El nuevo centro de surf artificial en Cantabria creará empleo y atraerá turismo de mayor valor añadido

El Olucas Surf Center prevé generar más de 60 empleos directos y atraer a más de 200.000 visitantes al año. El Gobierno cántabro tramitará el proyecto como PSIR para reforzar el surf, el turismo deportivo y la actividad económica en Trasmiera.

Cantabria quiere reforzar su posición como destino europeo del surf con un nuevo proyecto privado de gran dimensión. La presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado el Olucas Surf Center, una piscina de olas artificiales de última generación que se implantará en Ribamontán al Monte con una inversión superior a los 40 millones de euros y más de 60 puestos de trabajo directos durante su fase de explotación.

El Olucas Surf Center impulsará el surf en Cantabria durante todo el año

La instalación contará, según ha explicado Buruaga durante el Debate sobre la Orientación Política del Gobierno, con tecnología avanzada para la generación de olas artificiales. La intención del Ejecutivo es que este centro refuerce el papel de Cantabria como uno de los principales enclaves del surf en España y en Europa.

El proyecto nace en una comunidad donde el surf ya tiene una presencia consolidada. Escuelas, clubes, deportistas, empresas especializadas y profesionales del sector forman parte de una actividad que mueve visitantes, formación deportiva y negocio local en distintos puntos de la costa cántabra.

La futura piscina de olas aspira a convertirse en un nuevo punto de encuentro para surfistas del norte de España, pero también para turistas que buscan experiencias deportivas durante todo el año, más allá de los meses de mayor afluencia turística.

Más de 200.000 visitantes anuales y nuevos empleos para Trasmiera

La empresa promotora asumirá íntegramente la financiación del Olucas Surf Center, según la información trasladada por el Gobierno regional. Sus previsiones apuntan a más de 200.000 visitantes al año, una cifra que situaría esta infraestructura entre los proyectos turísticos y deportivos más relevantes anunciados recientemente en Cantabria.

Buruaga ha defendido que la iniciativa permitirá atraer un turismo de mayor valor añadido, vinculado al deporte, el ocio y las experiencias especializadas. También ha señalado su impacto en la comarca de Trasmiera, con especial atención a Ribamontán al Monte y su entorno.

La actividad prevista puede generar movimiento en alojamientos, hostelería, comercio, servicios deportivos y transporte. Además de los empleos directos anunciados, el proyecto puede favorecer nuevas oportunidades para empresas vinculadas al turismo activo y a la economía del deporte.

El Gobierno tramitará la piscina de olas mediante un PSIR

Para facilitar su desarrollo, el Ejecutivo cántabro impulsará la tramitación del Olucas Surf Center mediante la figura del Proyecto Singular de Interés Regional, conocida como PSIR. El Gobierno considera que la iniciativa reúne interés económico, deportivo y social para la comunidad autónoma.

La propuesta se incluye dentro de la estrategia autonómica para ampliar y modernizar la oferta turística de Cantabria. El Ejecutivo busca reforzar el turismo activo y deportivo como motor económico, con iniciativas capaces de reducir la estacionalidad y captar visitantes en diferentes épocas del año.

El anuncio también ha generado críticas políticas. Cantabristas ha cuestionado el uso del PSIR para una instalación privada de estas características y ha advertido sobre el consumo de agua y la presión turística en la comunidad.

Con este proyecto, Cantabria suma una nueva apuesta por el surf como seña turística y deportiva, en un territorio que ya cuenta con playas y enclaves reconocidos por los aficionados a este deporte.