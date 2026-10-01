Un nuevo cubo de basura de 50 litros por 9,99 euros llegará a Aldi el 3 de octubre: ideal para cocinas pequeñas

La campaña española comienza el sábado y termina el martes 6. El precio de 8,99 euros difundido en otra publicación procede de Aldi Países Bajos.

El cubo de basura HOME CREATION de Aldi figura en la campaña española del 3 al 6 de octubre de 2026 por 9,99 euros. La ficha de la cadena confirma una capacidad aproximada de 50 litros y unas medidas de 40 × 30 × 60 centímetros. El precio importa porque una información publicada el 28 de septiembre lo sitúa por debajo de 9 euros y mezcla dos fechas de salida. Quien vaya a buscarlo en España debe tomar como referencia la oferta local y comprobar su disponibilidad.

Aldi España anuncia 9,99 euros del 3 al 6 de octubre

La web de Aldi incluye el cubo en su selección de limpieza del hogar, anunciada desde el sábado 3 hasta el martes 6 de octubre. El precio indicado es de 9,99 euros por unidad. La cadena presenta estos artículos de bazar por tiempo limitado y advierte de que pueden agotarse incluso al comienzo de la campaña. Por tanto, las fechas delimitan el periodo anunciado, pero no aseguran existencias durante los cuatro días.

Directo al Paladar publicó un precio de 8,99 euros, aunque su enlace de compra dirige a Aldi Países Bajos. Allí figura esa cantidad para un cubo con la misma capacidad y medidas. La diferencia frente al precio español es de un euro, aproximadamente un 11,1 % tomando como base los 8,99 euros. Además, el texto de referencia menciona el miércoles 30 de septiembre, mientras que Aldi España sitúa este artículo desde el 3 de octubre.

El cubo de 50 litros ocupa una base de 30 por 40 centímetros

La ficha española describe un cubo de polipropileno con tapa oscilante y borde ancho, disponible en negro y gris. Mide aproximadamente 30 centímetros de ancho, 40 de fondo y 60 de alto. Su base ocupa 1.200 centímetros cuadrados, equivalentes a 0,12 metros cuadrados. Ese cálculo permite valorar el espacio que necesita en el suelo, aunque no incluye el margen necesario para manipular la tapa y cambiar la bolsa.

Antes de comprarlo para un hueco junto a un mueble, hay que medir tanto la anchura como el fondo disponible. Bajo el fregadero también cuentan las tuberías y el espacio libre sobre sus 60 centímetros de altura. Un hueco de exactamente 30 centímetros de ancho apenas dejaría margen para moverlo. Quien necesite separar residuos puede valorar otro formato, como el cubo apilable de Lidl descrito por Talent24h en enero; aquella publicación no acredita su disponibilidad actual.

La tapa oscilante no equivale a un cierre hermético

Aldi confirma una tapa oscilante, pero su ficha no anuncia un cierre hermético ni un sistema con pedal. Tampoco presenta el cubo como un recipiente con compartimentos para clasificar residuos. Por ello, los 50 litros describen su capacidad aproximada total y no varias zonas de reciclaje. Si la prioridad es separar envases, papel y restos orgánicos, habrá que prever recipientes adicionales o comprobar otra solución diseñada para esa tarea.

La tapa facilita depositar residuos sin retirar toda la parte superior, pero no permite prometer que desaparezcan los olores. La frecuencia de vaciado y el contenido de la bolsa también influyen. Para los restos de comida, este medio ha recogido consejos para cuidar el cubo, entre ellos mantenerlo cerrado y evitar su exposición al sol. Esas pautas resultan especialmente útiles si la basura permanece varios días en casa.

La disponibilidad depende de la tienda y no admite reserva web

Aldi señala que sus ofertas pueden variar según la región y que no todos los productos llegan necesariamente a todas las tiendas. Los artículos promocionales se distribuyen en cantidades limitadas. La compañía también indica que no permite reservarlos en su web y que la compra se realiza en establecimientos físicos. Por eso, ver el cubo en el catálogo general no garantiza encontrarlo en una tienda concreta el día de la visita.

Para preparar la compra, el lector puede seleccionar su región y consultar el folleto o la aplicación de Aldi. Después, conviene comprobar que el artículo disponible sea el cubo HOME CREATION de 50 litros y revisar el precio mostrado en tienda.

La ficha española del producto recoge sus características; la página de ofertas de Aldi permite consultar la campaña y sus condiciones de disponibilidad.