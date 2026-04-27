Si aún no has hablado con tu empresa sobre las vacaciones de verano, este abogado tiene un aviso importante para ti

Abril suele ser el momento en el que muchas empresas empiezan a cerrar las vacaciones de verano. Toca pactar fechas, organizar turnos y cuadrar ausencias. Y ahí, entre calendarios y conversaciones pendientes, más de uno descubre que dejar el tema para después no es la mejor idea. Sobre esta situación ha hablado el abogado laboralista Juanma Lorente, que comparte consejos legales en redes sociales. En uno de sus últimos vídeos de TikTok lanza un aviso a quienes todavía no han movido ficha con su empresa. Su resumen es tan directo como poco tranquilizador: «vas tarde».

¿Qué plazo legal tienen las vacaciones de verano en España?

Según explica Lorente, el marco legal en España establece que las vacaciones deben fijarse con al menos dos meses de antelación. Además, se apoya en el Estatuto de los Trabajadores, la norma que regula los derechos laborales, para insistir en que estas fechas no deberían dejarse sin cerrar a estas alturas del año.

Por eso avisa de que, estando en abril, queda poco margen para quienes quieren irse en verano. De hecho, lo resume así: «teóricamente, según el Estatuto de los Trabajadores, debes tener cerradas tus vacaciones ya». Vamos, que el calendario no suele esperar a nadie.

¿Qué ocurre si la empresa no acepta las fechas del trabajador?

El abogado explica que el problema no se queda solo en el plazo. Si la empresa y el trabajador no coinciden en las fechas, el asunto puede acabar en los tribunales, es decir, en la vía judicial.

Y ahí aparece otro dato importante. Según advierte Lorente, «la empresa te puede decir que no, y tú tener que demandar en los 20 días siguientes». Demandar, dicho en sencillo, es reclamar ante un juez, así que el margen para reaccionar tampoco es precisamente infinito.

¿Qué ideas desmonta Juanma Lorente sobre el reparto de las vacaciones?

Lorente también aprovecha para desmontar algunas ideas muy extendidas sobre las vacaciones. Entre ellas, que la empresa pueda imponer unilateralmente las vacaciones, o sea, decidirlas por su cuenta, y que exista una norma general para repartirlas en mitades entre empresa y trabajador.

El aviso tiene una lectura muy práctica para cualquier empleado que esté ahora mismo echando cuentas con el verano. En un tema así, dar algo por hecho puede complicar más de la cuenta una conversación que, en realidad, conviene cerrar cuanto antes.

¿Qué puede hacer el trabajador si todavía no ha hablado de sus vacaciones?

Con lo explicado por Lorente, la parte útil para el trabajador queda bastante clara. Si todavía no has tratado este asunto con tu empresa, estos son los puntos que conviene tener presentes antes de que el margen siga encogiendo.

Hablar cuanto antes con la empresa para pactar las fechas de las vacaciones de verano. Tener presente que, según explica el abogado, deben fijarse con al menos dos meses de antelación. No dar por hecho que la empresa puede imponer las vacaciones por su cuenta ni que exista una norma general para repartirlas en mitades. Si la empresa dice que no y hay conflicto, recordar que habría que demandar en los 20 días siguientes.

En resumen, el mensaje del abogado laboralista llega justo en la época en la que muchas empresas empiezan a cerrar el verano. Por tanto, dejar la conversación para más adelante puede parecer cómodo hoy, pero después puede dar bastante más trabajo del esperado. Y con los plazos laborales, ya se sabe, las prisas casi nunca salen baratas.