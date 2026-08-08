Matías, albañil argentino en España: “Al segundo día ya tenía 10 empresas para trabajar”

El trabajador argentino, con más de 20 años de experiencia, atribuye la rapidez a la falta de mano de obra. Los últimos datos elevan al 11,2% el peso de los menores de 30 años en la construcción.

Matías Armani, albañil argentino de 48 años y con más de 20 años de experiencia en reformas, asegura que diez empresas se interesaron por contratarlo apenas dos días después de preparar y repartir su currículum en España. El trabajador terminó escogiendo una de ellas.

Su relato, difundido a través de la cuenta de TikTok @tuobraperfecta, ha vuelto a situar el foco sobre la demanda de profesionales cualificados en la construcción. «Si sabes trabajar en construcción vas a conseguir un empleo muy rápido», resume Matías al explicar su experiencia.

El caso es un testimonio individual y no significa que cualquier candidato vaya a recibir la misma respuesta. No obstante, coincide con un mercado laboral que continúa necesitando trabajadores con experiencia y en el que los albañiles figuran entre las ocupaciones con más contratación.

Los datos del Observatorio Industrial de la Construcción sitúan en 1.612.000 las personas ocupadas en el sector durante el segundo trimestre de 2026, un 5,7% más que un año antes. En los dos primeros meses del año, los albañiles concentraron 42.245 contratos, el 28,9% de los registrados en la construcción.

Por qué Matías encontró empresas interesadas en solo dos días

El trabajador explica que llegó sin una red previa de contactos, preparó su currículum y comenzó a distribuirlo entre diferentes empresas. «Al segundo día, tras echar el currículum, me llamaron 10 empresas», afirma.

Matías atribuye esa respuesta a sus conocimientos y a la experiencia acumulada durante más de dos décadas. También sostiene que un profesional que domina el oficio puede recibir recomendaciones y acceder a nuevas oportunidades con mayor facilidad.

Su historia coincide con otros testimonios sobre la falta de albañiles en España, aunque las cifras sobre necesidades futuras deben interpretarse como estimaciones sectoriales y no como vacantes abiertas o puestos de incorporación inmediata.

Matías relaciona la escasez de trabajadores con la pérdida de los oficios entre las nuevas generaciones. Recuerda que en su familia estudiar o aprender una profesión manual eran las dos alternativas planteadas desde la adolescencia.

«En mi época uno crecía con el típico dilema de estudias o trabajas. Si no estudiabas, trabajabas y te buscabas un oficio. Mi padre me decía que si aprendes un oficio lo vas a llevar donde sea», relata.

La falta de profesionales, sin embargo, no responde a una única causa. También intervienen el envejecimiento de las plantillas, la dureza física de la actividad, la percepción social del oficio, las condiciones laborales, la formación y el desajuste entre los perfiles disponibles y las necesidades de las empresas.

Los jóvenes ganan peso, aunque la construcción continúa envejecida

Los últimos datos disponibles elevan a 181.000 el número de ocupados menores de 30 años en la construcción durante el segundo trimestre de 2026. Representan el 11,2% del sector y aumentaron un 10,2% respecto al mismo periodo de 2025.

La cifra mejora el 10% recogido en informaciones anteriores, pero todavía refleja un relevo generacional limitado. Las personas de 50 años o más representan el 38,1% de los ocupados, 3,4 puntos más que en 2022.

Dentro de ese grupo, quienes tienen 60 años o más alcanzan el 9,8%, el porcentaje más elevado de los últimos cinco años. La incorporación de jóvenes avanza, aunque todavía convive con una plantilla en proceso de envejecimiento.

En Talent24h, otros trabajadores han explicado por qué faltan trabajadores pese a que determinadas categorías pueden ofrecer salarios superiores a los de otros empleos que exigen una formación académica más extensa.

La mano de obra extranjera también tiene un peso creciente. En el segundo trimestre de 2026 suponía el 27,4% de las personas ocupadas en la construcción, 2,2 puntos más que un año antes.

El caso de Matías encaja en esa realidad, aunque las estadísticas agregadas no permiten determinar por qué recibió exactamente diez respuestas ni cuáles eran las condiciones propuestas por cada empresa.

El salario depende de la categoría, la provincia y las pagas

Matías sitúa el salario mensual de un oficial en la Costa del Sol entre 1.500 y 1.800 euros. Su testimonio no precisa si se refiere a cantidades brutas o netas, si incluye complementos ni si las pagas extraordinarias están prorrateadas.

Por este motivo, la horquilla debe entenderse como su referencia personal y no como un sueldo común para todos los albañiles de España. La remuneración depende del convenio provincial, la categoría profesional, la experiencia, la especialidad, la jornada y los complementos.

Otros testimonios publicados por Talent24h sitúan los salarios de la construcción en cantidades diferentes. Esta disparidad confirma que no existe una nómina única para todo el sector.

El salario mínimo interprofesional de 2026 está fijado en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 17.094 euros brutos al año. La cuantía se aplica desde el 1 de enero de 2026, según el Real Decreto del SMI de 2026 publicado en el Boletín Oficial del Estado.

El VII Convenio General del Sector de la Construcción establece la estructura retributiva y las reglas para actualizar las tablas salariales provinciales. Las tablas vigentes en 2025 deben incrementarse un 3% con efectos desde el 1 de enero de 2026, de acuerdo con la actualización del convenio de la construcción.

El salario concreto debe comprobarse en el convenio provincial aplicable. Una oferta de 1.500 euros no puede valorarse correctamente sin saber si la cifra es bruta o neta, si se abona en 12 o 14 pagas y qué complementos incluye.

Antes de aceptar un puesto, el trabajador debería revisar el salario bruto anual, el número de pagas, la jornada, el nivel profesional, las dietas, las horas extraordinarias, la duración del contrato y el alta en la Seguridad Social.

Encontrar una empresa no sustituye los permisos para trabajar

El testimonio difundido no especifica la situación administrativa con la que Matías se incorporó al mercado laboral español. Por tanto, no debe suponerse que cualquier ciudadano de un país ajeno a la Unión Europea puede llegar como turista y comenzar a trabajar.

En el procedimiento general, la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena es solicitada por el empleador para contratar a una persona extranjera mayor de 16 años que no reside en España.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explica los requisitos, la documentación y la tramitación en su información sobre la autorización inicial de trabajo.

Pueden existir otras autorizaciones, nacionalidades o situaciones administrativas que habiliten para trabajar. La información difundida sobre Matías no permite conocer cuál era la suya ni qué procedimiento siguió.

Recibir varias llamadas tampoco equivale a tener un contrato firmado. La historia de Matías muestra el valor que conserva un oficio cuando existe experiencia demostrable, mientras los datos sectoriales confirman que la construcción sigue creciendo y necesita avanzar en su relevo generacional.