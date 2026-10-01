Familias con hijos pueden pedir hasta 800 euros de ayudas al estudio a Fundación Mutualidad este otoño: cuáles son los requisitos

Las ayudas y becas de Fundación Mutualidad incluyen estudios, acceso a la abogacía y bonos de bienestar. Las Becas Cátedra también admiten no mutualistas.

Fundación Mutualidad abrió el 22 de septiembre de 2026 una convocatoria que reúne 2.230 ayudas y becas para familias, estudiantes y perceptores de prestaciones. Las solicitudes terminan el 21 de octubre a las 13:00, hora peninsular, según las bases de las tres líneas. Los importes van desde 400 hasta 2.000 euros, con destinatarios distintos. La excepción más relevante afecta al máster habilitante de abogacía: sus 150 Becas Cátedra pueden solicitarse aunque el estudiante no pertenezca a Mutualidad.

Las ayudas y becas de Fundación Mutualidad para familias

La línea de estudios reserva 1.980 ayudas para mutualistas con hijos o menores a cargo. Ofrece 600 apoyos de 800 euros para escolarización entre cero y seis años. Otros 990, de 400 euros, cubren Primaria, Secundaria, Educación Especial, Bachillerato y FP de grado medio. Para grados universitarios y FP superior hay 390 ayudas de 600 euros. Quedan excluidos doctorados, posgrados, másteres y enseñanzas no oficiales. El alumnado con discapacidad también puede consultar las becas de Fundación ONCE, que tienen modalidades y condiciones propias.

Solo se admite una ayuda por mutualista solicitante. Si ambos progenitores pertenecen a Mutualidad y tienen un único hijo, pueden presentar solicitudes, pero solamente uno obtendrá la ayuda. El límite de renta es de 75.000 euros para unidades familiares de hasta cuatro miembros, con 15.000 adicionales por cada integrante siguiente. Así, una familia de cinco miembros dispone de un límite de 90.000 euros. Las bases permiten compatibilizar estos apoyos con otras ayudas públicas o privadas, siempre que la otra convocatoria también lo admita. Sus importes son brutos y están sujetos a retención.

Las 150 Becas Cátedra no exigen ser mutualista

Los estudiantes del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía y Procura pueden solicitar una de las 150 becas de 2.000 euros. Se admite tanto primer como segundo curso durante 2026-2027, en centros del territorio español. Deben acreditar una nota media mínima de siete en Derecho y no haber recibido esta beca anteriormente. Un aspirante rechazado en una edición previa puede volver a presentarse si mantiene los requisitos. La pertenencia a Mutualidad no es obligatoria, lo que amplía el acceso respecto a las ayudas familiares de estudios.

La selección valora expediente académico, situación económica y otros méritos, incluido el voluntariado acreditado. Cumplir la nota mínima no garantiza conseguir una de las plazas. También se aplica el umbral familiar de 75.000 euros, ampliable por integrantes adicionales, y se exige acreditar la declaración española de la renta. Deben aportarse matrícula, expediente, identidad y los justificantes de las circunstancias alegadas. Las bases consideran esta beca exenta de IRPF conforme a los requisitos legales citados. Esa previsión fiscal difiere del tratamiento expresamente previsto para las ayudas generales al estudio.

Los bonos de bienestar se destinan a prestaciones de Mutualidad

La tercera línea ofrece cien bonos de 700 euros para experiencias de bienestar dentro de España. Se dirige a personas con prestaciones de incapacidad permanente, viudedad o jubilación reconocidas por Mutualidad, bajo las condiciones de cada supuesto. Por eso, cobrar únicamente una pensión de la Seguridad Social no cumple el requisito específico de esta convocatoria. Los informes de la Seguridad Social pueden acreditar situaciones laborales, pero no sustituyen el reconocimiento de una prestación por Mutualidad. Jubilados y perceptores de viudedad deben cumplir las exigencias de ausencia de actividad laboral. En viudedad, se exige además una base imponible de 2025 inferior a 40.000 euros.

Los bonos se canjean por servicios de la agencia concertada, dentro de los destinos y condiciones establecidos. Los hoteles pueden tener como máximo cuatro estrellas. Si la estancia elegida cuesta más, la persona beneficiaria paga la diferencia; una opción de 850 euros exigiría aportar 150. Tienen prioridad quienes no obtuvieron esta ayuda en 2024 ni en 2025. Multiplicar cien bonos por 700 euros arroja 70.000 euros. Sumados a las becas y ayudas educativas anunciadas, los importes individuales previstos equivalen a 1,48 millones de euros para el conjunto de las tres líneas.

Cómo solicitar las ayudas antes del cierre de octubre

Las solicitudes educativas se presentan mediante el Portal Amigos de la Fundación, con registro y validación del correo electrónico. Para los bonos de bienestar también existe presentación postal, conforme a sus bases. La documentación debe ser completa y legible; los justificantes agrupados se presentan en PDF con el tamaño indicado, hasta un megabyte. En las ayudas al estudio, equivocarse de categoría obliga a cancelar la petición y repetirla. Esa cancelación debe pedirse por correo antes del 13 de octubre a las 23:59, aunque el plazo general termine después.

Las bases y las páginas de solicitud coinciden en el cierre del 21 de octubre a las 13:00, hora peninsular. Esa es la referencia que debe utilizarse, aunque el encabezado del comunicado mencione el día 22. La entidad prevé comunicaciones provisionales durante noviembre y resoluciones definitivas en diciembre, con alegaciones según cada convocatoria. Presentar la documentación no equivale a obtener la ayuda: las solicitudes se ordenan por puntuación.

Los formularios y bases de Fundación Mutualidad permiten comprobar cada modalidad antes de completar el envío.