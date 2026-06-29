La solución que recomiendan los pintores para evitar que las manchas de humedad vuelvan a salir

Los profesionales advierten de que el moho en baños, techos y paredes no desaparece solo con pintura. La ventilación, la preparación de la superficie y el uso de una buena pintura antimanchas son claves para evitar que las marcas vuelvan a salir.

Las manchas de humedad y moho son uno de los problemas más frecuentes en muchas viviendas, sobre todo en baños, techos, paredes cercanas a ventanas y estancias con poca ventilación. Aunque muchas personas recurren directamente a la pintura antimoho, algunos pintores profesionales aseguran que esta no siempre es la solución más eficaz.

El problema, explican, suele estar en la condensación, la falta de extracción del aire o una superficie mal preparada antes de pintar. Por eso, antes de cubrir la mancha, es fundamental actuar sobre la causa que provoca la humedad.

La ventilación del baño es la primera medida para evitar el moho en casa

El pintor Marc Abellán, conocido en TikTok como @marcabellan.pintor, ha explicado en uno de sus vídeos que la mejor forma de combatir la humedad en el baño no pasa necesariamente por comprar una pintura antimoho.

“Para solucionar la humedad en el baño, la solución puede ser poner una buena extracción y ventilación. Sin embargo, también podemos parchearlo para que aguante lo máximo posible”, señala el profesional.

Según indica, las pinturas antimoho generan muchas expectativas, pero no resuelven el origen del problema si la estancia sigue acumulando vapor de agua. “Las pinturas antimoho no funcionan, lo mejor es la ventilación”, afirma.

Esto afecta especialmente a baños sin ventana, cocinas cerradas o habitaciones donde se forman gotas de condensación en cristales y paredes. Si el aire no circula correctamente, el moho puede volver a aparecer incluso después de haber pintado.

Preparar bien la pared antes de pintar evita que la mancha reaparezca

Cuando la humedad ya ha dejado marcas visibles, el primer paso no debe ser aplicar pintura directamente. El profesional insiste en que hay que tratar la superficie para retirar el moho y mejorar la adherencia del producto.

“Lo primero de todo es lijarlo para quitar el moho, el siguiente punto es el fijador, que es muy importante”, explica.

El lijado permite eliminar restos superficiales y zonas dañadas. Después, el fijador o imprimación ayuda a consolidar la pared y facilita que las siguientes capas cubran mejor la mancha. Este paso es especialmente importante en techos de baño, paredes con condensación o superficies que han absorbido humedad durante tiempo.

Si se pinta sin preparar la zona, la mancha puede traspasar la pintura nueva y hacerse visible de nuevo al poco tiempo.

La pintura antimanchas con disolvente bloquea mejor la humedad persistente

Tras limpiar y preparar la superficie, el pintor recomienda usar una pintura antimanchas, especialmente al disolvente. A su juicio, este tipo de producto ofrece mejores resultados para bloquear marcas difíciles.

“El siguiente paso es una buena pintura antimanchas y que sea al disolvente. Si es al disolvente tapa mucho más que al agua”, asegura.

Este tipo de pintura se utiliza para cubrir cercos, manchas de humedad, nicotina, hollín u otras marcas que pueden reaparecer a través de la pintura decorativa. Su principal ventaja es que crea una barrera más resistente antes de aplicar el acabado final.

El profesional recomienda aplicar dos manos. Una vez seca la primera capa, se refuerza el bloqueo con una segunda aplicación. Después, se puede dejar ese acabado si el color encaja o pintar encima con la pintura elegida para la estancia.

La desventaja, reconoce, es el olor. Las pinturas al disolvente suelen desprender un olor más intenso durante la aplicación, aunque este desaparece cuando el producto seca correctamente.

Aun así, los pintores recuerdan que ninguna pintura sustituye a una buena ventilación. Si el baño sigue acumulando vapor tras cada ducha o no cuenta con un extractor eficaz, las manchas pueden regresar con el tiempo.