisión caducada.

La periodicidad de la ITV cambia cuando el vehículo cumple diez años

El calendario legal de inspecciones depende de la categoría y de la antigüedad del vehículo. En los turismos de uso particular, la primera ITV se realiza a los cuatro años desde la matriculación.

Desde los cuatro hasta los diez años, la inspección tiene una periodicidad bienal. Una vez alcanzados los diez años de antigüedad, el turismo debe acudir a la estación ITV todos los años.

Estas frecuencias aparecen reguladas en el Real Decreto 920/2017, que establece las inspecciones técnicas de los vehículos. La norma también señala que los agentes pueden verificar la vigencia de la ITV mediante los datos incluidos en el Registro de Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico.

La periodicidad puede ser diferente en otras categorías. Las autocaravanas, los vehículos de transporte de mercancías, los ciclomotores o los furgones vivienda pueden estar sujetos a plazos distintos según su clasificación técnica. Un ejemplo son los nuevos plazos de ITV para autocaravanas y furgonetas camperizadas, que dependen de la categoría que figure en la tarjeta ITV.

La multa de 200 euros no debe confundirse con la sanción por la pegatina

Circular con la ITV caducada puede conllevar una multa de 200 euros. La sanción puede imponerse incluso aunque el coche esté correctamente estacionado en la vía pública, ya que el vehículo debe mantener la inspección en vigor mientras permanezca dado de alta y pueda circular.

Cuando el resultado de la inspección es desfavorable, el vehículo solo puede desplazarse para acudir al taller y regresar posteriormente a la estación ITV. Si el resultado es negativo, deberá ser trasladado mediante una grúa y no podrá circular por sus propios medios.

La multa por tener la ITV caducada no debe confundirse con el incumplimiento relacionado con la pegatina V-19. El Reglamento General de Vehículos define la V-19 como el distintivo que acredita que el vehículo ha superado favorablemente la inspección y muestra cuándo debe realizar la siguiente.

En los vehículos con parabrisas, debe colocarse en el ángulo superior derecho por su cara interior. No llevar visible esta pegatina después de haber superado la ITV constituye una infracción leve y puede terminar en una sanción de hasta 100 euros, no de 200 euros.

Los conductores pueden consultar más información sobre la multa por olvidar la pegatina de la ITV en el parabrisas, incluso cuando la revisión técnica esté en vigor.

El Real Decreto 920/2017 establece que los vehículos que superen favorablemente la inspección periódica deben colocar el distintivo V-19 entregado por la estación. La excepción afecta, entre otros supuestos regulados, a determinados vehículos clasificados como históricos.

La inspección permite detectar fallos mecánicos antes de causar un siniestro

AEMA-ITV sostiene que la inspección técnica es una medida relevante para la seguridad vial porque permite localizar defectos mecánicos, problemas en los sistemas de seguridad y fallos que podrían contribuir a un accidente.

La revisión también comprueba el cumplimiento de los límites medioambientales aplicables al vehículo. Durante la prueba se examinan elementos como los frenos, la dirección, los neumáticos, el alumbrado, las emisiones contaminantes, los cinturones y otros componentes esenciales.

Según los datos difundidos por la asociación, podrían salvarse 353 vidas adicionales cada año si todos los vehículos obligados que no acuden a la ITV realizaran la inspección correspondiente.

Superar la revisión no garantiza que el vehículo quede libre de averías posteriores. El titular debe continuar realizando el mantenimiento indicado por el fabricante y reparar cualquier defecto que pueda comprometer la seguridad, aunque todavía no haya llegado la siguiente ITV.

Cuánto cuesta pasar la ITV en Madrid frente al resto de España

El precio medio de la ITV en la Comunidad de Madrid se sitúa en 34,20 euros para un turismo de gasolina o eléctrico, según el estudio comparativo difundido por la Organización de Consumidores y Usuarios.

La organización analizó los precios y los tiempos de espera de 200 estaciones. Sus resultados reflejan diferencias de hasta 29 euros según la comunidad autónoma, el tipo de vehículo y su sistema de propulsión.

Ceuta, País Vasco y Cantabria aparecen entre los territorios más caros para los automóviles. Andalucía, Extremadura y Madrid se encuentran entre los más económicos. En las motocicletas, sin embargo, Madrid figura entre las comunidades con tarifas más elevadas.

En Madrid, el importe medio indicado es de 34,20 euros para los coches de gasolina y los eléctricos, 42,73 euros para los diésel y 36,45 euros para las motocicletas. Los precios pueden variar entre estaciones debido al modelo de gestión y a los descuentos ofrecidos en horarios de menor demanda.

La OCU recuerda que no existe obligación de realizar la inspección en la misma comunidad autónoma donde se matriculó el vehículo. El conductor puede acudir a una estación de otro territorio, siempre que sea un centro autorizado.