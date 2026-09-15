Los vecinos de Melilla podrán ahorrar hasta 100 euros por compra con estos nuevos bonos

Las bases definitivas exigen mayoría de edad y empadronamiento. La convocatoria determinará el descuento efectivo y cuándo podrán solicitarse los bonos.

Los vecinos de Melilla podrán acceder a descuentos de hasta 100 euros para comprar en el comercio local, cuando se active la correspondiente convocatoria. El BOME del 11 de septiembre de 2026 publicó las bases definitivas de Activa Comercio Melilla, anunciado el 3 de julio. La ayuda no podrá superar el 50% de la compra: alcanzar los 100 euros exigirá gastar, como mínimo, 200 euros.

Cuánto se podrá ahorrar con los bonos de comercio de Melilla

Las bases fijan dos límites simultáneos, no una rebaja garantizada para todos los compradores. La convocatoria establecerá el importe de los bonos y las deducciones aplicables, sin superar los 100 euros ni la mitad del precio. Por tanto, no basta con ver esa cifra anunciada para descontarla de cualquier compra. Estos ejemplos calculan el ahorro si la convocatoria aplica un 50% de descuento y un bono máximo de 100 euros:

Importe de la compra Descuento máximo teórico Cantidad que pagaría el comprador 80 euros 40 euros 40 euros 150 euros 75 euros 75 euros 200 euros 100 euros 100 euros 300 euros 100 euros 200 euros

Una compra de 300 euros no podría recibir 150 euros de descuento, porque actuaría el techo de 100 euros. En ese ejemplo, la rebaja máxima sería del 33,33%, no del 50%. El cálculo también difiere de los bonos comerciales de Ames del invierno 2025-2026, que establecían tramos de 5, 10 y 15 euros. En Melilla, las bases marcan los máximos permitidos, pero falta concretar qué descuentos ofrecerá cada convocatoria.

Quién podrá solicitarlos y por qué caducarán en un mes

Podrán participar las personas mayores de edad empadronadas en Melilla que se registren en la plataforma del programa. No basta con encontrarse de visita en la ciudad o comprar en una tienda melillense. El registro exigirá DNI o NIE, teléfono móvil, correo electrónico y una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos. También habrá que autorizar la comprobación del padrón y aceptar que el derecho de cobro se ceda al establecimiento.

El bono identificará a su titular y tendrá una validez de un mes desde su expedición. Si no se utiliza dentro de ese periodo, caducará automáticamente. Además, no podrá canjearse después del cierre del ejercicio presupuestario de la convocatoria. El número de bonos por persona también quedará pendiente de esa convocatoria. Obtener el documento no basta para recibir la bonificación: será necesario realizar efectivamente una compra admitida en un comercio adherido.

Qué establecimientos podrán aceptarlos y qué compras quedan excluidas

Los bonos se destinarán a comercios minoristas locales con un establecimiento permanente y abierto al público en Melilla. Podrán adherirse autónomos, pymes y determinadas entidades que cumplan los requisitos de actividad previstos en la convocatoria. Por eso, tener una tienda en la ciudad no supondrá participar automáticamente. El canje será exclusivamente presencial y quedarán excluidas las tarjetas regalo, los vales y los productos equivalentes. No servirá para pagar una compra íntegramente por internet.

El cliente mostrará el bono digital y abonará el precio restante mediante los medios de pago que autorice la convocatoria. El establecimiento deberá reflejar el descuento directamente en el tique o factura e informar de su política de devoluciones. Antes de comprar, interesa conocer las condiciones de devolución y conservar el justificante para posibles incidencias. Los comercios deberán guardar los tiques o facturas y los medios de cobro durante al menos cuatro años.

La convocatoria fijará las fechas y la ayuda tendrá obligaciones fiscales

El Consejo de Gobierno aprobó definitivamente las bases el 7 de septiembre y estas entraron en vigor el día 12. La publicación no abre por sí sola un periodo de compras subvencionadas. La Ciudad había anunciado en julio un presupuesto de 300.000 euros, pero la convocatoria debe concretar el crédito disponible y las fechas. Las solicitudes se resolverán por orden de entrada, sin competición entre solicitantes, hasta agotar los fondos o finalizar el ejercicio presupuestario.

Las bases también advierten de las obligaciones tributarias que procedan, incluida la consideración de la ayuda como ganancia patrimonial en el IRPF. Por tanto, no debe presentarse como un descuento libre de cualquier obligación fiscal. A 14 de septiembre, no se ha localizado una convocatoria abierta en las fuentes oficiales consultadas. Antes de solicitar o comprar, habrá que comprobar el anuncio de apertura y la plataforma habilitada. El funcionamiento completo figura en las bases publicadas en el BOME.