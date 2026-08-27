Rafa dejó su plantilla para trabajar con tres autónomos y ahora el SEPE confirma la dificultad para encontrar albañiles

El constructor madrileño tenía 75 años cuando contó en diciembre de 2025 que pasó a trabajar por proyectos con tres autónomos. Un informe del SEPE de julio de 2026 identifica falta de candidatos, experiencia y competencias técnicas.

Rafa Domínguez, albañil jubilado y antiguo constructor, explicó por qué abandonó una plantilla fija en su empresa. La conversación con su hijo se publicó el 28 de diciembre de 2025 en el pódcast Wall Street Wolverine. Durante la entrevista afirmó que pasó a trabajar con tres autónomos por la discontinuidad entre obras. El informe del SEPE de julio de 2026 incluye a los albañiles entre las ocupaciones con mayores dificultades de cobertura.

Rafa explica por qué dejó de trabajar con una plantilla fija

«Llegó un momento que dije: la gente fuera», relató Domínguez al recordar su etapa como empresario. Después añadió que decidió trabajar «con tres personas» como autónomos porque consideraba inviable mantener la estructura anterior. Su explicación se centró en la duración limitada de cada encargo y en los costes asociados a una plantilla estable. «Se acaba el chalet y luego, si no te sale otro, ¿qué haces con la gente?», planteó durante la entrevista.

El constructor sostuvo que terminó organizando los trabajos por proyectos. Su relato describe una trayectoria iniciada a los 13 años junto a su abuelo y desarrollada durante más de seis décadas. También comparó las obras de sus comienzos con los conocimientos que ahora exige el sector. A su juicio, un profesional debe comprender instalaciones, climatización y eficiencia energética. Otros testimonios explican por qué faltan trabajadores en estos oficios.

El SEPE sitúa a los albañiles entre los perfiles difíciles de cubrir

El informe del SEPE utiliza datos de 2025 y una encuesta propia realizada durante el primer trimestre de 2026. Los albañiles ocupan la cuarta posición del ranking conjunto de profesiones citadas por empresas y expertos. Entre las empresas, más del 57 % señaló la falta de experiencia. Entre los expertos del servicio público, el 87 % mencionó la falta de candidatos y el 65 % la experiencia insuficiente. Más del 60 % apuntó también a la carencia de competencias técnicas.

La información oficial respalda la existencia de un problema de contratación, pero no atribuye toda la responsabilidad a la actitud de los jóvenes. El SEPE menciona varias causas, incluidas las condiciones laborales, la formación y el encaje entre los perfiles disponibles y las vacantes. Las actividades de construcción especializada lideran el ranking medio de divisiones con más desajustes. La construcción de edificios aparece en segundo lugar. La falta de mano de obra convive así con necesidades concretas de experiencia y cualificación.

Trabajar con autónomos exige que exista independencia real

La frase de Domínguez no permite concluir que aquellas relaciones profesionales fueran irregulares. La Ley 20/2007 establece requisitos específicos para los autónomos económicamente dependientes. Deben obtener al menos el 75 % de sus ingresos de un cliente para entrar en esa categoría. Además, deben trabajar con organización propia, disponer de infraestructura independiente cuando resulte relevante y asumir el riesgo de su actividad. Tampoco pueden ejecutar sus tareas de forma indiferenciada junto a empleados del cliente.

La entrevista no informa sobre horarios, medios de trabajo, instrucciones, facturación, reparto de riesgos ni cartera de clientes de esas tres personas. Por tanto, no permite determinar la naturaleza jurídica de los vínculos. La relación puede ser mercantil cuando existe autonomía efectiva. Puede ser laboral cuando el profesional queda integrado en la organización empresarial y trabaja bajo sus órdenes. El alta en el régimen de autónomos y la emisión de facturas no resuelven por sí solas esa valoración.

La reducción de su pensión no puede atribuirse sin la resolución administrativa

Domínguez afirmó que cobraba una pensión de 740 euros. También sostuvo que le habían retirado 81 euros después de vender un piso. Durante la conversación calificó esa prestación como «una pensión de pobre» y responsabilizó a Hacienda. El testimonio no incorpora la resolución administrativa, el tipo exacto de pensión ni sus componentes. Por ello, no permite afirmar qué organismo aplicó la reducción ni cuál fue su fundamento jurídico.

La Seguridad Social explica que los complementos para alcanzar la pensión mínima no son consolidables. En 2026 resultan incompatibles con rentas del trabajo, capital, actividades económicas o ganancias patrimoniales superiores a 9.442 euros anuales. Una venta inmobiliaria puede generar una ganancia computable, pero no toda venta produce automáticamente la misma consecuencia. El dato depende del complemento reconocido, la ganancia obtenida y la resolución administrativa.

El caso de Rafa reúne dos debates distintos: la escasez de relevo generacional y la protección social acumulada tras décadas de trabajo.