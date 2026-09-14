Sanidad pide no consumir estos cinco formatos de salsas vendidas en ocho comunidades de España

La alerta por gluten abarca cinco presentaciones de barbacoa y chimichurri. Las personas con problemas derivados del gluten no deben consumir los lotes señalados.

Quienes tengan salsas Dumt’s o Vulpi en casa deben comprobar también los envases grandes incluidos en la última actualización. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) amplió el 11 de septiembre de 2026 la alerta por gluten no declarado. Añade dos formatos superiores a un kilo y nuevos lotes de barbacoa y chimichurri. Las personas con problemas derivados del gluten no deben consumir los productos afectados, aunque estén etiquetados como «sin gluten».

Qué implica la alerta por gluten para las personas afectadas

El riesgo comunicado se dirige a personas con celiaquía u otros problemas derivados de ingerir gluten. Para el resto de la población, la AESAN señala que estos productos no comportan el riesgo descrito. Es importante distinguir el colectivo afectado en cada advertencia. La alerta de pastelería NaturCeliac, ampliada en noviembre de 2025, afectaba a productos sin gluten por leche no declarada. Aquella comunicación se dirigía a personas alérgicas a sus proteínas.

La expresión «sin gluten» tiene condiciones legales. El Reglamento de Ejecución 828/2014 permite utilizarla cuando el alimento vendido al consumidor contiene como máximo 20 miligramos de gluten por kilogramo. Esa mención no exige una ausencia absoluta de gluten, pero tampoco permite ignorar una alerta oficial. La comunicación de la AESAN no publica las concentraciones detectadas, por lo que no puede calcularse cuánto gluten contiene cada envase.

La alerta pasa de tres a cinco presentaciones de salsa

El aviso original, del 26 de agosto, recogía tres presentaciones: Vulpi Barbacoa de 600 gramos, Vulpi Chimichurri de 210 y Dumt’s Barbacoa de 225. La ampliación incorpora Dumt’s Barbacoa de 1.020 gramos y Vulpi Chimichurri de 1.080. También suma lotes de los dos formatos anteriores de Vulpi, elaborados con la misma materia prima. Por tanto, una comprobación realizada con el primer listado puede haber dejado fuera envases que ahora sí están incluidos.

También cambia el mapa de distribución conocido. La primera comunicación mencionaba Andalucía y Madrid; la actualización incorpora Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana y Galicia. Son ocho comunidades, pero la AESAN no descarta redistribuciones a otras regiones. El lugar de compra no basta para descartar un producto: hay que comprobar su identificación. El aviso afecta a referencias concretas, no a todo el catálogo de ambas marcas.

Los lotes de barbacoa y chimichurri que debes comprobar

Para identificar un envase afectado hay que contrastar marca, tipo de salsa, peso y número de lote. Mirar únicamente el nombre comercial puede llevar a confundir formatos con listados diferentes. Tampoco basta con reconocer la botella en una fotografía, porque la imagen no acredita el lote del producto comprado. Esta relación agrupa las cinco presentaciones recogidas en la actualización y permite comparar directamente los códigos impresos en casa.

Marca y producto Formato Lotes afectados Dumt’s Barbacoa 1.020 gramos L2510281105 y L2601200123 Dumt’s Barbacoa 225 gramos L251203B1223 y L251203B1209 Vulpi Barbacoa 600 gramos L2510221028, L2510221029, L2510221030, L2510221031, L2510221032, L2509291007, L2510281105 y L251203A1205 Vulpi Chimichurri 210 gramos L2509160918, L2509160919, L2509160920, L2509160921, L2509160922, L2509160923, L2509160924, L2512111217, L2512171223 y L2601280209 Vulpi Chimichurri 1.080 gramos L2601280130

Hay un detalle que exige leer el conjunto de la etiqueta: el código L2510281105 aparece en dos productos distintos. Figura tanto en Dumt’s Barbacoa de 1.020 gramos como en Vulpi Barbacoa de 600. Además, algunos envases tienen fechas de consumo preferente que llegan a marzo de 2027. Que esa fecha todavía no haya pasado no elimina la advertencia por gluten: son dos comprobaciones diferentes.

Cómo actuar con los envases afectados que ya están en casa

Quien necesite evitar el gluten debe apartar el producto identificado y abstenerse de consumirlo. Para consultar su devolución, puede contactar con el establecimiento donde lo compró y facilitar la marca, el formato y el lote. Conservar el envase o una fotografía legible de esos datos permite explicar qué unidad se tiene. Si ya se ha consumido y aparecen síntomas, debe consultarse con un profesional sanitario.

La retirada de los canales de venta comenzó con la notificación inicial, según explica la AESAN. Las comunidades autónomas reciben la información mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información para verificar esa retirada. Esto no sustituye la comprobación de las botellas que ya se habían vendido.

El aviso oficial actualizado reúne los lotes, las fechas de consumo preferente y los códigos de barras para identificar los productos.