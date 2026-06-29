Un agricultor alerta de la competencia desleal del campo marroquí: “Muchas empresas de España se van a Marruecos a cultivar y luego te lo traen aquí porque allá en Marruecos, perdón por la expresión, le dan un bocadillo al chico que lo está recolectando”

El agricultor riojano Alberto Tomás denuncia la competencia desleal que sufren los productores españoles frente a cultivos que llegan desde terceros países con costes laborales mucho más bajos.

La agricultura española vive una etapa marcada por el encarecimiento de los costes, la presión de las importaciones y la dificultad para mantener explotaciones rentables. Alberto Tomás, conocido en redes sociales como AgriBerto, ha denunciado esta situación durante su intervención en el podcast de Germán Agrolife, donde cargó contra las empresas que trasladan parte de su producción a Marruecos y después venden esos productos en España.

Alberto denuncia la competencia desleal que sufren los agricultores españoles frente a Marruecos

El agricultor fue contundente al explicar uno de los problemas que, según él, más daño está haciendo al campo nacional. “Muchas empresas de España se van a Marruecos a cultivar y luego te lo traen aquí porque allá en Marruecos, perdón por la expresión, le dan un bocadillo al chico que lo está recolectando”, aseguró durante la entrevista.

Con estas palabras, Alberto puso el foco en la diferencia de condiciones laborales y de costes entre producir en España y hacerlo en otros países fuera de la Unión Europea. Según defendió, los agricultores españoles deben cumplir una normativa exigente, asumir salarios, controles, seguros, fertilizantes y gasóleo agrícola cada vez más caros, mientras compiten con productos que entran al mercado con unos costes muy inferiores.

Tomás reclama que no se trata solo de recibir ayudas, sino de garantizar que los productos se paguen a precios que permitan vivir de la agricultura. “Yo quiero que mis cultivos se paguen y que no tengan una competencia desleal”, sostuvo.

Los costes del gasóleo y los fertilizantes reducen los márgenes del campo

Alberto Tomás conoce bien las dificultades del sector. Natural de Quel, en La Rioja, estudió viticultura en Logroño y comenzó trabajando en una bodega antes de incorporarse como joven agricultor en las tierras de su familia hace más de diez años.

Hoy gestiona unas 45 hectáreas con una producción muy diversificada. En sus fincas cultiva viñedo, almendro, olivo, ciruelo, brócoli y cereza, esta última considerada por él como su cultivo favorito. También ha impulsado la recuperación del pimiento del cristal de cuatro morros, una variedad tradicional de su localidad que estaba desapareciendo y que comercializa tanto en fresco como en conserva bajo su propia marca.

Aunque reconoce que puede vivir del campo, admite que la rentabilidad exige un esfuerzo constante. “Soy rentable, pero me ha costado mucho y además me cuesta mucho”, explicó. El incremento de los fertilizantes y del gasóleo agrícola ha reducido los márgenes de muchas explotaciones, obligando a los agricultores a ajustar al máximo sus costes para mantener la actividad.

La vendimia en verde refleja los problemas de rentabilidad del campo español

Entre los ejemplos que utiliza para explicar la situación del sector está la llamada vendimia en verde, una medida que consiste en eliminar parte de la cosecha para reducir la producción cuando existe exceso de oferta.

El agricultor reconoce que ha recurrido a esta práctica en alguna ocasión porque económicamente resultaba más rentable que vender la uva a determinados precios. Aun así, considera que destruir producción por falta de rentabilidad es una situación “aberrante” para cualquier agricultor.

Más allá de sus críticas, AgriBerto se ha convertido en una de las voces más seguidas del campo en redes sociales. Desde sus perfiles trata de mostrar el día a día de la agricultura, defender el producto local y animar a los jóvenes a acercarse a un oficio que considera “uno de los trabajos más bonitos y agradecidos que existen”.