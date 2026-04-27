Es oficial: Bizum da el salto definitivo a los comercios físicos y refuerza su papel como método de pago habitual a partir de esta fecha

La nueva función quiere convertir a Bizum en una alternativa real para las compras del día a día. Los usuarios podrán pagar con el móvil en establecimientos físicos de forma más rápida, incluso sin conexión a internet.

Bizum da un paso más allá de los pagos entre amigos y familiares. A partir de mayo de 2026, el servicio integrado en las apps bancarias permitirá abonar compras en tiendas físicas mediante tecnología NFC, el mismo sistema que ya se utiliza en otros pagos móviles.

Con 29,5 millones de usuarios activos y más de 4.000 millones de transacciones realizadas, Bizum se ha consolidado como una de las herramientas de pago más usadas en España. De hecho, ya es el hábito de pago del 37% de los españoles. Ahora, la plataforma quiere colarse también en las compras cotidianas. Y ojo, eso puede cambiar muchas cosas.

Así funcionará Bizum en tiendas físicas con pagos móviles desde mayo de 2026

La novedad será sencilla para el cliente. Bastará con acercar el teléfono móvil al terminal de pago para completar la operación. Esto quiere decir que no será necesario introducir el PIN en cada compra, lo que permitirá agilizar el paso por caja.

Para el consumidor, la experiencia será muy parecida a la que ya ofrecen Apple Pay o Google Pay. La diferencia es que todo estará integrado en Bizum, una herramienta que millones de personas ya usan de forma habitual.

Además, uno de los puntos más llamativos es que este sistema permitirá pagar incluso sin disponer de conexión a internet. ¿Puede convertirse en una de las opciones favoritas para comprar en tienda? Todo apunta a que sí, sobre todo en lugares con poca cobertura o cuando se busca rapidez.

Qué cambia para comercios y clientes con el nuevo Bizum en caja

El cambio no solo afecta a los consumidores. Para los establecimientos, una de las principales ventajas será la recepción inmediata del dinero en su cuenta bancaria. A diferencia de otros medios de pago, el importe quedará ingresado al instante, algo que puede mejorar la liquidez del negocio.

No obstante, la implantación de este sistema también tendrá un coste para las tiendas. Bizum aplicará una comisión por cada cobro realizado con esta modalidad y serán las entidades bancarias asociadas las que fijarán las condiciones concretas y el importe de esas tarifas.

Con este movimiento, Bizum refuerza su intención de dejar de ser solo una app para enviar dinero entre particulares. Su objetivo es competir de forma directa con las tarjetas bancarias y también con el efectivo, cada vez menos presente frente a las nuevas fórmulas de pago digital.