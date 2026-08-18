El aeropuerto de Palma de Mallorca dambiará de nombre tras décadas con la denominación actual

El borrador adapta la denominación al topónimo oficial de Palma y conserva Mallorca como referencia insular. El código PMI no cambiará, según la información disponible.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tramita una orden para sustituir «Aeropuerto de Palma de Mallorca» por «Aeropuerto de Palma-Mallorca». El borrador todavía no es definitivo. Las entidades y administraciones consultadas pueden presentar alegaciones hasta el 15 de septiembre de 2026. Después, el departamento deberá estudiar las observaciones, aprobar el texto y publicarlo. Hasta entonces, Aena mantiene la denominación actual. La información disponible señala que el identificador internacional PMI seguirá sin cambios.

Palma-Mallorca separa el nombre de la ciudad y la referencia a la isla

La modificación responde a una diferencia que lleva vigente desde diciembre de 2016. La Ley 15/2016 sustituyó «Palma de Mallorca» por «Palma» en la Ley de capitalidad. Entró en vigor el 11 de diciembre de aquel año. Sin embargo, el aeropuerto conservó una denominación que incluía la fórmula anterior. El borrador elimina esa construcción y coloca Mallorca tras un guion, como referencia territorial separada del nombre oficial de la ciudad. La propuesta no modifica los topónimos de Palma ni Mallorca.

Transportes invoca también criterios de identificación aeroportuaria de la Organización de Aviación Civil Internacional. La propuesta de la OCB contemplaba «Aeroport de Palma», «Aeroport de Palma (Mallorca)» o «Aeroport de Palma-Mallorca». Esta última fórmula conserva la referencia internacional a la isla. El alcance será visible porque Aena registró 33.806.427 pasajeros y 246.486 operaciones en estas instalaciones durante 2025. Aena sitúa el recinto a ocho kilómetros de Palma y describe un tráfico principalmente internacional, concentrado durante el verano. El aeropuerto sostiene además una amplia actividad de empleo en aeropuertos y servicios en tierra.

El 15 de septiembre no será la fecha de entrada en vigor

El día 15 marca el cierre del plazo comunicado para presentar alegaciones, no el comienzo automático del nuevo nombre. La orden ministerial continúa en redacción y deberá superar el resto de su tramitación. Solo después de su aprobación y publicación podrá aplicarse la denominación oficial. A 11 de agosto de 2026, las fuentes consultadas no detallan una fecha concreta para esa publicación ni para actualizar la señalización. Mientras no concluya el procedimiento, Aena sigue utilizando el nombre Palma de Mallorca.

El texto aún puede recibir observaciones sobre su contenido. Fem-ho en Català ha valorado el avance, pero estudia solicitar que la denominación figure íntegramente en catalán como «Aeroport de Palma-Mallorca». La OCB también ha respaldado la solución planteada por Transportes. El núcleo territorial parece asentado, aunque la redacción lingüística podría ser objeto de alegaciones antes del cierre del trámite. El resultado definitivo dependerá del texto que apruebe y publique el Ministerio.

Qué cambiará y qué seguirá igual para quienes utilicen el aeropuerto

Cuando la orden entre en vigor, las referencias normativas al Aeropuerto de Palma de Mallorca se entenderán realizadas al Aeropuerto de Palma-Mallorca. La aplicación del cambio exigirá adaptar la información administrativa, los canales públicos y la rotulación cuando corresponda. La información difundida no detalla el calendario para renovar carteles, páginas oficiales o documentos. La propuesta se limita a la denominación administrativa de la infraestructura.

El borrador no anuncia cambios en vuelos, horarios, rutas, controles de seguridad o condiciones de equipaje. Esos asuntos responden a procesos distintos, como las nuevas normas para viajar. El código PMI seguirá identificando la infraestructura, según la información conocida. Aena utiliza actualmente «Palma de Mallorca (PMI)» en su ficha oficial. Tampoco se han comunicado trámites para los pasajeros ni la reemisión de billetes ya expedidos. Durante la actualización documental podrían convivir ambos nombres, aunque ese calendario todavía no se ha publicado.

La reclamación comenzó en 2025 y desembocó en una fórmula de compromiso

La petición se remonta a septiembre de 2025, cuando la OCB solicitó adecuar el nombre del aeropuerto a la toponimia oficial. El Ministerio respondió en diciembre que consideraba conveniente mantener Mallorca para facilitar la identificación del destino insular. El 6 de julio de 2026, la entidad presentó dos alternativas. Propuso «Aeroport de Palma (Mallorca)» y «Aeroport de Palma-Mallorca», además de su preferencia inicial por «Aeroport de Palma». La fórmula ministerial recoge una de esas opciones.

El borrador adopta la segunda estructura, aunque emplea «Aeropuerto» en castellano según las notificaciones conocidas. Son Sant Joan es el nombre histórico del emplazamiento, no la denominación administrativa que tramita la orden. Aena explica que el tráfico comercial se trasladó allí en 1959. El aeropuerto abrió al tráfico nacional e internacional el 7 de julio de 1960. El procedimiento actual modifica el nombre oficial, pero no la ubicación, la gestión ni la operativa de la infraestructura.