Es oficial: Tragsa activa su gran proceso selectivo de 2026 con 950 puestos fijos y fijos-discontinuos

Las bases generales ya están disponibles, pero las solicitudes todavía no pueden presentarse. Habrá perfiles técnicos, administrativos y operativos en las dos empresas del grupo.

El Grupo Tragsa publicó el 22 de septiembre las bases de su tasa de reposición específica de 2026. Los documentos convocan 527 puestos en Tragsa y 423 en Tragsatec, un total de 950 empleos fijos o fijos discontinuos. La inscripción todavía no está abierta. Los anexos específicos se publicarán el 8 de octubre y después comenzará el plazo de solicitudes, según el aviso oficial. Esa documentación concretará las condiciones exigidas para cada puesto.

Los 950 puestos se reparten entre Tragsa y Tragsatec

La suma de las dos convocatorias reúne perfiles muy diferentes, sin una titulación ni una jornada comunes para todos. Los listados incluyen personal titulado, administrativos, maquinistas, técnicos de laboratorio y trabajadores de embarcaciones, entre otras categorías. También identifican unidades territoriales, gerencias y convenios aplicables. Así puede distinguirse una plaza administrativa de un puesto de laboratorio antes de estudiar sus requisitos particulares. Sin embargo, la relación publicada no sustituye al anexo: este determinará la formación necesaria, las funciones concretas y los méritos valorables.

Las bases contemplan empleos fijos a tiempo completo o parcial y puestos fijos discontinuos a jornada completa. Por tanto, la cifra de 950 no equivale a 950 contratos con actividad continuada durante todo el año. Las condiciones salariales dependerán del convenio, nivel y puesto correspondiente, sin una retribución única para el grupo. Al preparar un currículum profesional, interesa separar las funciones acreditables para cada perfil. Tampoco debe confundirse esta convocatoria con otras ofertas temporales que puedan aparecer simultáneamente en la web corporativa.

Los anexos del 8 de octubre abrirán un plazo con dos límites

El anuncio sitúa la publicación de los anexos específicos el 8 de octubre de 2026. Las bases establecen quince días naturales para solicitar plaza desde el día siguiente a esa publicación, garantizando un mínimo de diez días hábiles. Por ese motivo, no basta con sumar quince fechas al calendario para anunciar ahora un cierre definitivo. Habrá que comprobar el período que comunique la empresa al activar la inscripción. Hasta entonces, el paso útil es localizar los perfiles de interés y preparar los documentos exigibles.

Los puestos se agrupan en bloques que pueden contener una o varias plazas idénticas en categoría, jornada y ubicación. Presentarse a un bloque implica optar a todos los puestos incluidos en él. Esta regla ayuda a interpretar el formulario cuando una misma referencia reúne varias contrataciones. La solicitud será exclusivamente telemática, mediante la plataforma específica accesible desde la web del Grupo Tragsa. Completar el envío generará un número de referencia y una confirmación por correo. Remitir un currículo por otro canal no sustituye ese trámite.

La participación cuesta veinte euros por bloque y existen exenciones

Los derechos de examen ascienden a veinte euros por cada bloque solicitado. Una persona que participe en tres bloques abonaría sesenta euros si no tiene exención ni bonificación. Están exentos, entre otros colectivos, los demandantes de empleo con al menos seis meses de antigüedad referidos a la publicación de la convocatoria. También se contemplan discapacidad igual o superior al 33%, familias numerosas y víctimas de violencia de género o terrorismo, con acreditaciones específicas. El personal del grupo dispone de una bonificación del 75%, en las condiciones recogidas en las bases.

El pago debe efectuarse dentro del plazo de solicitudes y no reemplaza el registro de la candidatura. Si falta, no podrá realizarse después durante la subsanación. Además, habrá que acreditar la titulación del anexo, la edad legal de contratación y las condiciones de acceso al mercado laboral. Los títulos obtenidos fuera de España requieren la convalidación u homologación correspondiente cuando proceda. La experiencia declarada deberá ajustarse a los justificantes admitidos. Tener preparada la vida laboral permite contrastar períodos, aunque por sí sola no describe todas las funciones realizadas.

Las pruebas y los méritos suman cien puntos

Ambas convocatorias distribuyen cien puntos entre tres fases: treinta para pruebas psicotécnica y competencial, cuarenta para méritos y treinta para una prueba oral técnico-profesional. La psicotécnica aporta hasta diez puntos y no es eliminatoria. La competencial suma hasta veinte y sí puede excluir candidaturas según los resultados obtenidos en las competencias evaluadas. Los anexos identificarán esas competencias y los criterios de cada perfil. Por tanto, reunir experiencia profesional no evita realizar las pruebas ni asegura superar los apartados eliminatorios del proceso.

La prueba oral exige al menos diez puntos sobre treinta para superarse. Cuando un puesto lo requiera, su adjudicatario también deberá superar las pruebas físicas y médicas antes de formalizar el contrato. El plazo máximo previsto para concluir la selección es de nueve meses desde el inicio de las solicitudes.

La consulta debe hacerse en el apartado oficial TRE 2026, que reúne bases y listados de ambas empresas. Allí se publicarán los anexos, avisos y resultados que determinarán los siguientes pasos.