Si tienes este complemento de melatonina en casa, AESAN recomienda no consumirlo

La alerta por melatonina afecta al frasco de 60 tabletas y no concreta lotes. La advertencia no se limita a personas con alergias.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) comunicó el 9 de septiembre de 2026 la retirada de Melatonin Time Release. Este complemento alimenticio de Haya Labs declara 5 miligramos de melatonina por tableta, una cantidad que el organismo considera elevada. Quienes tengan el frasco afectado en casa deben abstenerse de consumirlo. La advertencia no identifica lotes concretos ni se limita a personas con alergias.

Cómo identificar el complemento de melatonina afectado

La comprobación debe hacerse con el nombre completo, la marca, la concentración y el formato, no únicamente con la palabra melatonina. AESAN señala un producto procedente de Estados Unidos y publica una fotografía para facilitar su reconocimiento. La ficha no aporta una relación de establecimientos donde se haya vendido. Estos son los datos que permiten contrastar el envase.

Dato Producto afectado Nombre Melatonin Time Release Marca Haya Labs Presentación Frasco con 60 tabletas Melatonina declarada 5 mg por tableta Código de barras 858047007021 Conservación indicada Temperatura ambiente

El comunicado no restringe la advertencia a determinados números de lote o fechas de caducidad. Por tanto, no ofrece una referencia de lote que permita excluir un frasco coincidente con esos datos. También importa distinguir a quién se dirige cada aviso. La alerta por gluten en salsas afectaba a personas con problemas derivados de su ingesta. Aquí, la recomendación de no consumir el complemento se dirige a quienes tengan el producto identificado.

Los 5 mg están declarados en la etiqueta

El motivo comunicado es el elevado contenido de melatonina que ya figura en el etiquetado. No se informa del hallazgo de un ingrediente oculto ni de una cantidad superior a la anunciada. AESAN explica que esa concentración puede modificar funciones fisiológicas mediante una acción farmacológica. Advierte de posibles «reacciones adversas de diversa gravedad», aunque no detalla síntomas concretos ni comunica casos clínicos en esta alerta.

Venderse como complemento alimenticio tampoco equivale a estar autorizado como medicamento. La guía informativa de AESAN explica que estos productos no requieren la autorización de venta propia de los medicamentos. Sí deben notificarse a las autoridades para facilitar su control. Las empresas que los comercializan son responsables de su seguridad y del cumplimiento de la normativa. Esa notificación no debe confundirse con una autorización farmacéutica ni con una recomendación individual de consumo.

Qué hacer si ya lo has tomado o conservas un frasco

La recomendación específica es dejar de consumir el producto identificado, no modificar por cuenta propia la cantidad utilizada. El aviso no condiciona esa medida a haber notado molestias ni ofrece una pauta alternativa para continuar tomándolo. Como medida práctica, puede apartarse el frasco y conservar una fotografía legible de la etiqueta. Así será más sencillo identificarlo al contactar con el vendedor o con un profesional sanitario.

Si después de tomarlo aparece una posible reacción adversa, el decálogo de AESAN recomienda comunicar los síntomas al médico. El mismo documento aconseja informar de los complementos utilizados, especialmente cuando existen enfermedades o tratamientos. También destaca las situaciones de embarazo, lactancia, intervenciones quirúrgicas y posible administración a niños. Son recomendaciones generales del organismo, adicionales a este aviso concreto. No significan que la retirada afecte únicamente a esos grupos ni que el resto pueda seguir consumiéndolo.

Cómo consultar la retirada y gestionar una compra por internet

La notificación partió de las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana y llegó a AESAN mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. Posteriormente, se trasladó a las comunidades autónomas para verificar la retirada de los canales de comercialización. Esa comunicación no confirma que todos los envases vendidos hayan sido recuperados. Tampoco permite deducir que la comercialización se limitara a la Comunidad Valenciana, porque el aviso no publica ese detalle.

Para las compras por internet, la guía de AESAN recomienda utilizar las vías de devolución establecidas en la página vendedora. También aconseja notificar los problemas de seguridad alimentaria a la Dirección General de Salud Pública de la comunidad autónoma. La alerta no detalla un procedimiento específico de reembolso para este complemento.

Su ficha oficial permite contrastar la identificación del producto y consultar la información difundida por el organismo.