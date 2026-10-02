Rubén encontró su negocio lejos de las grandes ciudades y alquila pisos completos por 300 euros

El inversor atribuye estas rentas a la compra por lotes y a las reformas en municipios con menor presión inmobiliaria. La cifra de contratos, sin embargo, presenta una discrepancia entre las fuentes publicadas.

Rubén Zaballos, inversor salmantino de 38 años y propietario de más de 200 inmuebles, asegura haber conseguido alquilar pisos de dos y tres dormitorios por 300 euros mensuales o menos en pequeños municipios de Galicia. Su estrategia volvió a circular este 15 de septiembre, aunque las declaraciones proceden de intervenciones anteriores. El episodio del pódcast de Germán Jover en el que explicó su modelo se publicó el 1 de octubre de 2025, mientras que laSexta recogió otra de sus intervenciones el 19 de enero de 2026.

Comprar lotes en zonas poco tensionadas le permite reducir el precio de entrada

Zaballos comenzó a invertir después de emprender en otros negocios. Una de sus primeras operaciones fue un edificio en el casco histórico de Salamanca, transformado primero en oficinas y después en apartamentos turísticos. Con el crecimiento de su cartera cambió de estrategia y empezó a adquirir paquetes de viviendas procedentes de fondos de inversión en municipios alejados de los mercados inmobiliarios más tensionados.

Parte de esas oportunidades, según explicó en el pódcast de Germán Jover, nacen de algo tan sencillo como llamar a anuncios publicados en portales inmobiliarios. Dice contactar con agencias, explicar el tipo de activo que busca y pedir que le hagan llegar futuras operaciones. Llegó a resumir este método asegurando que encuentra los contactos «literalmente de Idealista». También concede un papel importante a la financiación bancaria y sostiene que empezó a apalancarse cuando ya tenía empresas con facturación y cuentas capaces de respaldar las operaciones.

Los alquileres de 300 euros son pisos completos, pero hay una discrepancia en el número de contratos

El dato más llamativo está en Galicia. Zaballos afirma que ha firmado contratos de larga duración por 300 euros al mes o menos para viviendas de dos o tres dormitorios ubicadas en municipios de alrededor de 20.000 habitantes. Algunas disponen incluso de garaje y trastero. El precio se explica, según su versión, por la posibilidad de comprar y reformar más barato en mercados con menor demanda.

Existe, no obstante, una diferencia que merece ser señalada. El artículo de referencia y varias publicaciones posteriores hablan de 148 contratos en cinco años, pero la página original de laSexta publicada el 19 de enero de 2026 transcribe 138 contratos. Con las fuentes disponibles no es posible determinar cuál de las dos cifras corresponde exactamente a las palabras pronunciadas en el programa. Por ese motivo, el número no debe presentarse como un dato estadístico independiente. Sí coincide el resto de la descripción: alquileres de 300 euros o menos, pisos de dos y tres dormitorios y municipios gallegos de pequeño tamaño. Como referencia, el precio de una habitación en Galicia se situaba en 341 euros mensuales en julio de 2026 según Fotocasa, aunque ambas cifras no son directamente comparables por territorio, periodo y tipo de inmueble.

El Banco de España eleva a unas 750.000 viviendas el déficit acumulado desde 2021

La falta de oferta utilizada como contexto en otras publicaciones también cuenta ahora con datos oficiales más recientes. El Informe Anual 2025 del Banco de España, publicado en junio de 2026, estima que el diferencial acumulado entre viviendas terminadas y creación neta de hogares entre 2021 y 2025 asciende a unas 750.000 viviendas. La institución señala además que en 2025 se terminaron unas 92.000 viviendas, un 9% menos, mientras que los indicadores de viviendas iniciadas o visadas se aproximaron a 140.000.

El mercado turístico también ha cambiado. La última actualización de la estadística experimental del INE corresponde a mayo de 2026 y contabiliza 341.001 viviendas turísticas anunciadas en plataformas digitales, un 10,7% menos que un año antes. Zaballos ha explicado en distintas ocasiones que parte de su cartera pasó del residencial al turístico por problemas de impago, una situación relacionada con la inquiokupación y los pisos turísticos. Al mismo tiempo, sostiene que en los municipios pequeños prefiere el alquiler estable porque la temporada turística puede limitarse prácticamente al verano.

Zaballos quiere vender sus pisos en 2026 pese a su apuesta anterior por el alquiler

La fotografía de su patrimonio tampoco es estática. En diciembre de 2025, Zaballos anunció en laSexta Xplica que su intención era desprenderse de los aproximadamente 200 pisos durante 2026. Explicó que sus otras empresas ofrecían una rentabilidad superior y que ya había comenzado a comercializar 50 viviendas situadas en Galicia, con un precio medio que situó alrededor de los 100.000 euros.

Su estrategia muestra así dos momentos diferentes. Primero compró lotes de viviendas en mercados baratos, rehabilitó parte de ellos y combinó alquiler residencial y turístico. Después comenzó un proceso de desinversión mientras mantenía sus críticas sobre la seguridad de los propietarios ante los impagos. Esa posición aparece también en sus declaraciones sobre la seguridad jurídica en vivienda. Son opiniones del propio empresario y no permiten extrapolar su experiencia al conjunto del mercado español.