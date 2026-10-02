Paseos en camello sin bajar a Marruecos ya que puedes hacerlo entre las dunas de Doñana desde 20 euros y con degustación de té y dátiles

Los paseos en camello incluyen granja y té con dátiles, con tarifa infantil de 3 a 11 años. El combinado con todoterreno tiene otros precios.

Aires Africanos ofrece paseos en camello en Matalascañas, en Huelva, dentro de su experiencia Sabor Africano. En otoño, dos adultos y dos niños de 3 a 11 años suman 90 euros, según las tarifas consultadas en octubre de 2026. Es un cálculo para esa composición familiar, con IVA incluido. La actividad dura aproximadamente dos horas y media. Su precio no incluye la excursión en todoterreno al Parque Nacional de Doñana, disponible en un programa combinado. Turismo de Andalucía ya describía estas rutas el 18 de junio de 2022.

Cuánto cuestan los paseos en camello y los bonos regalo

La tarifa de otoño, invierno y primavera es de 25 euros por adulto y 20 euros por niño de 3 a 11 años. Los menores de tres años participan gratis. En Semana Santa y del 15 de junio al 15 de septiembre, los precios son 28 euros por adulto y 23 por niño. Así, el mismo ejemplo familiar cuesta 102 euros en esos periodos, 12 euros más. La diferencia procede del calendario tarifario publicado, sin que las fuentes anuncien una rebaja nueva.

La experiencia comienza en la granja, donde se explican las características de los animales y se degusta té con dátiles antes del paseo. El itinerario recorre pinares y dunas junto al litoral próximo a la playa de Doñana. Quien quiera regalar el plan debe distinguir la reserva de los bonos regalo. La web anuncia un bono para cuatro personas por 120 euros, con seis meses de validez. Exige reservar al menos una semana antes. Son 30 euros más que el ejemplo familiar de otoño, aunque las condiciones de contratación son diferentes.

El programa con todoterreno permite visitar el interior de Doñana

La opción combinada añade un recorrido en vehículos especiales por el Parque Nacional, con salida desde el centro de visitantes El Acebuche. Doñana Visitas calcula unas cuatro horas para ese tramo y dos horas y media para Aires Africanos. Son aproximadamente seis horas y media de actividades. Ambas pueden realizarse el mismo día o en jornadas distintas. El desplazamiento entre ambos puntos no está incluido. Esta modalidad debe diferenciarse de otras visitas por Doñana y del paseo contratado únicamente en Matalascañas.

El importe también cambia. Aires Africanos detalla 52 euros por adulto, 36 para niños de 3 a 8 años y 48 entre 9 y 11. Dos adultos con dos niños de cinco y diez años sumarían 188 euros, frente a los 90 del programa Sabor Africano. El cálculo corresponde al combinado sin almuerzo fuera de Semana Santa y verano. Doñana Visitas muestra un precio inicial desde 50 euros, pero pide consultar las tarifas por teléfono. Por esa diferencia, hay que confirmar el total antes de pagar.

El peso y la distribución de los asientos condicionan la participación

Las preguntas frecuentes del organizador sitúan el límite individual para montar en 90/95 kilos y solicitan comunicar el peso durante la reserva. La empresa explica que distribuye a los participantes para equilibrar ambos lados de las monturas. El peso admitido debe confirmarse al reservar. Las sillas suelen admitir dos personas y algunas disponen de un asiento central para un niño pequeño. Si alguien no puede montar, el proveedor permite consultar alternativas para acompañar al grupo, sin que eso garantice realizar exactamente el mismo recorrido.

Los menores deben acudir acompañados de un adulto. Si la reserva incluye únicamente un adulto y un niño, la diferencia entre sus pesos no puede superar 40 kilos. Aunque la empresa anuncia actividades para personas con discapacidad, recomienda consultar con el guía las adaptaciones necesarias. También pide seguir las indicaciones del personal y no tocar a los animales sin supervisión. Para la visita aconseja ropa y calzado cómodos, además de protección solar o repelente según la estación y las condiciones del recorrido.

La reserva exige confirmar horarios y aclarar la cancelación

Sabor Africano admite reservas por internet cuando existe disponibilidad; el catálogo del organizador remite a contacto directo para otras actividades. Las instalaciones están en el Parque Dunar, en la avenida de las Adelfas, sin número, en Matalascañas. La empresa reconfirma por WhatsApp la hora exacta, que puede variar unos 30 minutos por las temperaturas. Para resolver dudas facilita el teléfono 659 162 924. Quien elija el combinado también debe consultar el calendario del todoterreno, que excluye los lunes entre octubre y febrero.

Hay una discrepancia relevante sobre las devoluciones. La ficha de Sabor Africano exige avisar con tres días de antelación, o siete durante el verano indicado. Sin embargo, las preguntas frecuentes generales anuncian el reembolso íntegro hasta 24 horas antes del recorrido. Las páginas consultadas no aclaran cuál de esas condiciones prevalece para una reserva concreta. Antes de contratar, el viajero debería solicitar por escrito el plazo aplicable y guardar la confirmación.

Las condiciones específicas pueden consultarse en la ficha oficial de Sabor Africano.